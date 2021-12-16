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Арахамія про інцидент з Гогілашвілі: Якщо були погрози, нехай правоохоронні органи порушують справу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Арахамія про інцидент з Гогілашвілі: Якщо були погрози, нехай правоохоронні органи порушують справу

У разі підтвердження факту погроз у ході інциденту на блокпості в Донецькій області за участю ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі має бути відкрите кримінальне провадження.

Таку думку висловив голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи", - сказав Арахамія.

Він додав, що Гогілашвілі поніс політичну відповідальність за свій вчинок: "Його негайне звільнення - це політична відповідальність".

Коментуючи інформацію ЗМІ про наявність у Гогілашвілі громадянства Російської Федерації, Арахамія заявив: "За неформальними каналами мені відомо, що це неправда, але я не хотів би брати зараз відповідальність за ці словами, бо хтось має це перевірити й довести".

Також читайте: Арахамія про Гогілашвілі: Чиновники мають відповідати за брехню про іноземне громадянство

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22

Не вистачає грошей на комуналку? То фігня, головне - що у ваших "слуг" все добре...


Бургер з мармурової яловичини - 790 грн;


Камчатський краб (100 грам!) - 450 грн;


Рибай "Австралія в золоті" (100 грам!) - 1690 грн.


Шампанське, пляшка - від 2 650 грн.

📝Ви ознайомилися з окремими позиціями з меню ресторану "Harvest" під Києвом, де нардеп Микола Тищенко пропонує депутатам "Слуги народу" влаштувати новорічний корпоратив.
Як бачите, у "Слуг народу" кінець епохи бідності вже настав - аж голова обертом.

👉🏻А як там почуваються виборці Зеленського - з боргами по кредитах, цінами на комуналку, зростанням цін на харчі, карантинними обмеженнями і боргами по зарплатнях?
Відчувають глибоке задоволення?
Tanya Adams Forwarded from Печера Драк
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16.12.2021 00:58
+21
А надання броньовика та офіцерів-спецназівців з ГУР не потребує розслідування?
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16.12.2021 01:06
+18
А какая разница...
Треба просто Пороха засудити, бо це всі люди хочуть (********** не дасть збрехати), а от кацапа-наркодилера ніхто з влади не прагне засадити. Наш Говнокомандуючий і його шобла без "доріжок" (не спортивних звичайно) не зможе)))

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16.12.2021 01:17
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Не вистачає грошей на комуналку? То фігня, головне - що у ваших "слуг" все добре...


Бургер з мармурової яловичини - 790 грн;


Камчатський краб (100 грам!) - 450 грн;


Рибай "Австралія в золоті" (100 грам!) - 1690 грн.


Шампанське, пляшка - від 2 650 грн.

📝Ви ознайомилися з окремими позиціями з меню ресторану "Harvest" під Києвом, де нардеп Микола Тищенко пропонує депутатам "Слуги народу" влаштувати новорічний корпоратив.
Як бачите, у "Слуг народу" кінець епохи бідності вже настав - аж голова обертом.

👉🏻А як там почуваються виборці Зеленського - з боргами по кредитах, цінами на комуналку, зростанням цін на харчі, карантинними обмеженнями і боргами по зарплатнях?
Відчувають глибоке задоволення?
Tanya Adams Forwarded from Печера Драк
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16.12.2021 00:58 Відповісти
Ну що ЗЕбіли, какая_разница ? Давіться пісним олівє напомацки (в потьомках) і заощаджуйте (економте) газ та електрику.
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16.12.2021 07:39 Відповісти
А*ра хам , ТИПА РАЗРЕШАЕТ ........................
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16.12.2021 13:56 Відповісти
а до цього всі "влади" в Україні "столовались" у робітничих столовах....- ну до чого це і на кого це ....
....і наостанок - в таких закладах "столуються ВСІ "слуги" всіх політ мастей....-
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16.12.2021 08:49 Відповісти
Давайте уточним, речь идёт о "честнейших слугах нарида". Предыдущие власти вроде не строили из себя бессребренников? Не?
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16.12.2021 12:18 Відповісти
Хліба з полуницєю не вистачає.
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16.12.2021 11:37 Відповісти
А надання броньовика та офіцерів-спецназівців з ГУР не потребує розслідування?
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16.12.2021 01:06 Відповісти
А какая разница...
Треба просто Пороха засудити, бо це всі люди хочуть (********** не дасть збрехати), а от кацапа-наркодилера ніхто з влади не прагне засадити. Наш Говнокомандуючий і його шобла без "доріжок" (не спортивних звичайно) не зможе)))

