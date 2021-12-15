Країни-лідери ЄС не підтримують пропозицію США щодо планування нових санкцій проти Росії, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
За інформацією Bloomberg, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія проти того, щоб швидко укладати план запровадження нових санкцій проти Росії через її ескалацію щодо України, як це пропонують США. Натомість інші країни блоку вважають, що публічні погрози санкціями можуть більш ефективно стримати Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Це протиріччя, за спостереженнями журналістів Bloomberg, показує скептицизм Євросоюзу щодо застережень США щодо підготовки Росії до масштабного вторгнення до України.
Посли країн східної Європи, Нідерландів та скандинавських держав просили Європейську комісію обговорити з ними варіанти детальних санкцій якомога швидше, повідомив один із посадовців. За словами іншого, ці варіанти переважно готові.
Натомість Берлін вважає, що такий підхід не залишить місця для маневру проти Росії в майбутньому, тому що чорновий варіант стане доступним громадськості через витік. Німеччина та її однодумці з числа членів ЄС вважають, що оприлюднення ймовірних санкцій дасть Путіну привід для сутички, якого він шукає, а будь-які збитки Росії вдарять і по членах блоку, враховуючи близькі економічні зв’язки.
На думку опонентів негайного обговорення санкцій, зачекати наступного кроку Путіна, перш ніж застосовувати конкретні, точкові заходи буде більш ефективно, ніж робити публічними різноманітні варіанти, враховуючи ризик, що вони можуть бути не застосовані, кажуть посадовці ЄС. Вони підкреслюють, що в разі вторгнення будуть застосовані "болісні заходи", а суперечки стосуються того, наскільки детальним повинно бути планування на тлі непевності щодо намірів Москви.
За словами одного з дипломатів, Євросоюз не поділяє впевненості США щодо планів Путіна почати вторгнення на початку наступного року. Натомість вони розцінюють рух російських сил як тактику тиску.
Високий представник Європейського Союзу із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, виступаючи в Брюсселі 15 грудня, що блок "очікує на краще і готується до гіршого".
"Якщо ситуація в Україні погіршиться, поза сумнівом, ми будемо готові відповісти. Наразі ж ми не хочемо докладатися до будь-якої ескалації. Ми хочемо залишатися в цьому режимі запобігання, тобто дипломатичній площині, щоб спробувати вивчити різні сценарії і мати відповіді на кожен із них".
Будь ласка, зачекайте...
- перечитал твою мыслю раза 4-ре, так и не понял о чем она..
понятно что тебе с твоими умственными способностями это тяжело - но учиться нужно.
Может попроси школьника какого помогать...
На скільки у пані стане люб'язності, щоб уникнути прикрих парфумів?
идинах
- в следующей жизни и перерождении попробую, может наградит Бог тогда умом - ты тоже не теряйся
Боже, Україну збережи! Від своїх - тупих, лінивіх, байдужих і продажніх!
хоть посылай туда нашего Ослика, хоть Порошенко..
сев.Корея пример, от которой все отползли после того как она послала всех нах..
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Как то смешно наблюдать как Германия и Франция пытаются с ним вести дипломатические и экономические дела .
У НЕГО РУКИ В КРОВИ
Вот это объяснить европейцам есть задача МИДа Украины.
Кто жмёт кровавую руку сам будет изгоем .
Надо посольствам срочно организовать серии выставок с материалами об убийцах- оккупантах .
Кстати и Грузия могла бы подключиться к такому флэш мобу , и Молдова .
Ніскільки не жалко їх.
Адольф з Наполеоном у гробу перевертаються від такого занепаду Європи.
От тепер чітко зрозумілі мотиви Британії- плрвати з євролібераствми
По данным агентства, которое ссылается на европейские дипломатические источники, Германия, Франция, Италия и Испания настаивают, что важнее провести (пустые) переговоры с Москвой, а не предупреждать ее "о болезненных экономических мерах". Однако другие страны - члены ЕС считают, что публичная поддержка новых санкций эффективнее "сдержит президента России Владимира Путина".
Как сообщил один из источников агентства, представители нескольких стран, в том числе Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских государств, попросили Европейскую комиссию (ЕК) обсудить с ними разрабатываемый документ с вариантами возможных санкций."
Европа: запрещает двум-трём депутатам Думы въезд в страны ЕС на год.
Это максимум на что эти овощи способны.
страшные страхи от Юрия Луценко
Обзвони завтра друзей и скажи, что тебе нужна защита - ты обидел бандюка, который держит райдержадминистрацию, друга Юзика с Зеленским, зятя мусорского генерала, дочка которого маникурит Лену Зеленскую. И что завтра приедут смешивать тебя в блендере с собачьим говном.
И тогда ты узнаешь, сколько у тебя друзей!
2. Звыны, но обращаясь к тебе, я хотел и другим краткое мэмо про друзей и про жизнь нашрябать на память.
3. Смотря на твою запальчивость, я начинаю сомневаться, кто из нас сынок и чей я папа. Не верю я, шо тебе 86 и больше лет, с учетом половозрелости у 16 годков...
Швец бомбит фейки раши о договоренностях с США вынудить Украину на уступку по Штайнмайер....
И во всем этом море дерьма мотается между берегами наш зеленый-зеленый верховный презик/командующий женой зама ментов по наркотикам...