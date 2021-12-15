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Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України

Сенат США у середу схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $778 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда",з посиланням на видання Axios.

Документ ухвалили 89 голосами проти 10, направивши оборонний бюджет на загальну суму $770 млрд на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки.

Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. Він приймається Конгресом на двопартійній основі щороку протягом останніх шести десятиліть.

Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

Загалом проєкт закону передбачає 770 мільярдів доларів на військові витрати, що на 25 мільярдів більше, ніж просив президент Байден, і приблизно на 5% більше, ніж передбачав минулорічний бюджет.

Він також передбачає 4 мільярди доларів для Європейської оборонної ініціативи та 150 мільйонів доларів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

Також читайте: Конгресмени США закликають прискорити постачання зброї Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Сами не пробовали на эти 300 млн от страны с ядерным оружием защититься?
Израилю, воюющему с обезьянами - миллиарды, Украине против вторрй армии мира - 300 млн.
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15.12.2021 20:25
+8
Ви про що ??? Це нонсенс ,допомогати країні ,влада якої під час зовнішньої агресіі закатує бабло в асфальт та саджає дерева,згортає власні оборонні програми !!!)))
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15.12.2021 20:49
+6
звичайно дякуємо-але це дуже мало...
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15.12.2021 20:31
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Сонний Джо явно не палає бажанням надавати Україні зброю
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15.12.2021 20:25 Відповісти
Ага, оружие - да, щаз.
Очевидно, и эти 300 млн уйдут на американских инструкторов,
которые их фактически из Украины в виде своих зарплат и увезут.
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15.12.2021 20:27 Відповісти
які і самі приїдуть сюди вчитись, переймати досвід в українських воїнів
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15.12.2021 20:30 Відповісти
на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден Джерело
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15.12.2021 20:31 Відповісти
Сами не пробовали на эти 300 млн от страны с ядерным оружием защититься?
Израилю, воюющему с обезьянами - миллиарды, Украине против вторрй армии мира - 300 млн.
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15.12.2021 20:25 Відповісти
А там просто величезне еврейське лоббі, представники цієї національності багато чого контролюють просто, да і вплив євангелістів сильний, які всіма руками і ногами підтримують Ізраїль
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15.12.2021 20:27 Відповісти
Диверсионная группа из 5 человек может взорвать атомную электростанцию где-нибудь под Питером. 300 лямов аж с головой хватит, на 100 таких групп)))
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15.12.2021 21:00 Відповісти
Ви яку групу очолите?
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15.12.2021 21:19 Відповісти
Можливо, якщо навчать що робити. Але ще є більш професійні люди з досвідом, які будуть згодні пожертвувати собою заради України та миру.
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15.12.2021 22:08 Відповісти
І де ці люди вже восьмий рік ховаються?
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15.12.2021 22:41 Відповісти
На передку, мабуть, ні? Ти вважаєш, що вони ховаються?
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15.12.2021 22:51 Відповісти
По декапитации мардовских людоедов.
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16.12.2021 00:02 Відповісти
Чтоб повредить активную зону реактора, нужна крылатая ракета, или грузовик с парой тонн взрывчатки (причём единственный способ которым его можно доставить достаточно близко к активной зоне - сбросить с самолёта на купол АЭС).
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15.12.2021 21:57 Відповісти
Ой, правда? А я знаю что можно гораздо проще, пример - Чернобыль.
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15.12.2021 22:04 Відповісти
🤣🤣сколько тут юмористов, то помню один лимонкой армату взрывать собирался, другой троих диверсантов отправляет на аэс, ну хотя если на слонах только, там взрывчатки чтоб чтото повредить грузовик надо если не больше
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15.12.2021 23:35 Відповісти
Проста ваду перекрыть.
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16.12.2021 00:04 Відповісти
...а автоматика тут же сработает, и отпустит примагниченные к потолку стержни с графитом, которые упадут и заглушат реактор...
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16.12.2021 01:30 Відповісти
Еси успеет.
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16.12.2021 10:42 Відповісти
В Чырнабыле не успела.
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16.12.2021 10:43 Відповісти
Для этого не нужно много взрывчатки. АЭС практически не защищены от диверсантов, а тем более в рашке.
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16.12.2021 14:13 Відповісти
ага точно , баба дуся одна с дубинкой вся охрана, ну вы вот в своём уме такое говорить, сейчас в питере три террориста пройдут в активную зону и пронесут взрывчатку? да там куча периметров с датчиками и виденаблюдением, это режимные объекты
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18.12.2021 21:49 Відповісти
Если ты не в курсе, то на АЭС в рашке даже экскурсии водят))))))
Так что твой режимный объект - проходной двор
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20.12.2021 21:22 Відповісти
когда израиль воевал-против него вообще эмбарго было...
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15.12.2021 21:15 Відповісти
Пока Израиль не доказал что в состоянии самостоятельно сопротивляться быть решающим игроком в этой войне. И что характерно; израильтяне выбирали военных с боевым опытом в президенты, а не клованов-писюнистов.
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15.12.2021 21:28 Відповісти
І не торгашів-мільярдерів звісно
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15.12.2021 22:42 Відповісти
так точно...это копейки 300 миллионов.... в афгане столько вывезли оружия и всего там настроили добра кого спасли,кого защитили? да толку ноль. снова всё вернулось и беженци побежали...американским благами там американскими оставившими там пользуются радикалы дикари(( а тут на страже евросоюза стоит страна и гроши...и то американци...а другие только ножками топают в сторону россии..
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15.12.2021 21:38 Відповісти
ну ,картинки с ядерными боеголовками-то цензор рановато поместил .а так,вообще-нормально
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15.12.2021 20:26 Відповісти
там Зеля с Китаем дружить собирался
передайте ему привет
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6710477065660567?__cft__[0]=AZUG34dp3a1t-jnVpgnG5Cjy-**********************************************-usQgR5EsoL_LdCO_QdsloGNL2j2RupWROm1yqA9Q2TZLuP8x4KEJ_c5p4uo&__tn__=%2CO%2CP-R

