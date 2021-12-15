Зеленський зустрівся із Макроном: Сподіваюсь на протидію гібридній агресії Росії у Європі (оновлено). ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, він обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном питання співпраці України і Франції.
"Сподіваюся, що під час головування Франції у Раді ЄС вона приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі", - додав глава держави.
Пресслужба глави держави повідомляє, що президенти також обговорили питання європейської інтеграції нашої країни та скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України.
"Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - йдеться у повідомленні пресслужби.
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Макарон поки 50/50
Але тоді Україну представляла людина, котру фрау і месьє сприймали як рівного, аргументація й пасіонарність якого змушували забувати про цинізм ріелполітік, перед яким було соромно відверто адвокувати путінський шантаж і відверто ж здавати українські інтереси.
Наш нинішній президент - протилежність такого лідера. Він шут гороховий, котрого як рівного ніхто ніколи не сприйме. Україну захищають винятково з принципових позицій, але ніякого особистісного фактору в цій дипломатії немає. І це було передбачувано з першої миті, як наш мудрий нарід почав замислюватися, чи не проголосувати йому за коміка на главу держави.
П.С. Просто уявіть, що було б із країною, якби мінських угод потрібно було досягати сьогодні".
Карл Волох
А взагалі я пишу, що радий знов побачити вас на ЦН )))
А прямая агрессия рашки в Украине зелю не очень то и волнует.....
"величайшего")
Министр здравоохранения - врач,
Министр транспорта - астронавт,
Министр национальной безопасности - ветеран войны,
Министр по делам молодёжи - моложе 45 лет,
Министр сельского хозяйства - бывший фермер,
Министр по чрезвычайным ситуациям - в прошлом скаут,
Министр инноваций и экономического развития - финансовый аналитик,
Министр финансов - успешный бизнесмен,
Министр юстиции - главный прокурор и первое лицо Лиги Наций,
Министр спорта - действующий паралимпиец,
Министр рыболовного хозяйства и защиты береговой линии - эскимос,
Министр науки - доктор наук,
Министр по вопросам миграционной политики - признанный специалист по вопросам беженцев...
Тепер розумієте - чому Канада успішна країна ?
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