УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11700 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 351 17
Зеленський (17431) США (14468)

Хотів би, щоб США відігравали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Хотів би, щоб США відігравали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.

"Я радий, що США сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я хотів би, щоб вони грали одну з головних ролей, а не епізодичну в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно приєднатися до нормандського формату, ми готові йти паралельним треком, щоб США грали одну з головних ролей у цьому форматі. Ми готові до тристоронніх самітів, але не можна вирішувати щось із Україною без України", - відзначив український президент. 

Також читайте: "Північний потік-2" - серйозний інструмент Берліна для розмови з Росією, - Зеленський на саміті "Східного партнерства"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Зелене непорозуміння. Чому все ще триває війна? Чому ти її все ще не зупинив? Згадай стадіон, говеня.
показати весь коментар
15.12.2021 21:27
+9
Не російська військова агресія, а ситуація на Донбасі??
показати весь коментар
15.12.2021 21:15
+7
Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі. /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник ./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой опрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
показати весь коментар
15.12.2021 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не російська військова агресія, а ситуація на Донбасі??
показати весь коментар
15.12.2021 21:15 Відповісти
ГЛАВНУЮ роль ТЫ ДОЛЖЕН играть !!! ( НО не на пианино )
показати весь коментар
15.12.2021 23:28 Відповісти
Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі. /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник ./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой опрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
показати весь коментар
15.12.2021 21:24 Відповісти
Зелене непорозуміння. Чому все ще триває війна? Чому ти її все ще не зупинив? Згадай стадіон, говеня.
показати весь коментар
15.12.2021 21:27 Відповісти
он хотел бы )))
распределять роли в своем кордебалете? )))
показати весь коментар
15.12.2021 22:14 Відповісти
Єслі би в роту рааалі гріби....
В смятку сапагі.....
показати весь коментар
15.12.2021 21:31 Відповісти
Скоріше б цього пихатого криворогульного непорозуміння здихатись, менше Україні збитків буде.
показати весь коментар
15.12.2021 21:35 Відповісти
Блин, уже не стесняется позиции уклониста...
показати весь коментар
15.12.2021 21:35 Відповісти
Кому интересно, что хочет от США кремлёвская марионетка? Гундосое ничтожество не понимает, где его клоунское место в мировой политике.... Даже в украинской политике он на подтанцовке у кремлёвского крота "козыря"....
показати весь коментар
15.12.2021 21:46 Відповісти
Какие песни пел я ей про Север Дальний!
показати весь коментар
15.12.2021 22:08 Відповісти
Якщо США включаться по справжньому то Росія виконуватиме роль роялю в новому форматі
показати весь коментар
15.12.2021 22:13 Відповісти
А кого хвилює, що хочеш ти... Байден навіть не вважає за потрібне тобі телефонувати, коли обговорює проблеми України з Ху#лом... Ти навіть зі своїми кадрами в Україні не можеш навести лад, призначаєш на керівні посади одних авантюристів, ворів та аферистів... Доречі, так хто злив операцію по вагнерівцям? Ми не забули хто принизив країну і наші спец служби ... Пам'ятаємо і не пробачимо!
показати весь коментар
15.12.2021 22:28 Відповісти
Зе уходи...
показати весь коментар
15.12.2021 22:53 Відповісти
Та всі цього хочуть, але для цього потрібно щось робити.
показати весь коментар
16.12.2021 02:57 Відповісти
Поки що реальної допомоги від США небагато.
показати весь коментар
16.12.2021 02:58 Відповісти
 
 