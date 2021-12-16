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Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації: "Санкційна політика "після" вже нікого не цікавить"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації:

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу до застосування запобіжної санкційної політики щодо Росії до настання можливої ескалації на Донбасі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на саміті Східного партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ескалації з боку Росії. І застосувати потужну санкційну політику. Ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Ми за потужну санкційну політику до ескалації і тоді ймовірної ескалації може не бути. Такі відносини, що випереджають небезпечні кроки, зможуть зупинити конфлікт на сході нашої країни, який відбувається вже 8 років", - заявив Зеленський.

Також читайте: Єврокомісія розробила план дій на випадок російського вторгнення до України, - віцепрезидент ЄК Шефчович

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
А які санкції ти застосував проти маасковії?
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15.12.2021 23:01
+13
Какие еще санкции? Вот, например, в воскресенье в Киеве будет выступать некто Баста, посещавший Крым. Европа должна против него санкции ввести за незаконное посещение Крыма? Или все таки Украина? И так во всём. Это я так, для наглядности про Басту говорю. В экономике то же самое, расейский бизнес тут процветает.
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15.12.2021 23:11
+11
Я предлагаю посадить зеленского ДО окончания его президентского срока. Потом будет неинтересно и поздно.
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15.12.2021 23:20
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Папудало понесло…без тебя решат, чего делать и когда.
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15.12.2021 22:59 Відповісти
А які санкції ти застосував проти маасковії?
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15.12.2021 23:01 Відповісти
Так гівносеріал жеж продав. Для повної і остаточної дебілізації московитів.
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15.12.2021 23:16 Відповісти
Не дивиться в очі пуйду
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16.12.2021 10:59 Відповісти
Это уже похоже на вымогательство. Интересно кто его консультирует по международным вопросам - Лысый из квартала?
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15.12.2021 23:03 Відповісти
А що ти зробив ,зелене опудало?? "Великим крадівництвом" збираєшся українські землі звільняти ??)))
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15.12.2021 23:04 Відповісти
Он дороги для российских танков отремонтировал. Осталось толко корабельных сосен с хлебом-солью на них подогнать на время наступления.
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16.12.2021 11:47 Відповісти
Це здіпец ,воно згортає оборонні програми ,розкрадає державні кошти по вселяких "крадівництвах" ,а весь світ йому щось винен !!!)))
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15.12.2021 23:06 Відповісти
"Ну, не цікавить то й не буде", з полегшенням видихне Захід.
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15.12.2021 23:09 Відповісти
Какие еще санкции? Вот, например, в воскресенье в Киеве будет выступать некто Баста, посещавший Крым. Европа должна против него санкции ввести за незаконное посещение Крыма? Или все таки Украина? И так во всём. Это я так, для наглядности про Басту говорю. В экономике то же самое, расейский бизнес тут процветает.
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15.12.2021 23:11 Відповісти
Донбасити вважали що вони Україну та Європу годують ,тому всі ім винні , а цей вважає що весь світ йому винен !!! Мутована потвора кремлівської селекції !!!)))
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15.12.2021 23:22 Відповісти
Ничего личного. только бизнес.
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16.12.2021 01:03 Відповісти
Потужний лідер
Це той що Гогу та Машу (так само як і сотні інших подібних собі істот) протягнув на вищі посади в державі
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15.12.2021 23:16 Відповісти
Я предлагаю посадить зеленского ДО окончания его президентского срока. Потом будет неинтересно и поздно.
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15.12.2021 23:20 Відповісти
Рашку конечно наказывать надо... но Вова, давай мы тебе устроим импичмент сейчас, не дожидаясь твоих очередных "успехов". законы в этой стране уже никого не интересуют.
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15.12.2021 23:24 Відповісти
Нда...вот это родил...все вокруг испохабил -даже несчастную социологию,но тут прям высрался ещё с верху
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15.12.2021 23:25 Відповісти
Оооо.... мокши активизировались.
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15.12.2021 23:36 Відповісти
Ух ти ! воно іще щось вимагає ? Прямо бойовий торчок )
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16.12.2021 00:00 Відповісти
ідіот
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16.12.2021 00:20 Відповісти
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16.12.2021 00:27 Відповісти
Америка закликала тебе посадити Беню за Воровство ... І що?
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16.12.2021 00:27 Відповісти
Такою була політика Порошенка.
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16.12.2021 02:53 Відповісти
....а, саме сидить на токсічному російському газі! И вугіллі, мабуть на коксі
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16.12.2021 04:21 Відповісти
я от вражаюся. Людина просирає останніх своїх ватопітеків, які вже точно не підуть за ним, а на кого ти спиратимешся, вовік? Патріотичну частину населення ти теж просрав. І що далі? какіє разніци ? Так їм какая-разніца зеленський чи хтось інший, вони на тебе клали болт, великий і іржавий.
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16.12.2021 05:46 Відповісти
Ну не может же Зеленский постоянно молоть чепуху...... Мысль как раз здравая.
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16.12.2021 06:38 Відповісти
Не ему об этом говорить. У нас нет с Россией даже визового режима, мы торгуем с ней всем, даже товарами стратигического назначения.
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16.12.2021 11:44 Відповісти
Ознайомився з коментарями. Я теж дуже "люблю" Вову Зеленськогота його посіпак і зичу йому дожити до чергової ревакцинації... Але ж, хлопці, хоча ця заява й не народилася в його хворій голові, а лишень озвучена його устами, вона абсолютно адекватна. А це тупе хрюкання основної маси писунів викликає занепокоєння їх розумовими здібностями. Треба якось "фільтрувати базар", навіть тоді, коли так палко когось любите.
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16.12.2021 06:43 Відповісти
У ЗЄнаркомана в офісі сидить кацапський кріт, який фактично керує країною по кацапським вказівкам і методичкам, а він просить когось ввести санкції проти кацапії. Ну не дов@оё@?
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16.12.2021 07:16 Відповісти
Думка правильна.На жирних чиновників ЄС треба тиснути.
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16.12.2021 07:29 Відповісти
Интересно, а Бубочка забронировал свой любимый номер в оманском отеле на январь-февраль?
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16.12.2021 07:47 Відповісти
Владимир Аликсандрович, а шо вы такой робкий и несмелый? А кулачком по столу, напомнить евроговнюкам шо вы ж таки призидент и верховный главком! И потребовать от них собрать таки наконец под Брестом 22 дивизии, распечатать всем солдатам план Барбозы и взять наконец уже ту Москву до 24 августа! У купите себе белого кона - пони все-таки несолидно будет смотреться рядом с Ермаком у форме маршала Мюрата...
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16.12.2021 07:58 Відповісти
А когда же мы введем санкции ? Эмбарго на нефть, газ и уголь, полный запрет на посещение Украины всеми гражданами государства-агрессора.

