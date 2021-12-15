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Ядро прибічників Путіна в РФ за 4 роки скоротилося вдвічі, - "Левада-центр"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ядро прибічників Путіна в РФ за 4 роки скоротилося вдвічі, -

Від осені 2017 року ядро прибічників президента Володимира Путіна у РФ скоротилося вдвічі.

Про це розповів науковий керівник "Левада-центру" Лев Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главком".

Так, результати опитування "Левада-центру", проведеного з 25 листопада до 1 грудня 2021 року, засвідчили зниження рейтингу Путіна у РФ на 8% порівняно з квітнем. Якби вибори президента РФ відбулися найближчої неділі, 32% росіян проголосували б за чинного главу Кремля – це мінімальний показник із 2014 року.

"Ефект дуже сильної пропаганди вже зійшов, хоча наслідки залишаться надовго. Але це вже зараз не дуже впливає на ставлення до Путіна. Набагато важливіші речі – це внутрішня політика, а тут ситуація суттєво погіршується. 32% – це серед усіх, хто має право голосувати", – зазначив Гудков.

Читайте: У нас із Путіним буде тривала розмова, - Байден

За даними опитування, серед респондентів, які заявили про готовність брати участь у президентських виборах, рейтинг Путіна становить 49% – на 7% менше, ніж у квітні цього року. Водночас показник підтримки Путіна вперше з 2014 року впав нижче за 50%.

"Якщо подивитися на тих, хто точно планує брати участь у виборах, то це в основному пропутінська частина населення, яка залежна від держави. Завдяки їм Путін отримав би 49% голосів сьогодні. Враховуючи механізми проведення виборів та ресурси фальсифікації і маніпуляції, можна зробити висновок: у нього зберігається доволі значний ресурс, – наголосив Гудков. – Хоча, звісно, ядро прибічників дуже помітно розмивається. Якщо подивитися з осені 2017 року, то воно скоротилося вдвічі".

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Ае рейтинг інших російських політиків в той же час суттєво нижчий. Лідера ЛДПР Володимира Жириновського готові підтримати 3% опитаних (серед усіх, хто має право голосувати), лідера КПРФ Геннадія Зюганова – 2%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
М.П.Боткин говорил о своей принадлежности к русскому народу:

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в Россиию. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации."
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15.12.2021 23:25
+9
Аксаков о жизни в России:

"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."

Їх не вилікувати неможливо, тільки прикопати, в разі чого.
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15.12.2021 23:25
+7
Адагамов Рустем - фотограф. "А за что вас любить, русские? Посмотрите на ваши мрачные лица... На ваши уродливые и непригодные для жизни города... Вы за тысячу последних лет только и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну. Несчастливую во все времена ее существования... Не говорите только про литературу, музыку и ученых - это все не ваше... Ваши герои - отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь".
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15.12.2021 23:50
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Такое впечатление, что количество адептов ***** в параше это показатель, который влияет хоть на что то.
Бессмысленное и бесполезное исследование.
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15.12.2021 23:17 Відповісти
М.П.Боткин говорил о своей принадлежности к русскому народу:

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в Россиию. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации."
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15.12.2021 23:25 Відповісти
проверено.
чистая правда !

