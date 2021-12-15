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Країни-лідери ЄС не підтримують пропозицію США щодо планування нових санкцій проти Росії, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Країни-лідери ЄС не підтримують пропозицію США щодо планування нових санкцій проти Росії, - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія проти того, щоб швидко укладати план запровадження нових санкцій проти Росії через її ескалацію щодо України, як це пропонують США. Натомість інші країни блоку вважають, що публічні погрози санкціями можуть більш ефективно стримати Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Це протиріччя, за спостереженнями журналістів Bloomberg, показує скептицизм Євросоюзу щодо застережень США щодо підготовки Росії до масштабного вторгнення до України.

Посли країн східної Європи, Нідерландів та скандинавських держав просили Європейську комісію обговорити з ними варіанти детальних санкцій якомога швидше, повідомив один із посадовців. За словами іншого, ці варіанти переважно готові.

Натомість Берлін вважає, що такий підхід не залишить місця для маневру проти Росії в майбутньому, тому що чорновий варіант стане доступним громадськості через витік. Німеччина та її однодумці з числа членів ЄС вважають, що оприлюднення ймовірних санкцій дасть Путіну привід для сутички, якого він шукає, а будь-які збитки Росії вдарять і по членах блоку, враховуючи близькі економічні зв’язки.

Також читайте: Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації: "Санкційна політика "після" вже нікого не цікавить"

На думку опонентів негайного обговорення санкцій, зачекати наступного кроку Путіна, перш ніж застосовувати конкретні, точкові заходи буде більш ефективно, ніж робити публічними різноманітні варіанти, враховуючи ризик, що вони можуть бути не застосовані, кажуть посадовці ЄС. Вони підкреслюють, що в разі вторгнення будуть застосовані "болісні заходи", а суперечки стосуються того, наскільки детальним повинно бути планування на тлі непевності щодо намірів Москви.

За словами одного з дипломатів, Євросоюз не поділяє впевненості США щодо планів Путіна почати вторгнення на початку наступного року. Натомість вони розцінюють рух російських сил як тактику тиску.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, виступаючи в Брюсселі 15 грудня, що блок "очікує на краще і готується до гіршого".

Читайте: Єврокомісія розробила план дій на випадок російського вторгнення до України, - віцепрезидент ЄК Шефчович

"Якщо ситуація в Україні погіршиться, поза сумнівом, ми будемо готові відповісти. Наразі ж ми не хочемо докладатися до будь-якої ескалації. Ми хочемо залишатися в цьому режимі запобігання, тобто дипломатичній площині, щоб спробувати вивчити різні сценарії і мати відповіді на кожен із них".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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15.12.2021 23:49
+22
Боже! бережи Америку та Джо Байдена!
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15.12.2021 23:45
+14
Дурне поїхало в турне і нічого не добилось. Тільки прокатав гроші платників податків та влаштував для Лєнки шопінг. Це вся ЗЕперемога. Повернеться назад і буде вішати локшину на вуха зебілів який він маладєтс.
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15.12.2021 23:47
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ставлю на те, що зараз почую про толерастов, крайню стадію озабоченості- всі винні, особливо стецьки, Порохоботи та 25%, котрих нудить від Вселенського приЗе!Бені.
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15.12.2021 23:42 Відповісти
видно старею и тупею
- перечитал твою мыслю раза 4-ре, так и не понял о чем она..
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15.12.2021 23:47 Відповісти
а воно вам треба, якщо це не щелепні борошна?
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15.12.2021 23:56 Відповісти
треба, дуже треба..
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15.12.2021 23:59 Відповісти
ты лучше попробуй ещё раз сформулировать - что ты пытаешься сказать?
понятно что тебе с твоими умственными способностями это тяжело - но учиться нужно.

