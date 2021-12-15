Ядро прибічників Путіна в РФ за 4 роки скоротилося вдвічі, - "Левада-центр"
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Від осені 2017 року ядро прибічників президента Володимира Путіна у РФ скоротилося вдвічі.
Про це розповів науковий керівник "Левада-центру" Лев Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главком".
Так, результати опитування "Левада-центру", проведеного з 25 листопада до 1 грудня 2021 року, засвідчили зниження рейтингу Путіна у РФ на 8% порівняно з квітнем. Якби вибори президента РФ відбулися найближчої неділі, 32% росіян проголосували б за чинного главу Кремля – це мінімальний показник із 2014 року.
"Ефект дуже сильної пропаганди вже зійшов, хоча наслідки залишаться надовго. Але це вже зараз не дуже впливає на ставлення до Путіна. Набагато важливіші речі – це внутрішня політика, а тут ситуація суттєво погіршується. 32% – це серед усіх, хто має право голосувати", – зазначив Гудков.
За даними опитування, серед респондентів, які заявили про готовність брати участь у президентських виборах, рейтинг Путіна становить 49% – на 7% менше, ніж у квітні цього року. Водночас показник підтримки Путіна вперше з 2014 року впав нижче за 50%.
"Якщо подивитися на тих, хто точно планує брати участь у виборах, то це в основному пропутінська частина населення, яка залежна від держави. Завдяки їм Путін отримав би 49% голосів сьогодні. Враховуючи механізми проведення виборів та ресурси фальсифікації і маніпуляції, можна зробити висновок: у нього зберігається доволі значний ресурс, – наголосив Гудков. – Хоча, звісно, ядро прибічників дуже помітно розмивається. Якщо подивитися з осені 2017 року, то воно скоротилося вдвічі".
Ае рейтинг інших російських політиків в той же час суттєво нижчий. Лідера ЛДПР Володимира Жириновського готові підтримати 3% опитаних (серед усіх, хто має право голосувати), лідера КПРФ Геннадія Зюганова – 2%.
Будь ласка, зачекайте...
Бессмысленное и бесполезное исследование.
"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в Россиию. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации."
чистая правда !
о авторе этих гениальных строк о рашкованах здесь:
https://uborshizzza.livejournal.com/3222636.html
В.П. Боткин - русский очеркист, литературный критик, переводчик.
Мы только что говорили, что хотя русский крепостной - раб в полном смысле слова, он, однако, с внешней стороны не несет на себе отпечатка рабства. Ни по правам своим, ни в общественном мнении, ни по расовым отличиям он не выделяется из других классов общества; в доме своего господина он разделяет труд человека свободного, в деревне он живет вперемежку с крестьянами свободных общин: всюду он смешивается со свободными подданными империи безо всякого видимого отличия. В России все носит печать рабства - нравы, стремления, просвещение и даже вплоть до самой свободы, если только последняя может существовать в этой среде."
Чаадаев П. Я. Собр. соч. М., 1913. Т. 1. С. 284 (пер. с фр.).
"…в русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно ненарушимое, а именно - его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет. Ни один народ мира не понял лучше нас знаменитый текст писания: "несть власти аще не от бога". Установленная власть всегда для нас священна. Как известно, основой нашего социального строя служит семья, поэтому русский народ ничего другого никогда и не способен усматривать во власти, кроме родительского авторитета, применяемого с большей или меньшей суровостью, и только. Всякий государь, каков бы он ни был, для него - батюшка. Мы не говорим, например, я имею право сделать то-то и то-то, мы говорим: это разрешено, а это не разрешено. В нашем представлении не закон карает провинившегося гражданина, а отец наказывает непослушного ребенка. Наша приверженность к семейному укладу такова, что мы с радостью расточаем права отцовства по отношению ко всякому, от кого зависим.
Идея законности, идея права для русского народа бессмыслица, о чем свидетельствует беспорядочная и странная смена наследников престола, вслед за царствованием Петра Великого, в особенности же ужасающий эпизод междуцарствия. Очевидно, если бы природе народа свойственно было воспринимать эти идеи, он бы понял, что государь, за которого он проливал кровь, не имел ни малейшего права на престол, а в таком случае ни у первого самозванца, ни у всех остальных не нашлось бы той массы приверженцев, производивших опустошения, ужасавшие даже чужеземные шайки, шедшие вслед за ними. Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который еще теперь составляет всю поэзию нашего существования, который признает лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве естественном; и что бы ни совершилось в слоях общества, народ в целом никогда не примет в этом участия; скрестив руки на груди - любимая поза чисто русского человека - он будет наблюдать происходящее и по привычке встретит именем батюшки своих новых владык, ибо - к чему тут обманывать себя самих - ему снова понадобятся владыки, всякий другой порядок он с презрением или гневом отвергнет."
Чаадаев П. Я. Собр. соч. М., 1913. Т. 1. С. 284 (пер. с фр.).
А цього разу просто довів ***** до сказу. Ось фрагменти з виступу Сокурова:
Куда делась Россия? У России даже нет столицы. Москва ‒ столица Москвы.
Мне кажется, что федерацию русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: "Вы, русские, не очень заслуживаете уважения".
Дальше они продолжают: "Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией... Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем".
Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи.
...сегодня очень сложная внешнеполитическая ситуация, и внешняя политика страны очень сложная, она даже иногда мне кажется очень дорогой для такой небогатой страны, как Российская Федерация. ©
***** під час виступу Сокурова сидів як обісцяний. А вже відповідаючи Сокурову, тикав у його бік пальцем:
підтримають в божественному екстазі
А скот на бойню всегда есть кому гнать: можно и без экстаза обойтись.
"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."
Їх не вилікувати неможливо, тільки прикопати, в разі чого.
М.П. Погодин "Взгляд на русскую политику в нынешнем столетии" (1854)
регочу... пішли нах...
- вот почему угроза большой войны очень реальна..
Без нового "Крым наш" московиты могут и взбунтоваться...
Сволота еще та, как любой другой рузьке демократ и либерал..