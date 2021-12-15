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лікарня (1098) Кабмін (6261) лікарі (1097) Ляшко Віктор (1353) зарплата (133)

Зарплата керівника лікарні не перевищуватиме розмір середньої зарплати медпрацівників більш як на 60%, — постанова Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зарплата керівника лікарні не перевищуватиме розмір середньої зарплати медпрацівників більш як на 60%, — постанова Кабміну

15 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою ліквідовує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідно до постанови, посадовий оклад керівника не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медпрацівників закладу охорони здоров’я більш як на 60%. Також керівники будуть зобов’язані диференціювати рівень заробітної плати працівників з урахуванням їхньої кваліфікації, обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи.

"Сьогодні розмір посадового окладу керівника може до 10 разів перевищувати мінімальний посадовий оклад лікарського складу колективу. Така ситуація демотивує колектив працювати далі. Тому тепер керівники закладів охорони здоров’я будуть мотивовані вживати заходів для підвищення заробітної плати своїм працівникам", —  пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також дивіться: З 1 січня середня зарплатня лікарів становитиме 24 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО

Постанова набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Да зарплата то ок як бути коли собі вони премії захмарні виписують в 100к или 150к ?А в лікаря 12-15 з всіма добавками.
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15.12.2021 23:22
+6
В Рівненських лікарнях головні лікарі отримують зарплату від 50 до 188 тисяч на місяць. Я активно допомагав лікарням зі своїх 5 тисяч. Тепер я зрозумів, що був ідіотом, більше допомагати не буду.
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15.12.2021 23:24
+5
А зарплату депутанам не більш, ніж на 60% більшу від мінімальної (та навіть від середньої) встановити? Ба! Та й міністрам, Президенту, радникам-помічникам... Слабо?

Чи боїтеся, що потім буде стільки питань: як він (вона, воно) витратило за рік суму, що перевищує зарплатню в кілька разів? Звідки беруться 1000% преміальних? Чому таких премій немає у вчителів, лікарів?

Популісти!
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15.12.2021 23:13
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Комунізьм?
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15.12.2021 23:06 Відповісти
Пожалуй "впопулизьм"
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15.12.2021 23:10 Відповісти
обь......бизм
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15.12.2021 23:24 Відповісти
Соціальна справедливість.

А при комунізьмі грошей типа не повинно бути)))

Тільки страхова медиціна. Тільки медики, працюючі не у лікарнях та полікліниках, а в страховії компаніі, можуть вірно оцініти якисть проведенного лікування, та адекватність виписаних лікарем ліків.
Буде страхова робити погано - залишиться без клієнтів.
Але держава, у вигляді Антимонопольного комитету та правоохоронних органів повинни слудкувати, щоб між страховими та лікарнями не було змови по завищенню послуг, як це роблять у США.
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16.12.2021 00:04 Відповісти
Не будет богатых, все будут равные, то есть бедные. Ну и часть - ровнее))
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15.12.2021 23:09 Відповісти
На лікарню виделени гроши. Як що встановити стелю на зарплатню головному, то більш буде простим лікарям та молодшему медичному персоналу.
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16.12.2021 00:05 Відповісти
Бредом считаю ваше видение, от "красных" оно....
Вы за зелю голосовали, признайтесь, с мечтой: "отнять "краденое" у олигархов и раздать людям?
Уже считали как-то, вроде ЗП Укрпочты поделить на число работников - по 9 грн. вроде.

Кроме того должность предполагает коррупционные риски.
А вам бы всё: " взять и поделить".....
Справка: знакомых медначальников у меня нет
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16.12.2021 08:05 Відповісти
Як щодо кореляції ваших зарплат відповідно до рівня добробуту населення?
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15.12.2021 23:09 Відповісти
Ну себе вони не чепляють.
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16.12.2021 00:06 Відповісти
А зарплату депутанам не більш, ніж на 60% більшу від мінімальної (та навіть від середньої) встановити? Ба! Та й міністрам, Президенту, радникам-помічникам... Слабо?

Чи боїтеся, що потім буде стільки питань: як він (вона, воно) витратило за рік суму, що перевищує зарплатню в кілька разів? Звідки беруться 1000% преміальних? Чому таких премій немає у вчителів, лікарів?

