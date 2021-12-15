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"Призначений, аби платити самому собі": нардеп вказав на конфлікт інтересів нового керівника ГарПоку Пилипенка

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Новий керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко призначений незаконно через очевидний конфлікт інтересів.

Про це повідомив народний депутат, лідер МФО "Чиста енергії – Здорове довкілля" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не потрібно бути геніальним слідчим і прокурором, щоб побачити тут очевидний конфлікт інтересів. Новий керівник ГарПока – державної компанії, яка по закону купує "зелену" енергію" - володіє однією з компаній, яка продає державі "зелену" енергію. Тобто людина прийшла працювати у державну компанію, щоб платити гроші сама собі, а точніше сонячній електростанції, яка оформлена на його дружину. Геніально!", - повідомив нардеп.

Гончаренко допускає, що уряд міг навмисно призначити чиновника з конфліктом інтересів, щоб шантажувати його і змушувати виконувати незаконні вказівки.

"На перший погляд – чергова геніальна кадрова політика Зеленського, якби не одне але. Після міжнародного скандалу з блокуванням коштів інвесторів і втручанням в "зелений" кредит від ЄС, уряд знайшов такого керівника, яким можна легко маніпулювати і який буде виконувати незаконні вказівки", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, на початку грудня уряд призначив Андрія Пилипенка головою ДП "Гарантований покупець". Він замінив на цій посаді Валіма Уліду, який пропрацював 3 тижні і звільнився через скандал з "зеленими" облігаціями.

14 грудня Пилипенко подав декларацію, в якій вказав право власності на проект сонячної електростанції в Київській області "Солаград". 100% статутного капіталу ТОВ "Соларград" оформлено на дружину директора ГарПока Олену Пилипенко. Крім цього сім'я Пилипенка є кредитором (інвестором) сонячної електростанції на 1,1 МВт у Хмельницькому - СЕС "Екобуденергія". Ця СЕС винна родині голови "Гарпоку" 4,95 млн грн.

Автор: Володимир Янченко
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15.12.2021 18:33 Відповісти
Не треба було 2 тижні тому звільняти попереднього керівника ГарПоку за те, що він відмовився виконувати незаконний наказ прем'єрміністра. А тепер поставили улюблене зашкварене нове обличчя, яке виконує всі хотілки Зелі.
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15.12.2021 18:37 Відповісти
гарпок???? вы серьезно, кто вы такие все, что за фантастические твари которые обитают тут, гарпок, неумеете сами вон Польша под боком, скопируйте, нет блд надо гарпоки, знаете, хотите верьте хотите нет, неделю назад уехал знакомый с концами, сказал цитирую практически дословно "эти долбо"ы понавыбирали а мне опять по ****** с автоматом бегать?"
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15.12.2021 18:45 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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15.12.2021 18:47 Відповісти
просто нужно в Уголовном Законе прописать простую истину.....а именно--- человек, дающий согласие, устраиваясь на работу- посаду- должность- членство в органах власти, учреждениях, предприятиях, ЧП,ФОП, ООО, и любой иной формы собственности-- осознает и ЗНАЕТ- что такое трудойство уже имеет конфликт интересов--то НАКАЗАНИЕ ОДНО ПОЛНАЯ-- КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА.... ЕМУ ..... ВКЛЮЧАЯ ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (с женой) И СРОК ТЮРЕМНОГО НАКАЗАНИЯ 15- 20 ЛЕТ.... пусть потом устраивают гоблинов....
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15.12.2021 19:31 Відповісти
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15.12.2021 19:56 Відповісти
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15.12.2021 20:24 Відповісти
Замість пошуку професіональних кадрів влада обирає "своїх", лояльних і просто близьких
Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі "Прямого" заявив, що Президент Володимир Зеленський призначає на вищі керуючі посади "своїх" людей, а не професіоналів. Він вважає, що через це зараз в країні безліч катастрофічних ситуацій.
 За його словами, системною проблемою є вибір "своїх" та призначення їх на високі посади: "Говорімо про системну проблему. Замість пошуку професіональних кадрів йде вибір "своїх", лояльних і просто близьких. Той самий приклад - Гогілашвілі. О, ти моя помічниця. В тебе є чоловік? Є. Нехай замміністром буде. Десь така логіка, напевно, була призначення. І це величезна проблема."
Він пояснив чому саме так відбувається: "Зеленський прийшов не з політики та не з економіки. Його коло містить якщо і фахівців, то у зовсім інших справах. Зрозуміло, в тебе немає професіоналів, яким ти можеш довіряти, близьких тобі. Яка відповідь на це питання? Чесні та прозорі конкурси для того, щоб по цим чесним і прозорим конкурсам відбиралися саме достойні професіонали. Причому у 2019 році люди ж вірили, і тоді професіонали йшли. А зараз ніхто не піде. Не підуть - тому що не вірять. А на той момент люди були готові йти."
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15.12.2021 20:05 Відповісти
 
 