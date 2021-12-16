Арахамія про інцидент з Гогілашвілі: Якщо були погрози, нехай правоохоронні органи порушують справу
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У разі підтвердження факту погроз у ході інциденту на блокпості в Донецькій області за участю ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі має бути відкрите кримінальне провадження.
Таку думку висловив голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи", - сказав Арахамія.
Він додав, що Гогілашвілі поніс політичну відповідальність за свій вчинок: "Його негайне звільнення - це політична відповідальність".
Коментуючи інформацію ЗМІ про наявність у Гогілашвілі громадянства Російської Федерації, Арахамія заявив: "За неформальними каналами мені відомо, що це неправда, але я не хотів би брати зараз відповідальність за ці словами, бо хтось має це перевірити й довести".
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.
13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.
Будь ласка, зачекайте...
Не вистачає грошей на комуналку? То фігня, головне - що у ваших "слуг" все добре...
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📝Ви ознайомилися з окремими позиціями з меню ресторану "Harvest" під Києвом, де нардеп Микола Тищенко пропонує депутатам "Слуги народу" влаштувати новорічний корпоратив.
Як бачите, у "Слуг народу" кінець епохи бідності вже настав - аж голова обертом.
👉🏻А як там почуваються виборці Зеленського - з боргами по кредитах, цінами на комуналку, зростанням цін на харчі, карантинними обмеженнями і боргами по зарплатнях?
Відчувають глибоке задоволення?
Tanya Adams Forwarded from Печера Драк
....і наостанок - в таких закладах "столуються ВСІ "слуги" всіх політ мастей....-
Треба просто Пороха засудити, бо це всі люди хочуть (********** не дасть збрехати), а от кацапа-наркодилера ніхто з влади не прагне засадити. Наш Говнокомандуючий і його шобла без "доріжок" (не спортивних звичайно) не зможе)))
страшно смотреть 🙄
боротьбаз наркотиками? Звідки з'явилися дві вищі освіти, перед призначенням? Дуржина, без допуску до держтаємниці в кабінеті з "потерпевшим"?
Ця Арахамія реально дебіл, якщо не корчить дурня.
На відео все видно і очевидно. Кацап нападав на поліцейських, а його просто звільнили і ще й за власним бажанням. Ця падла повинна сидіти в тюрмі!
иначе как бы Арахамия построил себе дом под Киевом ?
Ермак в свой кабинет редко заходит. Он сидит в его кабинете. Корупция везде. При Порошенко такого не было, при януковиче такого не было, никогда такого не было, то что сейчас. Это не вот тебе помоги мне, спасибо. Это иди сюда, ты мне должен.
Андрей Богдан
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
Когда то другой грузин, который откликается на Арахамия, имел американское гражданство и фамилию Браун, он тоже получил украинское гражданство после женитьби и орден, как и Гоги.
При получении украинского гражданства он вышел из американского гражданства. Или он до сих пор гражданин Браун. Тоже ведь занимает высший госпост ?