УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8787 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
448 12
Східне партнерство (109) Зеленський (17431)

Пріоритети України у Східному партнерстві – модернізація кордонів, цифрова трансформація та енергоефективність - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пріоритети України у Східному партнерстві – модернізація кордонів, цифрова трансформація та енергоефективність - Зеленський

Пріоритетами України у проєкті Європейського Союзу "Східне партнерство" є модернізація кордонів, цифрова трансформація та енергоефективність, заявив президент України Володимир Зеленський, беручи участь у пленарному засіданні 6-го саміту у Брюсселі.

Як передає слова глави держави його пресслужба, подібні зустрічі лідерів країн ЄС та Східного партнерства у рамках самітів мають приносити практичні результати для їхніх громадян, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме в такому контексті ми розглядаємо пріоритети Східного партнерства після 2020 року і економічний та інвестиційний план за результатами саміту. Для нас (України, – ІФ) особливе значення мають три флагманські ініціативи цього плану. Перша – це модернізація пунктів пропуску та інфраструктури на кордонах", – заявив Зеленський.

За словами президента, важливим є також укладання угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з країнами Європейського Союзу та розширення мережі спільних пунктів на кордонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Наша мета - повноправне членство України в ЄС

"Друга ініціатива, за словами Володимира Зеленського, стосується цифрової трансформації та ІТ-інфраструктури. Він нагадав, що портал державних послуг "Дія", яким уже користується понад 11 мільйонів українців, вивів Україну в лідери цифрових послуг. На черзі – запуск "Дія. Сіті", що дасть змогу створити найпотужніший ІТ-хаб у Східній Європі, та інші амбітні інноваційні проекти", - сказав він.

Зеленський додав, що практичним результатом на цьому шляху було б скасування плати за роумінг між ЄС і партнерами. "Україна як ніхто готова до повної інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський їде до Брюсселя для участі у шостому саміті Східного партнерства. Запланована низка зустрічей, - ОПУ

"Енергоефективність і воднева енергетика – це третя ініціатива, яка має важливе значення для України та її енергетичної безпеки. Наступного року ми розпочнемо "Велику термомодернізацію" – плануємо утеплити тисячі будинків, шкіл, лікарень. Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики. Це дозволяє отримати повну енергетичну незалежність та досягти кліматичної нейтральності", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна у всіх вищезгаданих проектах розраховує на підтримку ЄС і міжнародних фінансових інститутів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, потрібно таке ж бажання РФ зупинити війну на Донбасі - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Страна в смартфоне уже была, а теперь пол страны дровами будет топить при зеленой энергоэффективности.
показати весь коментар
15.12.2021 22:12
+2
енергоефективність
показати весь коментар
15.12.2021 22:27
+1
Болтає язиком як бик то туди, то сюди.
показати весь коментар
15.12.2021 22:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Страна в смартфоне уже была, а теперь пол страны дровами будет топить при зеленой энергоэффективности.
показати весь коментар
15.12.2021 22:12 Відповісти
уже топит...скоро и дров не будет
показати весь коментар
15.12.2021 22:34 Відповісти
Болтає язиком як бик то туди, то сюди.
показати весь коментар
15.12.2021 22:15 Відповісти
Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики. Це дозволяє отримати повну енергетичну незалежність та досягти кліматичної нейтральності", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3305470

Он совсем скурился? Хотя, если увеличим закупку электричества у белорусов и угля у США, то сможем произвести немного водорода. А иначе откуда взять энергию для его производства?
показати весь коментар
15.12.2021 22:18 Відповісти
Гуде як трансформатор.
показати весь коментар
15.12.2021 22:25 Відповісти
Від трансформатора є ефективність, а від зелоха - навпаки.
показати весь коментар
15.12.2021 22:51 Відповісти
енергоефективність
показати весь коментар
15.12.2021 22:27 Відповісти
Шо-шо??? А боротьба з корупцією нє??? А реальна боротьба з олігархами нє? А САП де? А обороноздатність, свобода та демократія нє? Про економіку та енергонезалежність можна не чокаючись...
показати весь коментар
15.12.2021 23:02 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2021 23:18 Відповісти
А ці,тварюки з Заходу,всі повтікали з зали,коли бєнін "же" виступав?Не могли знову спасти і показати своє "фе" та знову познущатись з машини шефіра?Та й для чого.....? ,що б "же" перетворював Брюсесь на з"їзди кпрс:лозунги та плакати.бєня мстивий:заставляє спілкуватись зі своїм "же"керівників інших країн......а потім регоче разом з путіним:хто знову перднув!!!!!
показати весь коментар
16.12.2021 04:40 Відповісти
Він сам не второпає, про що він читав з паперу 😂😂😂.
показати весь коментар
16.12.2021 06:03 Відповісти
 
 