Хотів би, щоб США відігравали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.

"Я радий, що США сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я хотів би, щоб вони грали одну з головних ролей, а не епізодичну в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно приєднатися до нормандського формату, ми готові йти паралельним треком, щоб США грали одну з головних ролей у цьому форматі. Ми готові до тристоронніх самітів, але не можна вирішувати щось із Україною без України", - відзначив український президент.

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