Может попроси школьника какого помогать...
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16.12.2021 00:12 Відповісти
дякую кацападло, дивно, що стримуєш свою блювоту на такому високому як для свинособаки- рівні?
На скільки у пані стане люб'язності, щоб уникнути прикрих парфумів?
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16.12.2021 00:21 Відповісти
вместо формулировки что оно пыталось пёрднуть снова словесный понос...
идинах
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16.12.2021 08:31 Відповісти
що кацападло, пекельні борошна та щелепні спазми? Добре, що підписався.
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16.12.2021 12:03 Відповісти
так що дабл Володімір, зміг осягнути написане чи в тому й біда, що вам баранам заважало це, цілою зміною впіхувати?
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16.12.2021 12:16 Відповісти
я видимо никогда не достигну такого уровня просветления, нирваны и вознесения что бы постичь смысл твоих записей..

- в следующей жизни и перерождении попробую, может наградит Бог тогда умом - ты тоже не теряйся
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16.12.2021 12:21 Відповісти
в іншому житті- ти будеш пацюком, а тому й виживеш. Та й щелепу не вивихнеш, косячи під українця уськоізического. Бувай падло зайвохромосомне.
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16.12.2021 12:39 Відповісти
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16.12.2021 12:46 Відповісти
Боже! бережи Америку та Джо Байдена!
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15.12.2021 23:45 Відповісти
И особенно беежи Байдена от поноса - он может уже и не добежать до пункта смены памперсов!
Боже, Україну збережи! Від своїх - тупих, лінивіх, байдужих і продажніх!
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16.12.2021 07:27 Відповісти
Байден в США і рятує Україну. Бо 73% цього точно не в змозі зробити. З 2019 року в Україні немає президента!! Якби Байден не переміг на виборах (хоч американці отямились) можна було б вже ставити крапку
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16.12.2021 07:57 Відповісти
Быдло мокшанское чего притихли...
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15.12.2021 23:45 Відповісти
Дурне поїхало в турне і нічого не добилось. Тільки прокатав гроші платників податків та влаштував для Лєнки шопінг. Це вся ЗЕперемога. Повернеться назад і буде вішати локшину на вуха зебілів який він маладєтс.
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15.12.2021 23:47 Відповісти
по правде говоря с перекупленными РФ Макронами и Меркелями, не имея газа, нефти и ЯО не договоришься..
хоть посылай туда нашего Ослика, хоть Порошенко..
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15.12.2021 23:52 Відповісти
Тому і нема ні газу, ні нафти, ні вугілля патамушта рулить клоун.
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15.12.2021 23:57 Відповісти
про ЯО забыл..
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16.12.2021 00:00 Відповісти
ЯО нічого не дасть, а ось наявність купи АС багато значить. Як шандарахне то мало не буде всім. Дістане і до маасковії.
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16.12.2021 00:06 Відповісти
ЯО дает все на самом то деле..
сев.Корея пример, от которой все отползли после того как она послала всех нах..
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16.12.2021 00:09 Відповісти
Мечтаешь пожить в сев. Корее? Там хорошо, курорт)) лагеря, расстрелы, ну всё как вы любите))
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16.12.2021 07:06 Відповісти
Ти взагалі десь працюєш? По 500 коментів на день строчиш. Чи це і є твоя робота за шоколадного баригу коменти строчити цілими днями? Чи ти школота і в тебе канікули?
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16.12.2021 00:12 Відповісти
Гастарбайтер, знайди хоч 1 мій комент за шоколадного баригу. Інакше будеш тріплом і отримаєш свій почесний номер в списку тріпачів.
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16.12.2021 00:20 Відповісти
Ватній тупой рашистский длбб ,идешнах на полусогнутіх с реактивнім движением от попердівания...
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16.12.2021 07:34 Відповісти
Порошенко до розмови Байдена з путіним і нашим гідрантом поїхав у турне, де домовлявся за нашого нікчему.
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16.12.2021 05:22 Відповісти
Воно того й домогається, щоби захід відмовився від допомоги Україні. За для того й ці постійні гучні недолугі звинувачення вбік західних лідерів, замість повсякденної наполегливої праці…
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16.12.2021 01:23 Відповісти
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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15.12.2021 23:49 Відповісти
Вот образ **** - это убийца , вор чужих территорий , диктатор
Как то смешно наблюдать как Германия и Франция пытаются с ним вести дипломатические и экономические дела .
У НЕГО РУКИ В КРОВИ
Вот это объяснить европейцам есть задача МИДа Украины.
Кто жмёт кровавую руку сам будет изгоем .

