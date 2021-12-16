Число випадків захворювання через штам "омікрон" подвоюється кожні два - три дні, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з COVID-19 Девід Набарро заявив про надзвичайно високу швидкість поширення штаму коронавірусу "омікрон".
Про це іформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас у ВООЗ є достатньо інформації, яка дуже ясно вказує, що цей штам поширюється дуже швидко, з подвоєнням кількості випадків кожні два - три дні", - заявив Набарро телеканалу Sky News. Він зазначив, що в таких умовах уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху. За словами Наварро, він "ніколи не був більш стурбованим" коронавірусом, ніж зараз.
Представник ВООЗ також сказав, що йдеться про "дуже серйозну ситуацію" і тільки про початок "надзвичайного прискорення" поширення хвороби.
Набарро пояснив, що у зв'язку з "омікроном" необхідно продовжувати вакцинувати населення, зокрема розподіляючи бустерні дози вакцин. З іншого боку, необхідно скоротити поширення вірусу з допомогою мінімізації соціальних контактів усім без винятку.
Він визнав, що не знає, наскільки серйозною буде ситуація, що складається надалі, але закликав поставитися серйозно до його слів. "Я вважаю, що найближчими тижнями з'явиться дуже серйозна проблема", - резюмував спецпредставник..
Будь ласка, зачекайте...
"Пандемія випадків" ... результатів наполовину фальшивих тестиків ...
Я не знала, але виявляється в цю "статистику", якою виносять мозок майже два роки про к-ть "нових випадків" (інші вищасть про "хворих") вносять епідеміологічні зв*язки.
Тобто включають всіх контактних осіб "позитивного". Побачила цю інфу кілька днів тому, потім мені підтвердила знайома (вона була впевнена, що я в курсі), яка на власні вха чула інтерв*ю =колєги= Кузина (чи як його там) з іншої провінції: вона це відкрито сказала.
А в коментах одна жінка написала, що у її доньки виявився позитивний тестик. Контактів (рідні, друзі) набралося 35 чоловік. Вона зумисне уточнила в лабораторії: вони сказали, що їх додають до результатів і оперують саме цими цифрами.
Їй відповіла інша жінка, яка 3 місяці працювала в такій лабораторії щодо тестування на єдину хворобу в світі. Вони здавали отримані зразки на дослідження о певній годині. Вона знала к-ть. А тоді результати змінювалися. І їй пояснили, що це додані контакти, які називають =епідеміологічними= зв*язками.
Якщо це так скрізь, то про що взагалі мова ? Це - абсолютна профанація і фальсифікація.
Любые представители врачебного сообщества практически в любой стране мира либо соответствуют принципам, установкам, протоколам лечения ВОЗ, либо объявляются шарлатанами, конспирологами, антиваксерами и так далее.
Бо если верить Набборо то уже должно быть много...