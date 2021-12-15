Зарплата керівника лікарні не перевищуватиме розмір середньої зарплати медпрацівників більш як на 60%, — постанова Кабміну

15 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою ліквідовує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідно до постанови, посадовий оклад керівника не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медпрацівників закладу охорони здоров’я більш як на 60%. Також керівники будуть зобов’язані диференціювати рівень заробітної плати працівників з урахуванням їхньої кваліфікації, обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи.

"Сьогодні розмір посадового окладу керівника може до 10 разів перевищувати мінімальний посадовий оклад лікарського складу колективу. Така ситуація демотивує колектив працювати далі. Тому тепер керівники закладів охорони здоров’я будуть мотивовані вживати заходів для підвищення заробітної плати своїм працівникам", — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Постанова набуває чинності з 1 січня 2022 року.