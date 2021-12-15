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обмін (982) Росія (47203) полонені (1941) Верещук (605)

Україна пропонує РФ обмін полоненими "всіх на всіх", але в Москві відмовляються, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна пропонує РФ обмін полоненими

Україна пропонує Росії обмін полонених у форматі "всіх на всіх" і вже підготувала відповідні списки, але Москва не приймає цієї пропозиції та відмовляється йти на поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Якщо ми вважаємо, що ми досягли певного рівня в перемовинах, то пропонуємо будь-який варіант, щоб визволити наших людей. Ми говоримо: давайте жінок, тих, хто сьогодні вагітні, хворі, давайте цивільних, якщо ви не хочете відпускати наших військовополонених. Будь-які варіанти", - зазначила Верещук.

За її словами, вона "мусить констатувати, що РФ не йде на жодні поступки".

"Вони не вважають за потрібне, щоб обмін відбувався. Ті вимоги, які вони ставлять, є нереалістичними, і вони це чудово знають. І, на жаль, ми не можемо знайти наразі інструменту впливу на РФ", - додала міністерка.

На уточнення журналістів Верещук зазначила, що в списках на обмін полонених з українського боку міститься близько 300 людей.

Також читайте: Поки проблему вирішити не вдалося, - Пєсков про обмін утримуваними особами

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Були б вагнерівці, був би обмін. Нема ні вагнерівців, ні цемаха, ні беркутівців - обміну не буде.
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15.12.2021 18:01
+22
Ти ж, дура набита, разом з Мусійчук звинувачувала Іру Геращенко , що вони не правильно обмін проводили з полону не так визволяли наших хлопців. От і покажи роботу нікчема.
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15.12.2021 18:01
+17
Ці зелені п...дери віддали Рашці весь цінний "обмінний фонд", а тепер Верещучка може скільки хочеш дивитися в усі отвори Ху...лу, все одно результат буде нульовий.
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15.12.2021 17:56
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а давайтє іх чєрєз В. Алієва на постройку ТРЦ смєняєм

Українська правда @ukrpravda_news

· 13 дек.

КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці

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15.12.2021 17:52 Відповісти
Ті вимоги, які вони ставлять, є нереалістичними, і вони це чудово знають. Джерело: https://censor.net/ua/n3305429

Интересно, что конкретно они требуют.
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15.12.2021 17:54 Відповісти
К О Н К Р Е Т Н О - НА КАКИЕ УСТУПКИ НЕ идет Россия ??? В ЧЕМ СЕКРЕТ ??? !!! Кто и что требует ??? Может вы там на фиг не нужны ( такие " умные " ) 7 лет войны - люди нихрена НЕ знают , все скрывается , А МОЖЕТ ВСЕ НЕ ТАК !!! ???
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15.12.2021 19:19 Відповісти
Ці зелені п...дери віддали Рашці весь цінний "обмінний фонд", а тепер Верещучка може скільки хочеш дивитися в усі отвори Ху...лу, все одно результат буде нульовий.
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15.12.2021 17:56 Відповісти
Хіба ще не обміняли "всіх на всіх", до 31 грудня 2019 року?
Це одна з перемог ВАЗеленського, після парижського заглядання в очі ухлу.
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15.12.2021 17:58 Відповісти
Ти ж, дура набита, разом з Мусійчук звинувачувала Іру Геращенко , що вони не правильно обмін проводили з полону не так визволяли наших хлопців. От і покажи роботу нікчема.
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15.12.2021 18:01 Відповісти
Були б вагнерівці, був би обмін. Нема ні вагнерівців, ні цемаха, ні беркутівців - обміну не буде.
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15.12.2021 18:01 Відповісти
Слабые не вызывают уважения. И их предложения.
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15.12.2021 18:02 Відповісти
Русские гниды!
Простой вопрос. Почему в прошлый обмен 2/3 из Недоноссии не захотели возращаться в ваш рай, предпочтя ему наши тюрьмы?
В фашистской тюрьме житуха слаще, чем в русском мире?...
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15.12.2021 18:14 Відповісти
Не дивно. Обмінного фонду немає. Оскільки наш "найвеличніший" змішав з багнюкою наших розвідників і спеців. Ясна річ, що обміну Росія не хоче. Бо немає у нас тих, хто Росії дуже потрібен. Зєля ж про..ав історію з Цемахом. Хоча Росія і так змушена була повернути нам моряків. А через квартальних ми, по факту, підписались під ганебним що "ми згодні що наші моряки вчинили неправомірні дії", хоча моряки нічого не порушували, а на них напали в нейтральних водах шляхом піратства, так і по факту погодились що моряки злочинці...

Божевільна зелепенська влада
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15.12.2021 18:34 Відповісти
недивно
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15.12.2021 19:25 Відповісти
Росія змушена? Да ви що Хто ж єї змусить? Уж не Педро?

Вже стало відомо, що Путін відмовився віддавати моряків, яких послали в Маріуполь з цілью зрива чергових виборів.
Те, що біля Зелі декілька кротів, не суперечить того факту, що Цемаха віддали за злочин того, хто послав моряків.
Крім того, я припускаю, що Зеля використував арешт моряків, щоб догодити Путіну.
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15.12.2021 19:49 Відповісти
Ти дурачок чи просто "по пріколу" за клоуна голосував? Гугл тобі на допомогу....що роблять з тими країнами, які не виконують рішення міжнародних судів..
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15.12.2021 22:43 Відповісти
Ой, ой, ой.
А разве РФ не нарушает правила судоходства?
А разве не нарушила подписанный ее Президентом Будапештский меморандум?
Не бомбила школы и больницы в Сирии?