о авторе этих гениальных строк о рашкованах здесь:
https://uborshizzza.livejournal.com/3222636.html
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15.12.2021 23:32 Відповісти
"И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в таком государстве. Ведь вся Европа, любезнейший, смотрит на русского чуть ли не как на людоеда. Ты ведь не путешествовал по Европе, а мы в ней жили и не раз испытали стыд, что принадлежим к дикой нации."
В.П. Боткин - русский очеркист, литературный критик, переводчик.
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15.12.2021 23:45 Відповісти
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15.12.2021 23:46 Відповісти
Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) : "Посмотрите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы. Я даже нахожу, что в покорном виде последнего есть что-то более достойное, более покойное, чем в озабоченном и смутном взгляде первого. Дело в том, что между русским рабством и тем, которое существовало и еще существует в других странах света, нет ничего общего. В том виде, в каком мы его знаем в древности, или в том, в каком видим в Соединенных Штатах Америки, оно имело лишь те последствия, какие естественно вытекают из этого омерзительного учреждения: бедствие раба, развращение владельца, между тем как в России влияние рабства неизмеримо шире.
Мы только что говорили, что хотя русский крепостной - раб в полном смысле слова, он, однако, с внешней стороны не несет на себе отпечатка рабства. Ни по правам своим, ни в общественном мнении, ни по расовым отличиям он не выделяется из других классов общества; в доме своего господина он разделяет труд человека свободного, в деревне он живет вперемежку с крестьянами свободных общин: всюду он смешивается со свободными подданными империи безо всякого видимого отличия. В России все носит печать рабства - нравы, стремления, просвещение и даже вплоть до самой свободы, если только последняя может существовать в этой среде."
Чаадаев П. Я. Собр. соч. М., 1913. Т. 1. С. 284 (пер. с фр.).
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16.12.2021 01:38 Відповісти
а може це було сплановано? щоб виявити тих, які цього прагнуть і запакувати "у дальний путь на долгие года"?
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16.12.2021 12:11 Відповісти
Греф Герман - глава Сбербанка, продолжающий финансирование режима в Киеве. "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров".
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15.12.2021 23:56 Відповісти
Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)
"…в русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно ненарушимое, а именно - его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет. Ни один народ мира не понял лучше нас знаменитый текст писания: "несть власти аще не от бога". Установленная власть всегда для нас священна. Как известно, основой нашего социального строя служит семья, поэтому русский народ ничего другого никогда и не способен усматривать во власти, кроме родительского авторитета, применяемого с большей или меньшей суровостью, и только. Всякий государь, каков бы он ни был, для него - батюшка. Мы не говорим, например, я имею право сделать то-то и то-то, мы говорим: это разрешено, а это не разрешено. В нашем представлении не закон карает провинившегося гражданина, а отец наказывает непослушного ребенка. Наша приверженность к семейному укладу такова, что мы с радостью расточаем права отцовства по отношению ко всякому, от кого зависим.
Идея законности, идея права для русского народа бессмыслица, о чем свидетельствует беспорядочная и странная смена наследников престола, вслед за царствованием Петра Великого, в особенности же ужасающий эпизод междуцарствия. Очевидно, если бы природе народа свойственно было воспринимать эти идеи, он бы понял, что государь, за которого он проливал кровь, не имел ни малейшего права на престол, а в таком случае ни у первого самозванца, ни у всех остальных не нашлось бы той массы приверженцев, производивших опустошения, ужасавшие даже чужеземные шайки, шедшие вслед за ними. Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который еще теперь составляет всю поэзию нашего существования, который признает лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве естественном; и что бы ни совершилось в слоях общества, народ в целом никогда не примет в этом участия; скрестив руки на груди - любимая поза чисто русского человека - он будет наблюдать происходящее и по привычке встретит именем батюшки своих новых владык, ибо - к чему тут обманывать себя самих - ему снова понадобятся владыки, всякий другой порядок он с презрением или гневом отвергнет."

Чаадаев П. Я. Собр. соч. М., 1913. Т. 1. С. 284 (пер. с фр.).
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16.12.2021 01:56 Відповісти
У нас чомусь пройшла майже непоміченою чергова дискусія відомого (ще з часів Совка) кінорежисера Олександра Сокурова (70 років, черкес за походженням) з ******, яка відбулась 10.12 на засіданні "Совєта по правам чєловєка" при президенті паРаші. Сокуров і раніше ставив ***** у незручне становище, наприклад, коли у 2016 р. попросив його звільнити Олега Сенцова.
А цього разу просто довів ***** до сказу. Ось фрагменти з виступу Сокурова:
Куда делась Россия? У России даже нет столицы. Москва ‒ столица Москвы.
Мне кажется, что федерацию русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: "Вы, русские, не очень заслуживаете уважения".
Дальше они продолжают: "Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией... Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем".
Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи.
...сегодня очень сложная внешнеполитическая ситуация, и внешняя политика страны очень сложная, она даже иногда мне кажется очень дорогой для такой небогатой страны, как Российская Федерация. ©

***** під час виступу Сокурова сидів як обісцяний. А вже відповідаючи Сокурову, тикав у його бік пальцем:

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16.12.2021 11:31 Відповісти
впливає, тепер кацапам завоєваніє зємєль не цікаве, тепер жерти хочеться. тож війну малахольний педофіл не почне, холопи не
підтримають в божественному екстазі
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15.12.2021 23:35 Відповісти
Кацапам может и не интересно, зато интересно *****.
А скот на бойню всегда есть кому гнать: можно и без экстаза обойтись.
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15.12.2021 23:44 Відповісти
Кто сказал, что это исследование? Все исследователи давно уже сидят или сесть готовятся, на крайняк в Белоруссию уже приготовлены.
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15.12.2021 23:53 Відповісти
Совершенно бесполезное, кандидат будет всего один, как и последние 20 лет
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16.12.2021 02:26 Відповісти
Тому ***** зараз потрібна переможна вайнушка. Нашкримом вже всі лапті наїлись.
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15.12.2021 23:19 Відповісти
Аксаков о жизни в России:

"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."

