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Число випадків захворювання через штам "омікрон" подвоюється кожні два - три дні, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Число випадків захворювання через штам

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з COVID-19 Девід Набарро заявив про надзвичайно високу швидкість поширення штаму коронавірусу "омікрон".

Про це іформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас у ВООЗ є достатньо інформації, яка дуже ясно вказує, що цей штам поширюється дуже швидко, з подвоєнням кількості випадків кожні два - три дні", - заявив Набарро телеканалу Sky News. Він зазначив, що в таких умовах уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху. За словами Наварро, він "ніколи не був більш стурбованим" коронавірусом, ніж зараз.

Представник ВООЗ також сказав, що йдеться про "дуже серйозну ситуацію" і тільки про початок "надзвичайного прискорення" поширення хвороби.

Набарро пояснив, що у зв'язку з "омікроном" необхідно продовжувати вакцинувати населення, зокрема розподіляючи бустерні дози вакцин. З іншого боку, необхідно скоротити поширення вірусу з допомогою мінімізації соціальних контактів усім без винятку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варіант коронавірусу Omicron заразніший за Delta, але викликає легші симптоми, - ВООЗ

Він визнав, що не знає, наскільки серйозною буде ситуація, що складається надалі, але закликав поставитися серйозно до його слів. "Я вважаю, що найближчими тижнями з'явиться дуже серйозна проблема", - резюмував спецпредставник..

Автор: Володимир Янченко
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І ? Коли ви вже нарешті заглохнете ?

"Пандемія випадків" ... результатів наполовину фальшивих тестиків ...

Я не знала, але виявляється в цю "статистику", якою виносять мозок майже два роки про к-ть "нових випадків" (інші вищасть про "хворих") вносять епідеміологічні зв*язки.

Тобто включають всіх контактних осіб "позитивного". Побачила цю інфу кілька днів тому, потім мені підтвердила знайома (вона була впевнена, що я в курсі), яка на власні вха чула інтерв*ю =колєги= Кузина (чи як його там) з іншої провінції: вона це відкрито сказала.

А в коментах одна жінка написала, що у її доньки виявився позитивний тестик. Контактів (рідні, друзі) набралося 35 чоловік. Вона зумисне уточнила в лабораторії: вони сказали, що їх додають до результатів і оперують саме цими цифрами.

Їй відповіла інша жінка, яка 3 місяці працювала в такій лабораторії щодо тестування на єдину хворобу в світі. Вони здавали отримані зразки на дослідження о певній годині. Вона знала к-ть. А тоді результати змінювалися. І їй пояснили, що це додані контакти, які називають =епідеміологічними= зв*язками.

Якщо це так скрізь, то про що взагалі мова ? Це - абсолютна профанація і фальсифікація.
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16.12.2021 02:08 Відповісти
Ніяке інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом не може бути контагіозним на 100%! От тріпер можливо і на всі сто % контагіозний! Та тільки він передається дещо іншим способом!
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16.12.2021 06:09 Відповісти
баранобєсіє гоу он
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16.12.2021 07:29 Відповісти
/Це саме той випадок коли так піzдять що їм вже ніхто не повірить ,навіть якщо говорили б щиру правду!
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16.12.2021 07:50 Відповісти
За два года "пандемии" мы увидели, что из себя представляет ВОЗ, являющаяся частью огромной наднациональной структуры,в которую входит не только ВОЗ, но и самые крупные компании Wall Street, инвестиционные гиганты, IT-компании и самые богатые люди планеты, и именно ВОЗ насаждает всему миру принцип. Вакцины не должны лечить от заболеваний, а должны требовать повторных доз или постоянного применения дорогостоящих препаратов.
 Любые представители врачебного сообщества практически в любой стране мира либо соответствуют принципам, установкам, протоколам лечения ВОЗ, либо объявляются шарлатанами, конспирологами, антиваксерами и так далее.
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16.12.2021 08:11 Відповісти
Говорять лише про швидкість поширення, а про те як саме люди хворіють, які у них симптоми, скільки госпіталізують з цим Омікроном - ані пари з вуст... Напевне, інформація ця - не вигідна або що?
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16.12.2021 08:24 Відповісти
Шось казали. Нормальні симптоми вже скінчились, залишилась страшна втома. Сьогодні оговтались і згадали про бронхи.
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16.12.2021 11:01 Відповісти
а в простых числах, а не в относительных, это сколько? было 1 через 3 дня стало 2 ? или было 100000 а стало 200000 ?
Бо если верить Набборо то уже должно быть много...
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16.12.2021 09:53 Відповісти
 
 