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Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Первомайського російські війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Лугнаського окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Біля Пісків російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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faust7808
показати весь коментар15.12.2021 19:35 Відповісти Мені подобається 3
Yan Pastars
показати весь коментар15.12.2021 20:38 Відповісти Мені подобається 2
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар15.12.2021 22:41 Відповісти Мені подобається 1
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