Надо посольствам срочно организовать серии выставок с материалами об убийцах- оккупантах .

Кстати и Грузия могла бы подключиться к такому флэш мобу , и Молдова .
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16.12.2021 00:05 Відповісти
Грузия могла бы! Но не подключиться. Своих проблем хватает.
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16.12.2021 01:01 Відповісти
К сожалению, "старая Европа" мыслит узкими экономическими интересами, граница с РФ далеко, угроза безопасности выглядит для них не столь очевидной, а выгоды от соглашательской политики умиротворения агрессора вполне материальны, и всё это на фоне эрозии ценностей и деградации политического класса, только посмотрите на пустозвона и выскочку Макрона, банковского клерка Шольца, итальянских популистов и испанских травмированных эпохой Франко "антифашистов". Что они могут противопоставить людоеду Путину, кроме порожней болтовни и калькулятора?
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16.12.2021 00:08 Відповісти
Ничего от двуличных евролядей и не ожидал. Маму родную ради материальной выгоды под ***** подложат.
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16.12.2021 00:18 Відповісти
Нда...для этого зесрань и выбрала полоумного наркомана,чтоб оно развалило всю антипутинскую коалицию ...
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16.12.2021 00:31 Відповісти
Хутін дрючить гейропейців у всі щілини, а вони аж скавчать від задоволення.
Ніскільки не жалко їх.

Адольф з Наполеоном у гробу перевертаються від такого занепаду Європи.

От тепер чітко зрозумілі мотиви Британії- плрвати з євролібераствми
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16.12.2021 00:33 Відповісти
У Бломберг сказано иначе, речь идёт не о предложениях США, а о предложениях более мелких евро стран в пику Германии, Франции, Италии и Испании :

По данным агентства, которое ссылается на европейские дипломатические источники, Германия, Франция, Италия и Испания настаивают, что важнее провести (пустые) переговоры с Москвой, а не предупреждать ее "о болезненных экономических мерах". Однако другие страны - члены ЕС считают, что публичная поддержка новых санкций эффективнее "сдержит президента России Владимира Путина".

