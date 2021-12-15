Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України
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Сенат США у середу схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $778 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда",з посиланням на видання Axios.
Документ ухвалили 89 голосами проти 10, направивши оборонний бюджет на загальну суму $770 млрд на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки.
Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. Він приймається Конгресом на двопартійній основі щороку протягом останніх шести десятиліть.
Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.
Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.
Загалом проєкт закону передбачає 770 мільярдів доларів на військові витрати, що на 25 мільярдів більше, ніж просив президент Байден, і приблизно на 5% більше, ніж передбачав минулорічний бюджет.
Він також передбачає 4 мільярди доларів для Європейської оборонної ініціативи та 150 мільйонів доларів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.
Будь ласка, зачекайте...
Очевидно, и эти 300 млн уйдут на американских инструкторов,
которые их фактически из Украины в виде своих зарплат и увезут.
Израилю, воюющему с обезьянами - миллиарды, Украине против вторрй армии мира - 300 млн.
Так что твой режимный объект - проходной двор
передайте ему привет
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6710477065660567?__cft__[0]=AZUG34dp3a1t-jnVpgnG5Cjy-**********************************************-usQgR5EsoL_LdCO_QdsloGNL2j2RupWROm1yqA9Q2TZLuP8x4KEJ_c5p4uo&__tn__=%2CO%2CP-R
Ахметов к примеру купил дом во Франции за 200 лимонов евро
Про помощь США Афганистану даже вспоминать не будем..
І нема вереску. Як все-таки маніпулюють піплом, який не має навіть натяку на критичне мислення. Ось заголовки за минулорічний оборонний бюджет з істерикою.
Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні
13.12.20 23:09
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23.12.20 23:43
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24.12.20 20:44 - тому що причина вето була зовсім інша, але сектанти нічого не хотіли чути.
А тут "дружок" санкції скасував давно, комічно "вводив" проти тих, хто вже був під ними - і красота, цьомки, дружба, любов з х**лом" і козачок животворящий" (с).
engage with the Government of Ukraine on cooperation in the titanium
industry as a potential alternative to Chinese and Russian sources on
which the United States and Europe currently depend.
(b) Reporting Requirement.--Not later than 180 days after the date
of the enactment of this Act, the Secretary of State shall submit to
the appropriate congressional committees a report that describes the
feasibility of utilizing titanium sources from Ukraine as a potential
alternative to Chinese and Russian sources.
У РФ запасов в полтора раза больше. Но Украина их дешевле обрабатывает до оксида.
300 млн це капля в морі, це не дуже допоможе, якщо Росія піде повномаштабною війною на Україну.