Популісти!
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15.12.2021 23:13 Відповісти
Толку будет ровно 0 - они основную зп наличкой получают и при том в валюте (Это Богдан сказал если что)
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16.12.2021 12:28 Відповісти
уцаца мона ха ха ха , они премиями догребут( по примеру кабмина )
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15.12.2021 23:22 Відповісти
Да зарплата то ок як бути коли собі вони премії захмарні виписують в 100к или 150к ?А в лікаря 12-15 з всіма добавками.
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15.12.2021 23:22 Відповісти
15ти нет
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15.12.2021 23:32 Відповісти
А у лейтенанта ЗСУ є?
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16.12.2021 00:07 Відповісти
В Рівненських лікарнях головні лікарі отримують зарплату від 50 до 188 тисяч на місяць. Я активно допомагав лікарням зі своїх 5 тисяч. Тепер я зрозумів, що був ідіотом, більше допомагати не буду.
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15.12.2021 23:24 Відповісти
Хм...
Получается, у Зав Отделения или Ведущего Хирурга зарплаты могут быть ВЫШЕ, чем у их начальника.
Они же принудительно не ограничены.
А "среднюю зарплату" очень сильно режут зарплаты медсестр, нянечек, уборщиц и тд.
Подозреваю настоящие Директора мед учреждений исчезнут и тотально будут "и.о."
От этого НИЧЕГО хорошего не будет, а только ещё больше УХУДШИТСЯ управление учреждениями.
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15.12.2021 23:25 Відповісти
Ідіоти! Оклад на 60 % від середньої по лікарні + від цього окладу +50%напруженість,+50% інтенсивність,+50% за ненормований робочий день,+ 200% відсотків премії.
Раніше- не вище заробітної плати головного спеціаліста хірургічного профілю - як правило хірурга вищої категорії- 12 к. гривень
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15.12.2021 23:26 Відповісти
Проблема в том, что наши чиновники, исходя из их низкого умственного уровня и тотальной лени, знают и используют только один метод "решения" любой проблемы:
"ЗАПРЕТИТЬ!!!"
А в 99% проблем такой простой способ "решения" - не решает проблему, а или оттягивает или усугубляет ее.
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15.12.2021 23:32 Відповісти
Вони ж вас, певно, і здадуть. Або ще більше потягнуть з людей. А в людей грошей небагато. Тобто - див. пункт 1.
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16.12.2021 00:06 Відповісти
Розказую по факту. У мене (лікаря рентгенолога) оклад 4800 (з грудня на пару грн має бути більше) і тим, що я маю отримувати за шкідливість та вже і за стаж я догрібаю до мінімалки. В сумі мені на руки виходить ЗП 5030 грн. У директора 50+к.
І це одна з основних лікарень обласного центру.
Працюю на трьох роботах, і щось нашкрябується. Але по суті я не маю часу взагалі. Що маю вільне- те приділяю сину. І відчуваю, що ще пів року в такому темпі- і привіт вигорання.
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16.12.2021 00:19 Відповісти
уволься нахрен оттуда, пускай главврач за тебя работает
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16.12.2021 07:49 Відповісти
Да, а жить ему потом за что?
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16.12.2021 12:29 Відповісти
Прийміть таку ж постанову і у сфері освіти. Бо як можуть ректори та проректори десь у 5 разів вищу зарплату мати, ніж викладач. А якщо подивитись на премії - то й у 10 разів!
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16.12.2021 00:27 Відповісти
Да. Круто. Вирізати апендікс було 400$ Зараз буде на 60% дорожче.
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16.12.2021 00:31 Відповісти
Головні лікарі не бідують)

Зарплати по 100 тисяч гривень: хто із керівників лікарень Буковини заробляє найбільше

Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/zarplati-po-100-tisyach-griven-hto-iz-kerivnikiv-likaren-bukovini-zaroblyae-naybilshe-69692.
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16.12.2021 01:01 Відповісти
це що по кожній окремій професії потрібна окрема постанова?
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16.12.2021 10:10 Відповісти
 
 