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Комітет Ради з прав людини підтримав зміну статусу "Дому" на всеукраїнський російськомовний канал

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Комітет Ради з прав людини підтримав зміну статусу

15 грудня, парламентський комітет з прав людини рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому проєкт змін до закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (№4487), поданий нардепом Дмитром Лубінцем ("За майбутнє").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Детектор медіа. 

Якщо Рада підтримає зміни, канал зможе потрапити до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається українцям. Наразі до УПП входить Суспільне та телеканал "Рада".

Таким чином, державний російськомовний канал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, де-факто виходить у загальнонаціональний масштаб і зможе конкурувати з приватними телеканалами.

Під час обговорення окремі нардепи наголосили, що це питання не є предметом відання комітету з прав людини, отже його розгляд непрофільним комітетом є незаконним.

Також читайте: Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн

Нардеп Дмитро Разумков зазначив, що "з таким же успіхом комітет з прав людини може розглядати закон про державний бюджет".

Головуючи заперечив це, посилаючись на постанову Ради, де права і свободи тимчасово переміщених осіб віднесено до компетенції комітету з прав людини.

Зокрема, комітет виходить з того, що внутрішньо переміщені особи мешкають на всій території вільної України, отже, призначені для них телепрограми мають поширюватись на всю державу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новинарі каналу "Дом" отримували негласні вказівки хвалити Зеленського: щоразу це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", - ЗМІ

Телеканал "Дом" розпочав роботу у березні 2020 року, він мовить на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) для "об'єктивного інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та їхнього повернення до українського порядку денного".

Головна мета каналу задекларована як інформаційне сприяння реінтеграції ТОТ, що включає в себе формування позитивного ставлення до реінтеграції у громадян України та інформаційне сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів.

Також читайте: Зеленський не хоче, щоб канали перестали бути олігархічними. Він хоче повернутися у "теплу ванну", - Загребельська

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
теперь мову оккупантов на всю территорию Украину и в каждый дом..
Вот и похоронили закон про Мову - тихонько так..
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15.12.2021 23:15
+26
а на росіі є україномовний канал?
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15.12.2021 23:17
+25
Я, как русскоязычный, служивший в са и получивший образование в советском вузе, считаю, что никаких "російськомовних каналов" на украинском тв быть не должно. Тем более, заточенных под действующую капитуляционную власть. Это "зрада" в чистом виде.
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15.12.2021 23:43
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Бубочці закортіло мати власне "Г+Г"?
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15.12.2021 23:12 Відповісти
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15.12.2021 23:24 Відповісти
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16.12.2021 00:25 Відповісти
Ну от те чого всім не вистачало, новий Інтер для лизання сраки зе
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15.12.2021 23:13 Відповісти
теперь мову оккупантов на всю территорию Украину и в каждый дом..
Вот и похоронили закон про Мову - тихонько так..
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15.12.2021 23:15 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!)))
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15.12.2021 23:46 Відповісти
малоруский канал на малоруском языке...по чьим правилам будет писать, говорить как будет?
как станет называть буряк, цыбулю, картошку? по-местному или, как жители бассейна оки и верхней волги и утвержденному минобразования рф?
а, может, какая разница?
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16.12.2021 07:10 Відповісти
Телевизионный Клоун осуществил свою Главную Наркотическую МЯЧТУ:
Создал свой карманный клоунский ТелеКанал!
Теперь 100% думает, что он крутой олигарх, хАзяин Жизни и даже выше кукловода Бени.
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15.12.2021 23:16 Відповісти
а на росіі є україномовний канал?
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15.12.2021 23:17 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета - другоє! (вирваноє із контєкста особєнно ізвращьонним способом)
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15.12.2021 23:21 Відповісти
А в самій Україні на 100% україномовні українські канали є ?
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16.12.2021 09:50 Відповісти
Переворотько запускає рускаязичную чєлюсть по вій Україні.
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15.12.2021 23:26 Відповісти
за наші гроші нас будуть запихати російською пропагандою
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15.12.2021 23:33 Відповісти
Это прекрасно
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15.12.2021 23:38 Відповісти
Я, как русскоязычный, служивший в са и получивший образование в советском вузе, считаю, что никаких "російськомовних каналов" на украинском тв быть не должно. Тем более, заточенных под действующую капитуляционную власть. Это "зрада" в чистом виде.
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15.12.2021 23:43 Відповісти
Достатньо подивитися на Білорусь ,щоб зрозуміти -"А какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
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15.12.2021 23:48 Відповісти
Тююю... Можна було б просто зняти санкції з раша тудей.
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15.12.2021 23:43 Відповісти

Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог лютий,
який все зраджує кремлю продає, і з тебе, як з повії нахабно сміється!
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15.12.2021 23:44 Відповісти
"Дно" канал з новим шоу " палець у сраці" . Пардон
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15.12.2021 23:44 Відповісти
Для начала пусть эти комитетчики за свои гроши содержат канал, а органи за это время камеры с унитазом им подъищут
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15.12.2021 23:44 Відповісти
Це суто касапський канал з тупою пропагандою совка і зеленого клована…
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15.12.2021 23:48 Відповісти
Ну вот, собрался междусобойчик и всё порешал...
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15.12.2021 23:59 Відповісти
щось я не бачу в москалів всєрасійскава україномовного каналу?? То з якої радості відповідний має бути в Україні???
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16.12.2021 00:10 Відповісти
О том, что это будет общегосударственный, пропагандистский канал, с хвалебными одами вовке-шлагбауму, писала Галина Петренко еще всередине ноября в статье для "Зеркала недели"Как Зеленский строит медиаимперию
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16.12.2021 00:19 Відповісти
А що на окупованих територіях українську не розуміють? Кончені слуги, як ви задовбали своїм руССизмом🤬
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16.12.2021 00:48 Відповісти
Я не розумію, чому саме кацапський іщиг має преференції перед іншими чужими мовами? Тму у мене логічне запитання - а коли буде створено польськомовний всеукраїнський телеканал? Чи китайськомовний? Чим українські громадяни китайського походження гірші за такихже українських громадян кацапського походження? Зауважте, що я абстрагуюся від діючого мовного закону. Бо якщо брати його до уваги, то тут взагалі лютий иреш. А цинізм ситуації в тому, що Зєлєнскій знову робить спробу розколоти Україну за мовним принципом, роблячи кацапоязиких своїми прихильниками за допомогою приманки - кацапоящкого "Дома".
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16.12.2021 00:52 Відповісти
А тебя чего колбасит? От непонимания сути проблемы(твой пост - очень яркое этому свидетельство) или какая другая причина? Т
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16.12.2021 07:44 Відповісти
Ще раз: чому рузьге ізик повинен мати преференції пере китайським, чи польським в Україні? Тому, що це ізик окупантів? І чому Зєлєнскій вкотре ігнорує українське законодавство? Дай притому відповідь, узкогаварящий німцю. І ще мені цікаво, чи киристується пільгами узкій ізик у країні, під прапором якої ти тут випопожнюєшся? Адже там теж добра частина вихідців із "руськага міра".
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16.12.2021 07:52 Відповісти
Количеством
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16.12.2021 10:14 Відповісти
Президент ,, заботится ,, об украинском языке- чем больше будет Россия убивать украинцев , тем больше русского языка, чем больше буден унижать , больше русскогоязыка, нужно поддерживать 5 колонну, да и удобнее будет встречать ,, братьев,, на танках. Русские, особенно сейчас , ставшие чистыми фашистами- всегда презирали , считали и считают все национальности - десятым сортом( особенно украинцев) вплоть до физического уничтожения , они ассимилировали сотни миллионов разных народов , сделав их ничем - так как русских как национальности никогда не было , нет и не будет......Президент - красава , поддержка фашистов и убийц- ,,класс,, Кому не понятно- ознакомьтесь со значением понятия ,,фашизм ,, как формы государственного устройства( Россия - мега фашистское государство , виноваты все до одного граждане России- кроме уже покойных или сидящих в тюрьмах)...
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16.12.2021 07:31 Відповісти
Пам'ятаю, Парубій кричав: І хай тільки хтось спробувати відмінити Закон про захист мови! От наївний... навіщо його відміняти, можна просто не виконувати, як і всі закони і статті Конституціїї, які не подобаються бубочкам.
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16.12.2021 07:46 Відповісти
Какая конкуренция? Русскоязычный канал будет вне конкуренции!
Посмотрим новогодний телеэфир. Сколько каналов будут бороться за зрителя, разыгрывая языковую карту.
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16.12.2021 10:07 Відповісти
Вопрос не в канале, а в его наполнении.
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16.12.2021 10:15 Відповісти
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17.12.2021 00:08 Відповісти
 
 