И требовать того же самого от Евросоюза ! Вот это было бы правильно. А как сейчас - тут воюем, а тут торгуем - в Европе этого не понимают.
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16.12.2021 09:33 Відповісти
Відмінно! А також заборонити в'їзд до країни-агресору усіх заробітчан. Нехай вдома працюють!
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16.12.2021 12:09 Відповісти
Почему предателем Зеленским не занимается СБУ?? ПОЧЕМУ "это" ещё где-то ездит. Я лично в шоке. Что все так боятся этого клоуна что просто капец????.
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16.12.2021 10:17 Відповісти
Бачили очі шо купували...
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16.12.2021 12:10 Відповісти
Украина может прекратить поставлять сырье из Житомира для производства титана!
20% мировых запасов этого стратегического материала находится в Украине и все эти годы мы по сути поставляли титан в наРФию за копейки.
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16.12.2021 10:31 Відповісти
На добыче титана у нас Фирташ паразитирует. В Армянске в окупированом Крыму у него завод работает, санкции обходит. В США на него дело, а у нас всё норм.
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16.12.2021 12:15 Відповісти
В давайте його посадимо. Ще до вироку майбутнього суду.
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16.12.2021 10:57 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 11:10 Відповісти
Ишь как раздухарился...
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16.12.2021 12:15 Відповісти
Ссыτςя при одном упоминании о Путлере, не называет Московию агрессором, а требует о Запада санкций.
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16.12.2021 11:39 Відповісти
А ты, смельчак, с передка пишешь, или, как всегда, с дивана?
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16.12.2021 11:49 Відповісти
А НИКОГО ИЛИ НИКТО ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ !)
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16.12.2021 12:14 Відповісти
Тот самый Зе, за которого 21.04.19 проголосовало более 70% пришедших на выборы избирателей. А явка была более 60%.
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16.12.2021 12:24 Відповісти
 
 