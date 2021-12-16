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Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
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У разі військової агресії проти України будуть величезні наслідки, - Мішель попередив РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У разі військової агресії проти України будуть величезні наслідки, - Мішель попередив РФ

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що під час саміту Східного партнерства лідери ЄС заявили, що за будь-яку військову агресію проти України Росія заплатить високу ціну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас була можливість знову підтвердити нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Завтра Рада ЄС повернеться до цього питання, щоб з новою силою заявити – разом із нашими партнерами в НАТО, Великій сімці, зі США, Канадою та Великобританією – що якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною, злочинцеві доведеться заплатити високу ціну за таку агресію", - сказав очільник Європейської ради.

Мішель повідомив, що вже "приготовлена ​​позиція, яка обговорюватиметься завтра на Європейській раді, яка є дуже сильною і єдиною". "Ми говоримо спокійно та впевнено, що будуть величезні наслідки, буде надто високою ціна, яку доведеться заплатити у разі якоїсь військової агресії з боку Росії проти України. Ми тісно працюємо з нашими партнерами в НАТО. І це буде сказано завтра", - запевнив він.

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Мішель нагадав, що щодо Росії вже діють раніше ухвалені санкції, але ЄС готовий зробити додаткові, "якщо в цьому буде потреба". "Ми повернемося до цього завтра. Наша позиція сильна. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо суверенітет України та координуємо наші дії з нашими союзниками. Рішення буде прийнято на основі того, що відбудеться. Але ми сподіваємось, що не буде подальшої ескалації та подальшої агресії", - додав президент Європейської ради.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Буде "Величезна глибока стурбованість"?
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16.12.2021 00:04
+9
ухх величезні! занепокоєння будуть в двіччі більші!
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16.12.2021 00:04
+8
Что бы последствия реально снизить - надо уже СЕЙЧАС усиливать ПВО Украины. Как минимум ПВО. Потому что если не делать этого До нового вторжения - то потом уже будет поздно. Потому что нужно время как на обучение операторов ПВО установок так и на разворачивание систем (надеюсь иллюзий про то, что натовские солдаты будут вместо нас сидеть за пультами нет ни у кого?!)). Все это делать в то время, как самолеты РФ и ракеты УЖЕ будут атаковать с воздуха - как пить Боржоми лежа на диализе. Отключение СВИФТ и прочая СП-2 не установит бесполетную зону над Украиной.
И наслидки, о которых постоянно заявляют евро-лидеры (уже после того как Байден вообще то все уже сказал) в случае НОВОГО вторжения будут велычезнымы в первую очередь для Украины!!
А поставив щит с воздуха - уже можно и заявления делать, заодно и уверенности в голосе прибавится.
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16.12.2021 00:45
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ухх величезні! занепокоєння будуть в двіччі більші!
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16.12.2021 00:04 Відповісти
Буде "Величезна глибока стурбованість"?
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16.12.2021 00:04 Відповісти
І німецькі повії будуть кричати бізнес бізнесом а політика окремо
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16.12.2021 00:06 Відповісти
Газ и нефть перестанете покупать? Не смешите... Они Сирию за ваши бабки уже разбомбили. И что?
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16.12.2021 00:32 Відповісти
європейськи цінності, до яких ми прагнемо долучитись - "приходьте, коли вас почнуть вбивати ".
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16.12.2021 00:35 Відповісти
Что бы последствия реально снизить - надо уже СЕЙЧАС усиливать ПВО Украины. Как минимум ПВО. Потому что если не делать этого До нового вторжения - то потом уже будет поздно. Потому что нужно время как на обучение операторов ПВО установок так и на разворачивание систем (надеюсь иллюзий про то, что натовские солдаты будут вместо нас сидеть за пультами нет ни у кого?!)). Все это делать в то время, как самолеты РФ и ракеты УЖЕ будут атаковать с воздуха - как пить Боржоми лежа на диализе. Отключение СВИФТ и прочая СП-2 не установит бесполетную зону над Украиной.
И наслидки, о которых постоянно заявляют евро-лидеры (уже после того как Байден вообще то все уже сказал) в случае НОВОГО вторжения будут велычезнымы в первую очередь для Украины!!
А поставив щит с воздуха - уже можно и заявления делать, заодно и уверенности в голосе прибавится.
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16.12.2021 00:45 Відповісти
Мішель був сім років у комі?
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16.12.2021 01:05 Відповісти
снимут штаны и пуйло их отымеет европейские импотенты
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16.12.2021 01:33 Відповісти
Мишаня, ты это о чём? Русские свиньи уже 8 лет как на нас напали, как крысы, и делают вид что они ни при чём
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16.12.2021 06:48 Відповісти
Про що мова! Ви, "стурбовані", не можете справитися навіть з напливом нелегалів на кордоні Польщі
а ще "грозитеся" якимось санціями до РФ. Поки ви будете місяцями узгоджувати ті санкції, то рашка буде вже на кордоні Польщі, разом з нелегалами!
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16.12.2021 07:29 Відповісти


Тобто якщо до тебе вдерся гангстер і вбив твого сина, то в разі другого його появлення і вбивства доньки ти погрожуєш йому глибоко стурбуватись а то більше - газ у нього не купити???
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16.12.2021 07:51 Відповісти
Да, а шоб последствия таки были губительными для России наложите санкции на импорт в ЕС памперсов из России. А то их производители памперсов заработают больше ГазПрома на вашей озабоченности!
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16.12.2021 08:08 Відповісти
Кроме занепокоєння пальчиком погрозят? Это будет сильно.
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16.12.2021 08:36 Відповісти
Еврогейские слизняки - идите уже все в ЖОПУ. Надоели уже своей обеспокоенностью и сопливыми угрозами.
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16.12.2021 08:37 Відповісти
і сам неабияк стурбувався в штани....
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16.12.2021 09:17 Відповісти
- Чем ты аргументируешь?
- Аргументом.
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16.12.2021 09:24 Відповісти
Распад РАБссиянской Вампирии был 2 марта 1917 года,Распад Ссср в декабре 1991 года,а распад СНГ и прочего гоффна что придумали мавзолейные крысы типа Варшавский Договор уже не страшны... РАБссия обосрала все что придумала за последние 100 лет...стра-катастрофа... но себя называют вяликая РАБссия от Камчатки до Кенигсберга...так что ждем-с очередного распада рюсских болванов Емельков... фюреров...
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16.12.2021 09:29 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 11:06 Відповісти
Пальчиками уже все отгрозились? Или еще кто то забыл?
Когда будет конкретный пакет санкций разработан?!
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16.12.2021 11:08 Відповісти
 
 