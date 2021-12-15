Зарплата керівника лікарні не перевищуватиме розмір середньої зарплати медпрацівників більш як на 60%, — постанова Кабміну
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15 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою ліквідовує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Відповідно до постанови, посадовий оклад керівника не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медпрацівників закладу охорони здоров’я більш як на 60%. Також керівники будуть зобов’язані диференціювати рівень заробітної плати працівників з урахуванням їхньої кваліфікації, обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи.
"Сьогодні розмір посадового окладу керівника може до 10 разів перевищувати мінімальний посадовий оклад лікарського складу колективу. Така ситуація демотивує колектив працювати далі. Тому тепер керівники закладів охорони здоров’я будуть мотивовані вживати заходів для підвищення заробітної плати своїм працівникам", — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Постанова набуває чинності з 1 січня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
А при комунізьмі грошей типа не повинно бути)))
Тільки страхова медиціна. Тільки медики, працюючі не у лікарнях та полікліниках, а в страховії компаніі, можуть вірно оцініти якисть проведенного лікування, та адекватність виписаних лікарем ліків.
Буде страхова робити погано - залишиться без клієнтів.
Але держава, у вигляді Антимонопольного комитету та правоохоронних органів повинни слудкувати, щоб між страховими та лікарнями не було змови по завищенню послуг, як це роблять у США.
Вы за зелю голосовали, признайтесь, с мечтой: "отнять "краденое" у олигархов и раздать людям?
Уже считали как-то, вроде ЗП Укрпочты поделить на число работников - по 9 грн. вроде.
Кроме того должность предполагает коррупционные риски.
А вам бы всё: " взять и поделить".....
Справка: знакомых медначальников у меня нет
Чи боїтеся, що потім буде стільки питань: як він (вона, воно) витратило за рік суму, що перевищує зарплатню в кілька разів? Звідки беруться 1000% преміальних? Чому таких премій немає у вчителів, лікарів?
Популісти!
Получается, у Зав Отделения или Ведущего Хирурга зарплаты могут быть ВЫШЕ, чем у их начальника.
Они же принудительно не ограничены.
А "среднюю зарплату" очень сильно режут зарплаты медсестр, нянечек, уборщиц и тд.
Подозреваю настоящие Директора мед учреждений исчезнут и тотально будут "и.о."
От этого НИЧЕГО хорошего не будет, а только ещё больше УХУДШИТСЯ управление учреждениями.
Раніше- не вище заробітної плати головного спеціаліста хірургічного профілю - як правило хірурга вищої категорії- 12 к. гривень
"ЗАПРЕТИТЬ!!!"
А в 99% проблем такой простой способ "решения" - не решает проблему, а или оттягивает или усугубляет ее.
І це одна з основних лікарень обласного центру.
Працюю на трьох роботах, і щось нашкрябується. Але по суті я не маю часу взагалі. Що маю вільне- те приділяю сину. І відчуваю, що ще пів року в такому темпі- і привіт вигорання.
Зарплати по 100 тисяч гривень: хто із керівників лікарень Буковини заробляє найбільше
Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/zarplati-po-100-tisyach-griven-hto-iz-kerivnikiv-likaren-bukovini-zaroblyae-naybilshe-69692.