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Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Первомайського російські війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Лугнаського окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Біля Пісків російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Богдан Гуньковський
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15.12.2021 19:35 Відповісти
Слава Українським воїнам
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15.12.2021 20:38 Відповісти
тихої ночки, синочки

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15.12.2021 22:41 Відповісти
 
 