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16.12.2021 01:17 Відповісти
Злобное , обдолбанное существо ,
страшно смотреть 🙄
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16.12.2021 01:34 Відповісти
наш нарік на районе ...
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16.12.2021 08:50 Відповісти
Верхний ряд не знаю, а вот нижний - это хорошие (дорогие) фотокамеры с большой скоростью съемки в секунду или же простые стоп кадры после съемки на видео.
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16.12.2021 09:47 Відповісти
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16.12.2021 10:52 Відповісти
Ну хоть немножечко за любимого заступиться! Это и так видно, что видео, просто эффект усиливает. Очень редко кто осознанно отрицает зависимость найвелычнишого.
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16.12.2021 12:54 Відповісти
Який броньовик і ГУР, ви гадаєте що кишеньковий песик рєзнікав буде щось перевіряти. Та він на цю тему навіть слова ще не гикнув. Те саме мавпочка на повідку бакланов - про тєлоохранєніє потвор з рашакнижечками жодного слова
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16.12.2021 07:52 Відповісти
Рєзніков може і буде перевіряти, тільки який результат буде? Про погрози ж Арахамія пропонує перевіряти, от йому ще додаток до перевірки. Чи не потрібно?
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16.12.2021 12:51 Відповісти
А мокшанське громадянство? А судимості? Хто дав команду прилаштувати на роботу без перевірки? А пансіонати для старих і боротьба з наркотиками? Звідки з'явилися дві вищі освіти, перед призначенням? Дуржина, без допуску до держтаємниці в кабінеті з "потерпевшим"?
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16.12.2021 10:47 Відповісти
"Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи", - сказав Арахамія. Джерело: https://censor.net/ua/n3305483


Ця Арахамія реально дебіл, якщо не корчить дурня.
На відео все видно і очевидно. Кацап нападав на поліцейських, а його просто звільнили і ще й за власним бажанням. Ця падла повинна сидіти в тюрмі!
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16.12.2021 01:08 Відповісти
Арахамія не дебіл, він такий же як і Гогілашвілі ...той в Тбілісі народився..жив у Ростові на Дону, а Арахамія в Сочі
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16.12.2021 01:42 Відповісти
Рука руку моет
иначе как бы Арахамия построил себе дом под Киевом ?

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16.12.2021 01:20 Відповісти
Когда же они, суки, наедятся? Что бы эти дома им поперек горла стали. Сколько людей умерло из-за разворованных денег на медицину!
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16.12.2021 01:30 Відповісти
Агрохімія цим сказало, що у нього немає комп'ютера чи смартфона. Ну таке.
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16.12.2021 01:25 Відповісти
арахамка не родич г-швілі?
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16.12.2021 01:31 Відповісти
З однієї мавпячої стаї.
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16.12.2021 08:43 Відповісти
У меня опыт работы 12,5 лет государственной службы. Все гавно котое я видел за 12,5 лет, все на протяжении двух месяцев появилось. Появилось такое и в таких маштабах, что на голову не одевалось. В нас вообще в целом большая проблема в государстве. Мы не понимаем, что владимир александрович не вышел со «Слуги народа», с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Мы обижаемся, что он врет. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что то сказал, камера сняла, софиты виключились, все, его дальше этого не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все. Он свое дело сделал. А то что мы называем «врет», он называет «сюжетные повороты». Такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем, еще никогда не было и оставаться там, может только человек, которому уже терять нечего. Те кто ушли, те спасли себе какой то мидж. Те кто остался, это какая то братская могила.

Ермак в свой кабинет редко заходит. Он сидит в его кабинете. Корупция везде. При Порошенко такого не было, при януковиче такого не было, никогда такого не было, то что сейчас. Это не вот тебе помоги мне, спасибо. Это иди сюда, ты мне должен.

