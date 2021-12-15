Україна пропонує РФ обмін полоненими "всіх на всіх", але в Москві відмовляються, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна пропонує Росії обмін полонених у форматі "всіх на всіх" і вже підготувала відповідні списки, але Москва не приймає цієї пропозиції та відмовляється йти на поступки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Якщо ми вважаємо, що ми досягли певного рівня в перемовинах, то пропонуємо будь-який варіант, щоб визволити наших людей. Ми говоримо: давайте жінок, тих, хто сьогодні вагітні, хворі, давайте цивільних, якщо ви не хочете відпускати наших військовополонених. Будь-які варіанти", - зазначила Верещук.
За її словами, вона "мусить констатувати, що РФ не йде на жодні поступки".
"Вони не вважають за потрібне, щоб обмін відбувався. Ті вимоги, які вони ставлять, є нереалістичними, і вони це чудово знають. І, на жаль, ми не можемо знайти наразі інструменту впливу на РФ", - додала міністерка.
На уточнення журналістів Верещук зазначила, що в списках на обмін полонених з українського боку міститься близько 300 людей.
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Українська правда @ukrpravda_news
· 13 дек.
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
Интересно, что конкретно они требуют.
Це одна з перемог ВАЗеленського, після парижського заглядання в очі ухлу.
Простой вопрос. Почему в прошлый обмен 2/3 из Недоноссии не захотели возращаться в ваш рай, предпочтя ему наши тюрьмы?
В фашистской тюрьме житуха слаще, чем в русском мире?...
Божевільна зелепенська влада
Вже стало відомо, що Путін відмовився віддавати моряків, яких послали в Маріуполь з цілью зрива чергових виборів.
Те, що біля Зелі декілька кротів, не суперечить того факту, що Цемаха віддали за злочин того, хто послав моряків.
Крім того, я припускаю, що Зеля використував арешт моряків, щоб догодити Путіну.
А разве РФ не нарушает правила судоходства?
А разве не нарушила подписанный ее Президентом Будапештский меморандум?
Не бомбила школы и больницы в Сирии?
А ей только выражают "глубокую озабоченность".
А в РФ ГД приняла решение, что теперь их законодательство ВЫШЕ по статусу, чем международное право.
Никто не ввел против РФ таких санкций, как ввели против Ирана только за его намерения ни за прямую агрессию против Грузии. Не за взорванный самолет с Президентом Польши, кстати страны блока НАТО. Никто не ввел санкций за оккупацию Крыма, за обстрел ракетами и снарядами территории нашего Донбасса прямо с территории РФ.
Точно так же никто практически ничего не сделал бы.
Кстати, вот решение международного трибунала
"Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно вернуть Украине моряков и корабли ВМСУ, захваченные на подходе к Керченскому проливу в ноябре 2018 года.
Это решение является временной мерой по иску Украины о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.
"Освободить три украинских корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - зачитал судья решение трибунала.
Однако суд не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина."
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48408213
А на счет Крыма : санкции против россии ввели именно за оккупацию Крыма и не снимут до тех пор, пока Крым не вернут Украине... учи матчасть...
Чистите картошку и мойте полы - разбираться в политике, это явно не ваше.
А СП - это еще один рычаг, шантажировать Россию... У вас уже этих "неработающих потоков" дофига, а вы стройте-стройте 😂...
*ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель.*
Боррель додав, що в Брюсселі вже готують "повний пакет санкцій... "
Пане Романе ...бросай то дерьмо и Айда в Киев...,наезды ********** на Цимбалюка идут уже больше мясаца...
Якось Пороху вдавалось визволити 3500 чоловік з полону, а це зелене нєдаразуменіє може тільки спец.операції зливати ...