А ей только выражают "глубокую озабоченность".

А в РФ ГД приняла решение, что теперь их законодательство ВЫШЕ по статусу, чем международное право.

Никто не ввел против РФ таких санкций, как ввели против Ирана только за его намерения ни за прямую агрессию против Грузии. Не за взорванный самолет с Президентом Польши, кстати страны блока НАТО. Никто не ввел санкций за оккупацию Крыма, за обстрел ракетами и снарядами территории нашего Донбасса прямо с территории РФ.

Точно так же никто практически ничего не сделал бы.
Кстати, вот решение международного трибунала

"Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно вернуть Украине моряков и корабли ВМСУ, захваченные на подходе к Керченскому проливу в ноябре 2018 года.

Это решение является временной мерой по иску Украины о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

"Освободить три украинских корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - зачитал судья решение трибунала.

Однако суд не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина."
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48408213
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15.12.2021 23:38 Відповісти
Не помню международных судов по этим действиям России.... кто-то подавал на россию в международный суд??? "Никто не ввел против РФ таких санкций, как ввели против Ирана только за его намерения ни за прямую агрессию против Грузии. Не за взорванный самолет с Президентом Польши, кстати страны блока НАТО. Никто не ввел санкций за оккупацию Крыма, за обстрел ракетами и снарядами территории нашего Донбасса прямо с территории РФ...."
А на счет Крыма : санкции против россии ввели именно за оккупацию Крыма и не снимут до тех пор, пока Крым не вернут Украине... учи матчасть...
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16.12.2021 00:22 Відповісти
Ой какие санкции - с поставкой генераторов Сименс, с приездами парламентариев, с достройкой СП-2...
Чистите картошку и мойте полы - разбираться в политике, это явно не ваше.
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16.12.2021 18:36 Відповісти
С генераторами Сименс , это все что ты высосал из интернета?
А СП - это еще один рычаг, шантажировать Россию... У вас уже этих "неработающих потоков" дофига, а вы стройте-стройте 😂...

*ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель.*
Боррель додав, що в Брюсселі вже готують "повний пакет санкцій... "
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16.12.2021 21:24 Відповісти
По поводу высосать, это я не специалист. По поводу высосать вам наверное лучше известно.
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16.12.2021 22:06 Відповісти
Сегодня Виталий Портников сказал что Ольга ********* требует ареста Романа Цимбалюка,единственного оставшемся в том конлагере Путлера...

Пане Романе ...бросай то дерьмо и Айда в Киев...,наезды ********** на Цимбалюка идут уже больше мясаца...
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15.12.2021 18:43 Відповісти
Дивно. Росія - не сторона конфлікту. А полонені українці, чомусь, утримуються нею
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15.12.2021 18:59 Відповісти
Ира, вы просто плохо стараетесь, целовать их в задницу нужно страстно, с языком, и тогда, возможно, лет так через десять, кого то и поменяют...
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15.12.2021 19:07 Відповісти
а на фіга **** його "всі"? Те що йому було потрібно - Цемаха і беркутовців- він вже отримав. Нехай тепер Верещук собі у дупу їхніх "всіх " запхає. Вони нікому в раші не потрібні і нічого за них обміняти не вдасться.
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15.12.2021 19:13 Відповісти
... а те що **** дійсно можна було б запропонувати - вагнерівців- то Зе- тварь їх всіх так просто відпустило назад додому.. прямо з Мінська... Тепер **** нічого з того лайна що ще у нас сидить не потрібно.
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15.12.2021 19:15 Відповісти
А що домовитися "посередині" не виходить? Так чого ж тоді "бульки дули"?
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15.12.2021 19:16 Відповісти
Якщо ви Цемаха, та беркутівців обміняли на якихось таксистів, то нафік вам міняти всіх на всіх, якщо препіздєнт - довпойоп??
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15.12.2021 20:06 Відповісти
Н я бы тоже не особо прислушивался к уличным шутам и базарным хабалкам.
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15.12.2021 20:56 Відповісти
А Порох не так казав зе дибілу?
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15.12.2021 21:12 Відповісти
А що, вже закінчився обмінний фонд, який створив Порошенко???
Якось Пороху вдавалось визволити 3500 чоловік з полону, а це зелене нєдаразуменіє може тільки спец.операції зливати ...
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15.12.2021 22:36 Відповісти
Пані Ніна, як тільки повернеться Порошенко обмінний фонд з'явиться в перший день його роботи - половина офісу, уряду, депутатів "слуг" і "майбохів" та різного штибу керівників обласних і міських рівнів. Чого тільки буде коштувати порнов,татаров,єрмак,демченко, ну і мабуть Найвєлічайший. А скільки їх є в прокуратурі, судах, СБУ і поліції?
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16.12.2021 13:13 Відповісти
Было два хороших обмена при Зе, но теперь, увы, пу упёрся.
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16.12.2021 03:19 Відповісти
Верещук, как там твой муженек поживает, который во время Майдана руководил штурмом "Дома Профсоюзов" и спалил там живьем раненых майдановцев?
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17.12.2021 00:17 Відповісти
 
 