Їх не вилікувати неможливо, тільки прикопати, в разі чого.
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15.12.2021 23:25 Відповісти
"Народы возненавидели Россию, и теперь русскому почти невозможно путешествовать, не подвергаясь самым чувствительным оскорблениям."
М.П. Погодин "Взгляд на русскую политику в нынешнем столетии" (1854)
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16.12.2021 03:07 Відповісти
Перед уходом (возможно в мир иной), он откроет кубышку, существенно повысит уровень жизни подданных. И они проголосуют за того кого скажет.
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15.12.2021 23:26 Відповісти
та невже... злегка дивує і нервує...зараз повірю...
регочу... пішли нах...
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15.12.2021 23:26 Відповісти
все правильно пока чтото захватить
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15.12.2021 23:30 Відповісти
пустий холодильник лікує навіть свинособак, навіть від путіна
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15.12.2021 23:31 Відповісти
Орде нужны новые аннексии и их хан это понимает..
- вот почему угроза большой войны очень реальна..
Без нового "Крым наш" московиты могут и взбунтоваться...
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15.12.2021 23:31 Відповісти
Адагамов Рустем - фотограф. "А за что вас любить, русские? Посмотрите на ваши мрачные лица... На ваши уродливые и непригодные для жизни города... Вы за тысячу последних лет только и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну. Несчастливую во все времена ее существования... Не говорите только про литературу, музыку и ученых - это все не ваше... Ваши герои - отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь".
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15.12.2021 23:50 Відповісти
это он тогда писал - а сейчас стал имперцем, а украинофобом был всегда и остался таким, хотя и проживает сейчас в Чехии..
Сволота еще та, как любой другой рузьке демократ и либерал..
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15.12.2021 23:55 Відповісти
А що до адептів "Русского мира" ???Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це вже на генному рівні росєян ,мутованих зайвохромосомних потвор кремлівської селекції !!!)))
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15.12.2021 23:35 Відповісти
Джонсон Борис - министр иностранных дел Великобритании. "Отношение к России в мире ухудшается... Если они продолжат делать то, что делают, они лишатся какой бы то ни было симпатии. Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу".
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15.12.2021 23:58 Відповісти
А у зеленського зросло з 73% до 93%...
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15.12.2021 23:39 Відповісти
Та це ху#ло вже всім набридло. Його свої ж і приберуть.
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15.12.2021 23:48 Відповісти
Быков Дмитрий - поэт, ведущий "Эхо Москвы". Обращается к ветерану Афганистана, а ныне журналисту Шейнину: "Патриотического духа Я до сих пор не проявил. И как мне этого добиться? Отчизна шанса не дает. Ведь патриот - всегда убийца. Иначе он не патриот. Но я скажу, товарищ Шейнин: Мое табу не навсегда. Меня не зря зовет к свершеньям Вся ваша дружная орда. Смотрю на вас. Офигеваю. К оружью тянется рука, И я пока не убиваю. Но это, знаете, пока".
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15.12.2021 23:53 Відповісти
Когда запретят "Лебединое озеро" транслировать, тогда будет понятно, что развязка скоро.
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16.12.2021 00:13 Відповісти
Там и без ***** звереподобного человеконенавистнического генетического мусора хватает. ***** уже следствие.
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16.12.2021 00:24 Відповісти
Кацапстан должен бить разрушен, путлер повешен!
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16.12.2021 00:51 Відповісти
Просто этот процент проголосовал бы за Гиркина, Бородая и прочую нечисть.
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16.12.2021 01:42 Відповісти
На РАБссии шоу-бизнес на 80% гомосятина...а роль Путлера исполняет якобы дохлый с 2013 года актер Андрей Панин...Фишка тут в чем...что посливались с рюсским миром даже Борис Гребенщиков,Андрей Макаревич,Шендерович,,Юрий Шевчук,Андрей Илларионов, и прочие якобы не Путлерские чуваки...Более подробно об этих хмырях рассказал в Ютьюбе Айдер Муждабаев...а ему я верю..что самому себе...
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16.12.2021 07:03 Відповісти
 
 