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законопроєкт (1777) азартні ігри (94) Рада церков (43)

Рада має відхилити законопроєкт, що знижує вартість оренди приміщень для організаторів азартних ігор, - Рада церков і релігійних організацій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада має відхилити законопроєкт, що знижує вартість оренди приміщень для організаторів азартних ігор, - Рада церков і релігійних організацій

Таку заяву зробила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій у зверненнях до голови парламенту та керівників фракцій і груп після обговорення відповідного законопроєкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

Релігійні діячі підтвердили свою позицію проти зменшення оподаткування для організаторів азартних ігор під час засідання ВРЦіРО, яке відбулося 15 грудня 2021 року під головуванням президента УБТ Григорія Коменданта.

"Законопроєкт № 2713-д втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей – з 30% до 10% від доходу, а також майже вдвічі знижує ставку податку для букмекерів і казино – з 18% до 10% від доходу. Така законодавча пропозиція руйнує ті мінімальні запобіжники поширення ігроманії, що існують у вигляді високих ставок оподаткування та повинні залишатися в цивілізованій державі, де влада дбає про гідність людини та моральне здоров’я суспільства", - підкреслюється у повідомленні.

Крім цього, глави і представники церков і релігійних організацій підтримали ініціативу парламенту щодо створення урядової структури, яка буде опікуватися проблематикою дітей, однак запропонували реалізувати це шляхом створення Міністерства у справах сім’ї, дітей і молоді України.

У Раді відзначають: "Благополучне дитинство неможливе поза сімейним оточенням. Тим більше, формування державної політики в сфері дітей, молоді та сім’ї має здійснювати міністерство, а не державна служба, яка, як це визначено законом, – не може мати таких повноважень".

На переконання ВРЦіРО, це має бути центральний орган виконавчої влади, який має відійти від практики ігнорування потреб дітей та сімей і виконання каральних функцій (відібрання дітей, позбавлення батьківських прав тощо), а стати державним органом, який буде вчасно виявляти неблагополуччя та допомагати сім’ям у подоланні складних життєвих обставин.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Просто цікаво хто подав такий геніальний законолпроект? Це ж якими падлами реба бути, щорб спочатку легалізувати, типу для наповнення бюджету через податки, а потім ці ж податки зменшити! Я думаю це хтось з зеленої мразоти.
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15.12.2021 22:30
+3
Усе робилось для своїх людей. Податок також знизили з 75% до 25%
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15.12.2021 22:13
+2
Законопроєкт № 2713- вдвічі знижує ставку податку для букмекерів і казино

 це звіздць... скоро вже їм доплачувать будем
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15.12.2021 22:10
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Законопроєкт № 2713- вдвічі знижує ставку податку для букмекерів і казино

 це звіздць... скоро вже їм доплачувать будем
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15.12.2021 22:10 Відповісти
Кажуть що Гетьманцев кришує ігорний бізнес...
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15.12.2021 23:50 Відповісти
Усе робилось для своїх людей. Податок також знизили з 75% до 25%
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15.12.2021 22:13 Відповісти
Просто цікаво хто подав такий геніальний законолпроект? Це ж якими падлами реба бути, щорб спочатку легалізувати, типу для наповнення бюджету через податки, а потім ці ж податки зменшити! Я думаю це хтось з зеленої мразоти.
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15.12.2021 22:30 Відповісти
Більш цікаве те, хто за цім стоїть.
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15.12.2021 23:51 Відповісти
Бордели, церкви, казино за окружную дорогу...
РПЦ ФСБ (УПЦ МП) за поребрик ссаными тряпками, а их спонсорам комплексная финансовая проверка от НАБУ
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15.12.2021 22:53 Відповісти
Краще взагалі з України у Ізраіль.
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15.12.2021 23:52 Відповісти
Головне - за парєбрвка, а там, в Жидовію чи в косорилію, нехай, самі розбираються

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16.12.2021 08:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oWC4gmr-b28
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16.12.2021 00:38 Відповісти
лучше проституцию легализовали больше пользы было б
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16.12.2021 08:38 Відповісти
Скинули все в одну купу.
Лотереї (типу "Забави") до ігроманії нічким боком не туляться.
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16.12.2021 10:51 Відповісти
 
 