Как сообщил один из источников агентства, представители нескольких стран, в том числе Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских государств, попросили Европейскую комиссию (ЕК) обсудить с ними разрабатываемый документ с вариантами возможных санкций."
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16.12.2021 00:53 Відповісти
Московия: в торгается 95ю тысячами орков в Украину.
Европа: запрещает двум-трём депутатам Думы въезд в страны ЕС на год.
Это максимум на что эти овощи способны.
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16.12.2021 01:39 Відповісти
Кто же сомневался! У щирих друзив Запада всё же свой родимый и облизанный зад роднее был, есть и будет. Плескать свои инф-волны на мельницу украинской истории и её нынешней непростой политики внутренней и внешней - хоть отбавляй словесов всяких, а как до дела конкретно - дуля-с в карманчике ехней т.наз. "дерьмократии".
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16.12.2021 02:11 Відповісти
*любезный*, иди ка ты лесом,тундрой и болотами собирать валежник и галлюциногенные грибы
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16.12.2021 07:44 Відповісти
Они хотят, чтобы РФ захватила Украину.
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16.12.2021 02:20 Відповісти
Заяви ЄС що до підтримки України вразі вторгнення рф,коштують не більше картопляної лушпайки.
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16.12.2021 04:28 Відповісти
Ещё раньше договорились.
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16.12.2021 05:23 Відповісти
********** ....не пахнуть
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16.12.2021 05:34 Відповісти
а штиняють як ти Дмитро-картинка? Кончене, що кожен день тут розміщувало картинки із сру та привело Зе!Беню до необмеженої влади? Щоб на тебе бурулька впала, кілограм на 5-ть.
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16.12.2021 12:26 Відповісти
Юрий Щвец...о дезинфломации Крыс Мавзолея...КГБшник увеличил зарплату ********** и прочим Салавьевым в 3 раза,а троллятине на Цензоре и прочих соцсетях...
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16.12.2021 06:41 Відповісти
https://youtu.be/teCRnCEZwl0
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16.12.2021 06:42 Відповісти
Свора соплежуев в который раз стает на одни и те же грабли.
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16.12.2021 06:44 Відповісти
Имя Степан Бандера пугает не толлько мавзщолейных баранов с августа 1939 года...а что у нас было втогда?Праильно...браццкий договор в Москве Молотов-Риббентроп...Заметте не Берлине а Мацковиии
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16.12.2021 06:53 Відповісти
Вот что газ теплотворящий делает!
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16.12.2021 06:59 Відповісти
Друзі пізнаються в біді... І як бачимо Франція, Германія, Італія та Іспанія нам зовсім не друзі. А тому цим утиркам з монобільшості слуг неукраїнського народу потрібно перестати так по мавп'ячому втілювати в життя недолугий договір про асоціацію з ЄС, котрий був підписаний виродком Порошенком, і який заподіяв українцям вже значно більше шкоди ніж користі. Ні, ні, я не ратую за дрючбу з цим ***... "братнім" східним народом. Просто ці нікчемні табуретки з-під куполу ЗРАДИ, допоки вони біля корита, повинні більш критично відноситись до т.з. євроінтеграції, законодавча база під яку вже майже повністю знищила ті соціальні засади і права, що гарантує нам нині діюча Конституція України.
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16.12.2021 07:06 Відповісти
Скоко тебе лет? Сколько ты бед пережил, чтобы понять кто друг, а кто так - ему твои шашлыки просто нравятся.
Обзвони завтра друзей и скажи, что тебе нужна защита - ты обидел бандюка, который держит райдержадминистрацию, друга Юзика с Зеленским, зятя мусорского генерала, дочка которого маникурит Лену Зеленскую. И что завтра приедут смешивать тебя в блендере с собачьим говном.
И тогда ты узнаешь, сколько у тебя друзей!
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16.12.2021 07:44 Відповісти
Отличный пример бессмысленного словесного фуфлопопоса. Наверное, очень хотелось? А теперь, сынок, объясни, что ты такое всё же хотел из себя выдавить, желательно в какой-то смысловой привязке к моей реплике?
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16.12.2021 07:58 Відповісти
1. Я с тобой, по поводу настоящих друзей Украины полностью согласен.
2. Звыны, но обращаясь к тебе, я хотел и другим краткое мэмо про друзей и про жизнь нашрябать на память.
3. Смотря на твою запальчивость, я начинаю сомневаться, кто из нас сынок и чей я папа. Не верю я, шо тебе 86 и больше лет, с учетом половозрелости у 16 годков...
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16.12.2021 08:04 Відповісти
Прощаю, но впредь, пожалуйста, не заплывай так глубоко в свои свои жизненные проблемы и воспоминания, держись на поверхности, согласно своему возрасту и плавучести...
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16.12.2021 08:32 Відповісти
Спасибо! Главное не злоупотреблять эспумизаном, шоб плавучесть живота не потерять. А то сразу камнем на дно жизни...
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16.12.2021 10:27 Відповісти
так спостереження: ви настільки культурні та двомовні, що при першій кращій нагоді- допомагаєте кацапам вас зрозуміти? А дарма.
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16.12.2021 12:45 Відповісти
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16.12.2021 08:07 Відповісти
Зара дивлюся Пана Юрия з ранку...
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16.12.2021 07:15 Відповісти
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16.12.2021 07:39 Відповісти
А что Испания? у них нет ни радиаторов ни котлов и газ мавзолейный Королю Испании до одного места...
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16.12.2021 07:14 Відповісти
Кажись недолго осталось Евросоюзу! Германию обложат налогом за вторую мировую по новой и по самые гланды, т.к. у них, жирных и обосранных, воевать уже некому. У французов, упаси Бог, взбунтуется Иностранный легион из литовцев и хохлов. И все - Верден и Вандея с Бастилией в одной бутылке из-под бургунского. Италия блин ничего не заметит, если будет пицца с макаронами по утрам, даже если у них завтра победит на выборах Кива и объявит себя реинкарнацией Муссолини.
И во всем этом море дерьма мотается между берегами наш зеленый-зеленый верховный презик/командующий женой зама ментов по наркотикам...
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16.12.2021 07:37 Відповісти
 
 