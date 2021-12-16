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Зеленський: Я не відчував тиску з боку США щодо проведення виборів в ОРДЛО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчував тиску з боку США щодо виконання політичної частини Мінських домовленостей щодо проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.
"Тиску я не відчував. Якщо буде – обов'язково скажу", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не відчував він тиску з боку партнерів зі США щодо необхідності проведення в ОРДО та ОРЛО виборів до деокупації цих територій.
Топ коментарі
+13 Ритта Рыжук
показати весь коментар15.12.2021 21:42
+11 Ритта Рыжук
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+8 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар15.12.2021 21:41
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Краще би Гундосик так завзято патякав про те що ***** наобіцяв.
Одно блаженство. Все хорошо.