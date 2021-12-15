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Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, потрібно таке ж бажання РФ зупинити війну на Донбасі - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, потрібно таке ж бажання РФ зупинити війну на Донбасі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але потрібне таке ж бажання з російського боку зупинити війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.

"Україна готова до будь-якого формату переговорів з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу (ситуації на Донбасі – ІФ). Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Необхідне таке ж бажання – зупинити війну і з боку РФ", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я не відчував тиску з боку США щодо проведення виборів в ОРДЛО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
У Росії одна найближча мета ,про що вони наголошували неодноразово ,втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну !!!)))
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15.12.2021 21:46
+9
Решатель, до будь якого з усіх сторін готовий ти, а не Україна.
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15.12.2021 21:49
+8
А що той формат коли в ду глаз заглядав не канає ?
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15.12.2021 21:46
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15.12.2021 21:53 Відповісти
У Росії одна найближча мета ,про що вони наголошували неодноразово ,втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну !!!)))
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15.12.2021 21:46 Відповісти
А що той формат коли в ду глаз заглядав не канає ?
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15.12.2021 21:46 Відповісти
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-96024 покажіть тому шимпанЗе отаке
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15.12.2021 21:47 Відповісти
Там беня був головнокомандувачем. Та ідея вашого опусу в чому, конкретизуйте.
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15.12.2021 21:51 Відповісти
Це ви по своїй пустій довбешці судите?
То як конкретизуєте, чи посмердите?
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15.12.2021 21:56 Відповісти
Шо?
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15.12.2021 21:50 Відповісти
Сподіватися на себе,це як? Повернутися в "родную говєнь" Московію ??)))
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15.12.2021 21:52 Відповісти
Дядя, ты дурак? Вообще-то все страны имеют армии именно для того, что бы защищать свои страны от внешних врагов... Расскажите Израилю, который воюет за свою территорию уже 70 лет, что их солдаты "напрасно погибают"...
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15.12.2021 22:01 Відповісти
Решатель, до будь якого з усіх сторін готовий ти, а не Україна.
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15.12.2021 21:49 Відповісти
якийсь він дуркуватий....
Не за тим )(уйло війну розвязувало
щоб зі всякими розмовляти о її припиненні
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15.12.2021 21:59 Відповісти
Споконвічна мета Московії ,це анексія України та асиміляція українців !!!)))
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15.12.2021 22:02 Відповісти
дуркуваті ті, які його (ворога) вважають дуркуватим...
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15.12.2021 22:38 Відповісти
Закоханий з першого погляду у глибини глибин шоколадного ока х*ла.
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15.12.2021 22:05 Відповісти
Чому Додік вирішив, що Ху#ло хоче зупинити війну на Донбасі? 8 років не хотів, а тут має "захотіти"??! З якого пореляку?
І взагалі, Додік вже має думати, де буде переховуватись після дострокового пінка під зад...
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15.12.2021 22:10 Відповісти
Як може москальщина хотіти зупинити війну,якщо во її почала?
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15.12.2021 22:14 Відповісти
не "Украина готова" а лично ты недомерок. С каких делов ты это Украина?
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15.12.2021 22:37 Відповісти
А на стадионе ты гнида верещал Президенту "пачиму ви не остановити вайну?"
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15.12.2021 22:38 Відповісти
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15.12.2021 22:50 Відповісти
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15.12.2021 22:51 Відповісти
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15.12.2021 22:51 Відповісти
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15.12.2021 22:51 Відповісти
яке "воно"-к;нч;не. .....
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15.12.2021 22:57 Відповісти
Очень тупой или враг,без вариантов других однозначно
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15.12.2021 23:03 Відповісти
"Остановіть войну" все одно, що зупинити тайфун. Це - абсурд. Як абсурдом є Зєлєнскій на посту президента.
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15.12.2021 23:30 Відповісти
Если Зеленский готов к любому формату и в любом количестве -
это его проблемы.
Зеленский - не Украина, и нечего смешивать эти понятия.
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16.12.2021 03:06 Відповісти
верно.
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16.12.2021 03:11 Відповісти

Зупинити війну на Донбасі на умовах кремля ( капітуляція України) .
А звільнити окуповану кремлівськими фашистами )(уйла нашу суверенну українську територію Криму та Донбасу...Це що продажному ...резиденту ЗЕбілу капітулянту взагалі не потрібно.
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16.12.2021 04:13 Відповісти
... вроде Зельц собирался с Путиным в Иерусалиме беседовать
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16.12.2021 04:36 Відповісти
наркоман не может успокоиться... видимо угребок гогиашвили не довез со своей последней командировки дозы...
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16.12.2021 06:31 Відповісти
Так вже ж "домовилися" в 2020році встановити "перемир*я", такі результати будуть і з любим форматів "переговорів"з рашкою. Ну не договороздатний "партнер", лише один Будапештський меморандум тому приклад!
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16.12.2021 07:01 Відповісти
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16.12.2021 09:05 Відповісти
Зеля, не темни! Скажы прямо - "Я готов в любой момент принять капитуляцию Путина!"
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16.12.2021 10:08 Відповісти
У форматі мумії теж готовий?
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20.01.2022 14:12 Відповісти
 
 