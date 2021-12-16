Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації: "Санкційна політика "після" вже нікого не цікавить"
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Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу до застосування запобіжної санкційної політики щодо Росії до настання можливої ескалації на Донбасі.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами на саміті Східного партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ескалації з боку Росії. І застосувати потужну санкційну політику. Ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Ми за потужну санкційну політику до ескалації і тоді ймовірної ескалації може не бути. Такі відносини, що випереджають небезпечні кроки, зможуть зупинити конфлікт на сході нашої країни, який відбувається вже 8 років", - заявив Зеленський.
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Це той що Гогу та Машу (так само як і сотні інших подібних собі істот) протягнув на вищі посади в державі
И требовать того же самого от Евросоюза ! Вот это было бы правильно. А как сейчас - тут воюем, а тут торгуем - в Европе этого не понимают.
20% мировых запасов этого стратегического материала находится в Украине и все эти годы мы по сути поставляли титан в наРФию за копейки.