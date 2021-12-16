УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8845 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 573 29
Зеленський (17431) окупація (5831) Донбас (21733)

Зеленський: Я не відчував тиску з боку США щодо проведення виборів в ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Я не відчував тиску з боку США щодо проведення виборів в ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчував тиску з боку США щодо виконання політичної частини Мінських домовленостей щодо проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.

"Тиску я не відчував. Якщо буде – обов'язково скажу", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не відчував він тиску з боку партнерів зі США щодо необхідності проведення в ОРДО та ОРЛО виборів до деокупації цих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів би, щоб США відігравали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Щось мутить зелена потвора !!)))
показати весь коментар
15.12.2021 21:42
+11
Його однодумець в кремлівському бункері сидить !!!)))
показати весь коментар
15.12.2021 21:48
+8
"Тиску я не відчував. Якщо буде - обов'язково скажу", - заявив Зеленський

Краще би Гундосик так завзято патякав про те що ***** наобіцяв.
показати весь коментар
15.12.2021 21:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бозезьтымой, шо оно несет...
показати весь коментар
15.12.2021 21:39 Відповісти
Получается в этом вопросе буба выдал свою хотелку.
показати весь коментар
15.12.2021 21:40 Відповісти
Извращенец, говорит шо никто еще не спонукав подмахнуть хутину... ой же ж, горе оно луковое...
показати весь коментар
15.12.2021 21:45 Відповісти
Несе дічь... як завжди...що ще може нести двічіпотєрпілий нєлох...
показати весь коментар
15.12.2021 22:19 Відповісти
Д
показати весь коментар
15.12.2021 21:41 Відповісти
ол бой об
показати весь коментар
15.12.2021 21:47 Відповісти
"Тиску я не відчував. Якщо буде - обов'язково скажу", - заявив Зеленський

Краще би Гундосик так завзято патякав про те що ***** наобіцяв.
показати весь коментар
15.12.2021 21:41 Відповісти
Бо він тупий. тому і не відчував
показати весь коментар
15.12.2021 21:47 Відповісти
Зеля не знайшов у Байдені однодумця щодо виборів в ОРДЛО.
показати весь коментар
15.12.2021 21:41 Відповісти
Його однодумець в кремлівському бункері сидить !!!)))
показати весь коментар
15.12.2021 21:48 Відповісти
Щось мутить зелена потвора !!)))
показати весь коментар
15.12.2021 21:42 Відповісти
кокетничает как всегда )))
показати весь коментар
15.12.2021 22:15 Відповісти
В тебе очепятка-кАкетничает, медичною мовою -діарея !!!))) !!!
показати весь коментар
15.12.2021 22:20 Відповісти
и кОкетничает а потом и кАкетничает ))) все у него как всегда )))) и звиздит що дышит )))
показати весь коментар
15.12.2021 22:29 Відповісти
значить будуть вибори.
показати весь коментар
15.12.2021 21:47 Відповісти
не досидить
показати весь коментар
15.12.2021 21:54 Відповісти
А бубочка на той час де буде в Ростові чи в ОРДЛО ?
показати весь коментар
15.12.2021 22:18 Відповісти
Відчуваю, що в Хайфі!
показати весь коментар
16.12.2021 12:24 Відповісти
Не зрозумів, він так вибори в ОРДЛО анонсує?
показати весь коментар
15.12.2021 22:09 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2021 22:16 Відповісти
Короля першим!
показати весь коментар
16.12.2021 00:42 Відповісти
Врет как Зеленский
показати весь коментар
15.12.2021 22:22 Відповісти
Яке ж воно дурне!
показати весь коментар
15.12.2021 22:26 Відповісти
В определенных условиях, особенно когда чешится нос, Зеля не чувствует "тиску" ни с боку, ни с сзади.
Одно блаженство. Все хорошо.
показати весь коментар
15.12.2021 22:26 Відповісти
Ну ну
показати весь коментар
15.12.2021 22:27 Відповісти
А Ермак разрешит рассказать, точно?
показати весь коментар
15.12.2021 23:07 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
16.12.2021 03:12 Відповісти
Зеленский ставленник Пуйла. Как только Пу понял что его кукла под угрозой переворота, сразу нагнал войска на нашу границу. Дал Украине два варианта, Либо Зелох досидит каденцию, либо РФ вводит войска из за свержения Зели украинским народом. Оба варианты выгодны только ***** и Зелёной своре.
показати весь коментар
16.12.2021 12:12 Відповісти
 
 