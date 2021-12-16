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Чоловік напав на поліцейських з ножем на Харківщині - двоє правоохоронців отримали поранення

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік напав на поліцейських з ножем на Харківщині - двоє правоохоронців отримали поранення

У Куп'янську чоловік під час сімейної сварки накинувся на поліцейських, які приїхали на виклик, з саморобним ножем з пилки. Правоохоронці отримали поранення рук та обличчя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

"Під час розмови з правоохоронцями 49-річний чоловік напав на працівників поліції з саморобним ножем з пилки та завдав двом поліцейським тілесні ушкодження в області пальців рук та обличчя", — йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці затримали чоловіка та доставили його до відділення поліції.

Відомо, що раніше чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема, за статтею про насильство в сім’ї.

Щодо нападника відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на життя співробітника правоохоронних органів. Йому загрожує від 9 до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

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Автор: Роман Свиридович
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А чого вони йому коліна не прострелили?
А краще голову...
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16.12.2021 00:28 Відповісти
Власне, те ж саме питання. Але при зе-владі, поліцейського за виконання сліжбових інструкцій можуть і до відповідальності притягнути.
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16.12.2021 08:35 Відповісти
Прорахували всі наслідки..виплати..медалі за бойове затримання злодія..і вирішили що краще в лікарні відлежатись... чим доводити в судах та писати купу папірців ...та витрачати нервові клітини.Запугані хлопці.
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16.12.2021 09:27 Відповісти
Коли на тебе йде нападник з ножем, то не потрібно вицілювати ніякі коліна- це неефективно. Стріляєш завжди у тулуб.
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16.12.2021 12:34 Відповісти
Потому что им тогда прийдется в судах доказывать, что это было не превышение полномочий, и делать это будет очень сложно - там вполне реальный срок светит.
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16.12.2021 12:46 Відповісти
Агресивну п'яну істоту треба одразу пикою у підлогу, а вже потім щось пояснювати чи запитувати. Як таке можливо, щоб якийсь неадекват поранив двох поліцейських зі зброєю?
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16.12.2021 01:10 Відповісти
Ну хорошо хоть не изнасиловал их. Наша палюция самая профессиональная в мире
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16.12.2021 01:12 Відповісти
психопат.
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16.12.2021 03:04 Відповісти
Якщо згадати що окрім ножа у нього ще й член був, ;поліцейські; ще дешево відбулися.
Ні хріна не сміють, окрім як на дорогах калимити, спати в кущах та точки з контрабасом кришувати.
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16.12.2021 08:43 Відповісти
А рукопашному не вчать? Чи тільки штрафувати вчать?
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16.12.2021 09:24 Відповісти
А женщина продолжает с ним жить.....
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16.12.2021 09:26 Відповісти
Піде за ним на зону.. тільки вчинивши як він..Вона вже в курсі дєла)))
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16.12.2021 09:29 Відповісти
Головне "женщіна" не пострадала, а хто був зачинщиком та які обставини "історія умалчівает". А випивший мужик завжди винуватий, за визначенням, тому що хер у штанях має. Якби розумною була то встала б мовчки та пішла, а потім згодом спокійно побалакали та розійшлися... але ж ні - нада санта барбару устроіть
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16.12.2021 10:40 Відповісти
Вот жешь лашары... когда у копов появятся яйца?!.. пристрелить тварь надо было и все дела!!!!
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16.12.2021 10:59 Відповісти
Вопрос: у полицаев было при себе табельное оружие???
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16.12.2021 11:04 Відповісти
В нормальній країні нападник погладшав би грам на 300 через ін'єкцію свинцю.
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16.12.2021 12:32 Відповісти
 
 