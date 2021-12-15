УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8787 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
9 909 15
виш, ЗВО (462) рейтинг (696) Університет (133) вища освіта (142)

41 виш з України потрапив до рейтингу кращих університетів Європи та Середньої Азії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

41 виш з України потрапив до рейтингу кращих університетів Європи та Середньої Азії

41 виш з України потрапив до щорічного переліку кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), до якого увійшли 450 кращих закладів вищої освіти. Рейтинг укладено глобальним науково-дослідним консультаційним центром QS Quacquarelli Symonds.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії зросла до 41, що є абсолютним рекордом в історії даного регіонального рейтингу. Водночас присутність України у топ-100 рейтингу скоротилася з чотирьох до трьох університетів на фонi загального зниження їхніх репутаційних та наукометричних показників.

Українські заклади вищої освіти, які увійшли до переліку 100 найкращих:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце у 2022 р. (33 місце у 2021 р.);
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 63 місце у 2022 р. (66 місце у 2021 р.);
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце у 2022 р. (67 місце у 2021 р.).

Загалом, порівняно з 2021 роком, кількість ЗВО України в регіональному рейтингу зросла з 25 до 41:

  • 16 університетів вперше увійшли до рейтингу;
  • 4 університети поліпшили позиції порівняно з позиціями минулого року;
  • 7 університетів зберегли позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти

Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховуються десять показників: академічна репутація закладу освіти, його репутація серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, кількість публікацій на одного викладача і співробітника, кількість цитувань на одну публікацію, частка іноземних викладачів і співробітників, частка іноземних студентів, частка викладачів та співробітників з ученим ступенем, глибина міжнародних наукових колаборацій та присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.

Повний перелік 450 кращих закладів вищої освіти країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік доступний за посиланням.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Особенно рейтинг в Ср. Азии взволновал. Это кто ж такой рейтинг сочиняет где мгу мацковский на первом месте?
показати весь коментар
15.12.2021 22:52
+4
Вы правы - полный бред.
показати весь коментар
15.12.2021 22:45
+3
МГУ найкращий на фоні кустанайських профтех училищ
показати весь коментар
15.12.2021 23:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Lomonosov Moscow State University Moscow,Russia на 1-м месте? Что за рейтинг такой?
показати весь коментар
15.12.2021 22:38 Відповісти
Вы правы - полный бред.
показати весь коментар
15.12.2021 22:45 Відповісти
расово неправильный?
показати весь коментар
15.12.2021 22:48 Відповісти
Это рейтинг среди стран "третьего мира".
показати весь коментар
16.12.2021 00:19 Відповісти
Особенно рейтинг в Ср. Азии взволновал. Это кто ж такой рейтинг сочиняет где мгу мацковский на первом месте?
показати весь коментар
15.12.2021 22:52 Відповісти
Надеюсь те вузы где грыз камень науки Гоги и Кива в их числе.
показати весь коментар
16.12.2021 09:04 Відповісти
Чим хвалимось ? За наші бюджетні гроші готуємо фахівців для усього світу.
показати весь коментар
15.12.2021 23:28 Відповісти
МГУ найкращий на фоні кустанайських профтех училищ
показати весь коментар
15.12.2021 23:28 Відповісти
Східної Європи і Західної Азії треба було написати. Рейтинг, мабуть, в МГУ складали.
показати весь коментар
15.12.2021 23:36 Відповісти
Ошибка в переводе: не развивающиеся университеты Европы, а университеты в РАЗВИВАЮЩихся странах Европы и Азии.
показати весь коментар
16.12.2021 02:57 Відповісти
это что - новый анекдот как козу любил Федот? какие вузы в Украине... это ... даже не известно как назвать эти заведения.... лучше бы ПТУ развивали...
показати весь коментар
16.12.2021 06:30 Відповісти
А очолюе список Трускавецький двухнедільний !
показати весь коментар
16.12.2021 06:56 Відповісти
 
 