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15.12.2021 20:29 Відповісти
звичайно дякуємо-але це дуже мало...
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15.12.2021 20:31 Відповісти
это вообще ни о чем
Ахметов к примеру купил дом во Франции за 200 лимонов евро
Про помощь США Афганистану даже вспоминать не будем..
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15.12.2021 20:41 Відповісти
Ну так давайте спочатку у наших олігархів ввічливо попросимо дати на оборону по якомусь нещасному лярду зелених з кожного кривого носа. Вони Україні більше винні, ніж Америка.
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15.12.2021 23:01 Відповісти
Ви про що ??? Це нонсенс ,допомогати країні ,влада якої під час зовнішньої агресіі закатує бабло в асфальт та саджає дерева,згортає власні оборонні програми !!!)))
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15.12.2021 20:49 Відповісти
Сенат США передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні. - США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год. Сенаторы не знают что путинцы это не арабы с ракетами -самоделками.
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15.12.2021 20:50 Відповісти
Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

І нема вереску. Як все-таки маніпулюють піплом, який не має навіть натяку на критичне мислення. Ось заголовки за минулорічний оборонний бюджет з істерикою.

Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні
13.12.20 23:09

Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні
23.12.20 23:43

Вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет США не позначиться на допомозі Україні, - Кулеба
24.12.20 20:44 - тому що причина вето була зовсім інша, але сектанти нічого не хотіли чути.

А тут "дружок" санкції скасував давно, комічно "вводив" проти тих, хто вже був під ними - і красота, цьомки, дружба, любов з х**лом" і козачок животворящий" (с).

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15.12.2021 20:59 Відповісти
Ядро ЕС (Германия Франция, Австрия, Италия, Нидерланды), чрезвычайно заинтересовано в СП2. Продолжать усиливать санкции против СП2 - значит обьявить экономическую войну ЕС. Это последнее что нужно Байдену. Он и так в очень тяжёлой ситуации. Скорее всего на второй срок ему не переизбраться. Он любой ценой будет искать компромиссы.
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15.12.2021 21:51 Відповісти
Поки газ по півтори штуки басів за тисячу кубів, кацапи зможуть теж бабла неміряно в оборонку вбухати
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15.12.2021 21:05 Відповісти
Стингеры уже в пути..не партесь крысы Путлерские Эрдоган собрался в Киев вначале января,опять Байрактары приедут из Нагорного Карабаха в Украину
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15.12.2021 21:37 Відповісти
40 стран Мира выстроились в очередь за Мавзолейным газом... это ж скока бабла наковыряет кооператив Озеро?
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15.12.2021 21:40 Відповісти
Не поленился пошел на сайт сената и почитал в законопроекте о бюджете про все что касается Украины. Там кроме $300 миллионов есть статья о проработке перехода с китайских и российских источников титана и титановой руды на украинские - на это планируется полгода. Если переключатся то у штатов в Украине появится реальный стратегисекий интерес который они будут защищать.
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15.12.2021 22:11 Відповісти
(a) Statement of Policy.--It is the policy of the United States to
engage with the Government of Ukraine on cooperation in the titanium
industry as a potential alternative to Chinese and Russian sources on
which the United States and Europe currently depend.
(b) Reporting Requirement.--Not later than 180 days after the date
of the enactment of this Act, the Secretary of State shall submit to
the appropriate congressional committees a report that describes the
feasibility of utilizing titanium sources from Ukraine as a potential
alternative to Chinese and Russian sources.
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15.12.2021 22:13 Відповісти
в штатах и так наш титан, кацапам толи дорого свой брать,толи везти далеко руду нашу берут, делают изделия и боингу с аирбасами продает
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15.12.2021 23:41 Відповісти
У них своей руды мало, из нее исчё оксид сделать нада.
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16.12.2021 00:11 Відповісти
В СНГ ведущие места по запасам занимают РФ (58%) и Украина (40%).

У РФ запасов в полтора раза больше. Но Украина их дешевле обрабатывает до оксида.
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16.12.2021 01:34 Відповісти
Основними виробниками титанового концентрату є Австралія, США, Норвегія і Україна. Иде идо рассия.
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16.12.2021 10:50 Відповісти
ну хоч якісь типу інвестиції йдуть в країну. краще вже так ніж ніяк
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15.12.2021 22:20 Відповісти
Я бы потратил эти деньги на джавелины,Стугна,боеприпасы к байрактарам.
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16.12.2021 01:01 Відповісти
Афганістан мільярдами підтримувати, 300 млн і то незрозуміло на що.
300 млн це капля в морі, це не дуже допоможе, якщо Росія піде повномаштабною війною на Україну.
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16.12.2021 03:03 Відповісти
 
 