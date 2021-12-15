"Північний потік-2" - серйозний інструмент Берліна для розмови з Росією, - Зеленський на саміті "Східного партнерства"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Володимир Зеленський розраховує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використає "Північний потік-2" як важіль впливу на Росію для припинення війни на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав після саміту "Східного партнерства" в середу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Ми сьогодні говорили з канцлером Шольцом щодо "Північного потоку-2"... Це дуже серйозний інструмент для розмови з Російською Федерацією. І я вважаю, дуже справедливий інструмент, який сьогодні перебуває в руках деяких лідерів Європи, де канцлер Шольц відіграє активну, одну з найважливіших ролей", - сказав Зеленський.
За словами президента України, газопровід здатен стати дієвим важелем для тиску на Росію.
"Я б завдяки такому інструменту, ми з ним говорили, міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення в виконанні того самого Мінська чи інші кроки для завершення військового конфлікту на Сході могли б бути вирішені", - додав Зеленський.
Однак наприкінці глава держави підкреслив, що він не впевнений, що Шольц його почує.
Будь ласка, зачекайте...
Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проєктів типу "Північний потік-2". І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.
І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія - надійний партнер, що "Північний потік-2" - це просто "економічний проєкт", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротше кажучи, все чудово.
Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2".
Обмеживши поставки газу, Росія накрутила ціни до небачених $2 тис. за кубометр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики - лише економіка". - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
Та почути Гундосика не важко. Але зрозуміти що воно верзе, це вже завдання для консиліуму наркологів та психіатрів...
Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит."
Гундосик, у тебя есть всего один инструмент с клавишами, на котором ты без штанов играть любишь. И он совсем не интересен, да еще и после стольких лет и мемов.
А вот что ты, сопля зеленая, уже, до проведения консультаций, уже ляпаешь своим слизистым от айкосиков языком такую хрень говорит о том, что ты, зеленая петрушка, работаешь исключительно в интересах рабссеи и своего кумира-палача Украины бункерфюрера.