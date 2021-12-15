"Газпром" повідомив про виконання зобов'язань щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік

Російський "Газпром" заявляє, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною. З початку року через її територію протранспортовано 40 млрд куб. м російського газу, що відповідає обсягу, передбаченому транзитним договором на весь 2021 рік", - повідомляє концерн.

Виходячи зі статистики концерну, рубіж був подоланий за підсумками газової доби 14 грудня - вранці 15 грудня. За збереження поточних обсягів транзиту до кінця року "Газпром" може транспортувати через Україну близько 42 млрд куб м газу.

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