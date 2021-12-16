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Зеленський, Макрон і Шольц закликають РФ відновити роботу в "нормандському форматі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський, Макрон і Шольц закликають РФ відновити роботу в

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом подальшу роботу в межах "нормандського формату".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в "нормандському форматі" і забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті у Парижі 9 грудня 2019 року. Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб і відкриття двох нових пунктів пропуску.

"Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в "нормандському форматі", - зазначається у повідомленні.

Читайте: Зеленський зустрівся із Шольцом: Розраховую на поглиблення співпраці та підтримку євроатлантичного курсу України. ФОТО

Зеленський наголосив, що Україна не піддається жодним провокаціям на кордоні, не має жодних агресивних намірів щодо інших сторін і залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", – заявив він.

Також читайте: Зеленський зустрівся із Макроном: Сподіваюсь на протидію гібридній агресії Росії у Європі (оновлено). ФОТО

Як повідомлялося, раніше Зеленський провів із Макроном та Шольцом двосторонні зустрічі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
станьте на коліна перед вбивцею...
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15.12.2021 19:58
+3
Для звільнення окупованих територій ,треба припинити стріляти !!!)))
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15.12.2021 19:59
+3
не терпится еще одну формулу подписать?
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15.12.2021 20:25
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станьте на коліна перед вбивцею...
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15.12.2021 19:58 Відповісти
Для звільнення окупованих територій ,треба припинити стріляти !!!)))
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15.12.2021 19:59 Відповісти
Нечего делать в нормандском формате без США. Франция и Германия в дудук Путлера дули ещё когда Порошенко в переговорах участвовал, а сейчас с Зелей ещё и фаберже ему вылежут.
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15.12.2021 20:00 Відповісти
О Господи... мордор вже повітряні командні пункти відправляє до нашого кордону, нормандський формат блін
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15.12.2021 20:00 Відповісти
откуда инфа?
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15.12.2021 20:29 Відповісти
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-96024
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15.12.2021 20:33 Відповісти
трус і два імпотенти
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15.12.2021 20:17 Відповісти
Зрадник і 2 боягуза.
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15.12.2021 21:38 Відповісти
Три дэбила. Хорошо, хоть Алиев сообразил, в отличие от наших дураков-презиков, и эту банду фрицев и лягушатников выставил на мороз.
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15.12.2021 20:21 Відповісти
не терпится еще одну формулу подписать?
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15.12.2021 20:25 Відповісти
Кремлевские Понты закончились 22 июня 1941 года...а Договоров было подписано 4...Молотов-Риббентром,то были цветочки...
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15.12.2021 20:27 Відповісти
В Киев вначале января прилетит Эрдоган причем отложил все текущие дела...а это значит из Турции в Украину доставят крупную партию Байрактаров...
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15.12.2021 20:33 Відповісти
А на кой хeр это путину, если он не получает нужный результат дебилы... минский формат мертв...
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15.12.2021 20:36 Відповісти
Закликають!??? Глас вопиющего в пустыне! А Путин слушает и ржет , закликайте громче ,может сдохнет от хохота!
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15.12.2021 20:41 Відповісти
пропутінскі васали ,закличте краще США до переговорів.З рашистом , з часів підписання Будапештського паперу, не домовились про безпеку в Європі так і в Україні.яка є частиною Європи
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15.12.2021 21:40 Відповісти
А де це Зермак загубився, що не пустили? Чи під дверима чатує?
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15.12.2021 21:57 Відповісти
Единственный шанс Украины сделать так, чтобы ощущать себя в безопасности - это вернуть ядерное оружие. Объясняю на пальцах - если вам предстоит схватка с профессиональным бойцом тяжеловесом и мастером во всех стилях и ударном и борьбе и у вас нет никаких шансов победить, то вы же не будете вступать с ним в бой, заведомо зная, что он выиграет. Вы вооружитесь оружием для самозащиты, чтобы спасти себе жизнь. Тоже самое и с Украиной, что у РФ Армия мощнее и единственный шанс для Украины обеспечить себе безопасность - это вернуть ядерный статус, который обманом Украину отдать заставили и теперь против Украины ведут войну уже долгие годы и убивают Украинцев регулярно. Вот это цена обмана и сдачи ядерного оружия. Украина будет слабым государством до тех пор, пока не будет ядерного оружия! И охрана должна быть на объектах такая, что всех подходящих должны расстреливать. Нужно становиться максимально жестким государством! Нужно создавать новую власть и новые спецслужбы и новую полицию и все новое - настоящие, а не тот бандитский фарс, что сейчас управляет страной.
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16.12.2021 12:57 Відповісти
 
 