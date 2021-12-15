"Призначений, аби платити самому собі": нардеп вказав на конфлікт інтересів нового керівника ГарПоку Пилипенка
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Новий керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко призначений незаконно через очевидний конфлікт інтересів.
Про це повідомив народний депутат, лідер МФО "Чиста енергії – Здорове довкілля" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не потрібно бути геніальним слідчим і прокурором, щоб побачити тут очевидний конфлікт інтересів. Новий керівник ГарПока – державної компанії, яка по закону купує "зелену" енергію" - володіє однією з компаній, яка продає державі "зелену" енергію. Тобто людина прийшла працювати у державну компанію, щоб платити гроші сама собі, а точніше сонячній електростанції, яка оформлена на його дружину. Геніально!", - повідомив нардеп.
Гончаренко допускає, що уряд міг навмисно призначити чиновника з конфліктом інтересів, щоб шантажувати його і змушувати виконувати незаконні вказівки.
"На перший погляд – чергова геніальна кадрова політика Зеленського, якби не одне але. Після міжнародного скандалу з блокуванням коштів інвесторів і втручанням в "зелений" кредит від ЄС, уряд знайшов такого керівника, яким можна легко маніпулювати і який буде виконувати незаконні вказівки", - зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, на початку грудня уряд призначив Андрія Пилипенка головою ДП "Гарантований покупець". Він замінив на цій посаді Валіма Уліду, який пропрацював 3 тижні і звільнився через скандал з "зеленими" облігаціями.
14 грудня Пилипенко подав декларацію, в якій вказав право власності на проект сонячної електростанції в Київській області "Солаград". 100% статутного капіталу ТОВ "Соларград" оформлено на дружину директора ГарПока Олену Пилипенко. Крім цього сім'я Пилипенка є кредитором (інвестором) сонячної електростанції на 1,1 МВт у Хмельницькому - СЕС "Екобуденергія". Ця СЕС винна родині голови "Гарпоку" 4,95 млн грн.
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Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі "Прямого" заявив, що Президент Володимир Зеленський призначає на вищі керуючі посади "своїх" людей, а не професіоналів. Він вважає, що через це зараз в країні безліч катастрофічних ситуацій.
За його словами, системною проблемою є вибір "своїх" та призначення їх на високі посади: "Говорімо про системну проблему. Замість пошуку професіональних кадрів йде вибір "своїх", лояльних і просто близьких. Той самий приклад - Гогілашвілі. О, ти моя помічниця. В тебе є чоловік? Є. Нехай замміністром буде. Десь така логіка, напевно, була призначення. І це величезна проблема."
Він пояснив чому саме так відбувається: "Зеленський прийшов не з політики та не з економіки. Його коло містить якщо і фахівців, то у зовсім інших справах. Зрозуміло, в тебе немає професіоналів, яким ти можеш довіряти, близьких тобі. Яка відповідь на це питання? Чесні та прозорі конкурси для того, щоб по цим чесним і прозорим конкурсам відбиралися саме достойні професіонали. Причому у 2019 році люди ж вірили, і тоді професіонали йшли. А зараз ніхто не піде. Не підуть - тому що не вірять. А на той момент люди були готові йти."