Андрей Богдан

https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
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16.12.2021 02:07 Відповісти
И купленное высшее образование тоже неправда по неформальным каналам? И судимость тоже? Каналы, я так понимаю, московитские? Иначе откуда инфа, дебил осетинский)))
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16.12.2021 05:11 Відповісти
Нам нужна политическая ответственность того,кто назначил этот кусок дерьмеца на такую должность,ара,это был ты?
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16.12.2021 06:13 Відповісти
Коли вже виключать цей "третій мікрохвон", невже ще два роки слухати подібні "ізліянія"!
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16.12.2021 07:07 Відповісти
Одна чебурашка захищає іншу чебурашку. ЗЕля навмисне підбирає всяких інородців у вищі ешелони - бо вони не патріоти України, їм взагалі ПОХ%Й ВСЯ ДЕРЖАВА І ЛЮДИ, для них це місце швидкого і легкого заробітку !!! А ЗЄлє вигода - ослаблення державних інституцій щоб легше здати Україну москалям.
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16.12.2021 07:47 Відповісти
"Неформальным каналом" является Гогилашвили или его жена?....
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16.12.2021 08:17 Відповісти
Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Если были угрозы, пусть правоохранительные органы открывают дело, да какое ....там целая расстрельная статья тянется ,которая применяется даже в мирное время.
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16.12.2021 08:17 Відповісти
Когда Леонид Ильич страшно заболел, к нему усадили медсестру - сиделку (лекарства,распорядок дня, диета,сон) и Брежнев так к ней привык, то и после улучшения здоровья эту медсетра сопровождала его всюду. И само собой, что присутствовала на всех официозах и личных встречах Брежнева. Правда, она была офицером КГБ. А при поце Гоги - это ручной дилер, а для понта (что бы все боялись) сделал зам. министра, а Манька всегда вместе, потому что еще и лечит душу, а брак оформили, что бы было легче заносить дозы и без подозрений. Недаром уже три года скрывают.

Когда то другой грузин, который откликается на Арахамия, имел американское гражданство и фамилию Браун, он тоже получил украинское гражданство после женитьби и орден, как и Гоги.
При получении украинского гражданства он вышел из американского гражданства. Или он до сих пор гражданин Браун. Тоже ведь занимает высший госпост ?
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16.12.2021 08:41 Відповісти
Сценарій з Гогою не допрацювали. Потрібно було для показухи ще "прошити" кулеметною чергою броньований автомобіль, як це зробили з Шефіром, тоді б виборці могли б повірити, як важко бути "Слугою Народу". Але ж в багажнику броньованого автомобіля знаходився мішок з наркотою. А це фінанси партії. Тому є запитання і до військових з КПП- чому побоялися перевірити ХАМА на вживання наркоти і не заглянули в багажник??? Агресивна поведінка Гоги дає всі підстави, що там було приховане щось дуже велике!!! А поведінка Арахамії підтверджує, що Гога виконував завдання ПАРТІЇ. Як Сталін в молоді роки своєї партійної діяльності.
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16.12.2021 08:45 Відповісти
Виходить, гогі-це пра-пра- пра коби?
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16.12.2021 08:51 Відповісти
Хто-небудь! Проведіть, з цим агрохімією, лікбез по юриспруденції!
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16.12.2021 08:48 Відповісти
навіщо ...- можливо із масами проводити потрібно ..., користі більше буде - покрокова еволюція пришвидшиться ...
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16.12.2021 08:55 Відповісти
АгроХамія тебе треба гнати в ТРИ шиї разом з Голі!! Гниди!!
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16.12.2021 08:49 Відповісти
Швидше б вже всі ці арахаміі понесли ,хоча б, політичну відповідальність.
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16.12.2021 09:08 Відповісти
Разберуться!!!!! Киевские между собой !!!
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16.12.2021 09:14 Відповісти
После такого заявления дворецкого Арахамии, наверняка уголовное дело замнут, т.к. цепочка дела поведет к Зеленскому!
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16.12.2021 09:16 Відповісти
Звичайно були погрози, але їх вже не буде, бо його звільники. Не потрібно прикриватися "погрозами", потрібно порушити справу "про корупцію у високих кабінетах влади: як і хто Гогі перевіряв, хто призначив громадянина росії та ще і помічника депетата Дури, який не знає, що таке право і не знає державної мови. Як жінка цього крота працює в офісі Найвєлічайшого і має доступ до всіх секретів, не маючи допуска і навіть не оформлена в офіс президента, скільки ще є таких кротів у владі. Хто дав наказ супроводжувати цього раніше засудженого розвідці і на броньованому авто, яке має використовувати виключно розвідка?
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16.12.2021 09:40 Відповісти
 
 