Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації: "Санкційна політика "після" вже нікого не цікавить"

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу до застосування запобіжної санкційної політики щодо Росії до настання можливої ескалації на Донбасі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на саміті Східного партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ескалації з боку Росії. І застосувати потужну санкційну політику. Ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Ми за потужну санкційну політику до ескалації і тоді ймовірної ескалації може не бути. Такі відносини, що випереджають небезпечні кроки, зможуть зупинити конфлікт на сході нашої країни, який відбувається вже 8 років", - заявив Зеленський.

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