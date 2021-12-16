Арахамія про інцидент з Гогілашвілі: Якщо були погрози, нехай правоохоронні органи порушують справу

У разі підтвердження факту погроз у ході інциденту на блокпості в Донецькій області за участю ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі має бути відкрите кримінальне провадження.

Таку думку висловив голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи", - сказав Арахамія.

Він додав, що Гогілашвілі поніс політичну відповідальність за свій вчинок: "Його негайне звільнення - це політична відповідальність".

Коментуючи інформацію ЗМІ про наявність у Гогілашвілі громадянства Російської Федерації, Арахамія заявив: "За неформальними каналами мені відомо, що це неправда, але я не хотів би брати зараз відповідальність за ці словами, бо хтось має це перевірити й довести".

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.