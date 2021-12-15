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Це не повинен бути саміт заради саміту, - Зеленський про зустріч у нормандському форматі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це не повинен бути саміт заради саміту, - Зеленський про зустріч у нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що чергова зустріч у нормандському форматі не повинна мати характер "саміту заради саміту".

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на саміті Східного партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо нормандської зустрічі – це не повинно бути "самітом заради саміту" або "зустріччю заради зустрічі", тим більше, що йдеться про безпекову ситуацію в нашій державі. Тим більше, що ми хочемо врегулювати кілька важливих питань. Найбільш важливі там питання - відкриття КПВВ. Я не хочу зараз говорити про ділянки розмінування тощо. Це також важливі, але технічні питання. Це повинні довести лідери нормандського формату до Росії. І результатом має бути зустріч у нормандському форматі, якщо Росія зацікавлена в вирішенні цього питання", - заявив Зеленський.

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Він додав, що ефективність роботи нормандського формату залежить від його результату.

"На жаль, якби це залежало лише від України, він би працював частіше і результативніше. Сьогодні нормандський формат працює від наполегливості Франції і Німеччини і, завдяки цій наполегливості, від бажання Російської Федерації. Тому ми працюємо над паралельними речами та кроками", - сказав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Росіся зацікавлена тільки в політичному та фінансовому підкорені України. Все.
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15.12.2021 22:47 Відповісти
Споконвічна мета Московії,це анексія України та асиміляція українців !!!))))
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15.12.2021 22:52 Відповісти
Бла-бла-бла !!! А понту ??)))
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15.12.2021 22:50 Відповісти
і чого Вува хвилюється? його туди не покличуть )))
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15.12.2021 23:35 Відповісти
Саміт.
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16.12.2021 04:25 Відповісти
Розмірковування бєніного "же" це і є гра кремлівської мафії з Заходом:то овоща,то "же"наркома.....світ жахається від такого паскудства,від беспорадності українців в виборі влади...
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16.12.2021 04:46 Відповісти
Европейцам с клоуном и людоедом встречаться тоже не ком иль фо.
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16.12.2021 08:46 Відповісти
 
 