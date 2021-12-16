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Новини Політика України
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Нормандський формат є дуже чітким. Росія - сторона конфлікту, а не посередник, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нормандський формат є дуже чітким. Росія - сторона конфлікту, а не посередник, - фон дер Ляєн

Німеччина і Франція грають у Нормандському форматі роль модераторів і спостерігачів, а Росія є однією зі сторін конфлікту.

Про це під час пресконференції у Брюсселі за підсумками саміту Східного партнерства заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Саме так вона відповіла на запитання журналістів, який формат переговорів з Росією ЄС обиратиме у разі реагування на нову агресію проти України.

"Формат переговорів є дуже чітким. Після анексії Криму Росією був створений Нормандський формат, де Німеччина та Франція - модератори та спостерігачі, а сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо в цьому форматі. Я думаю, це і є потрібний формат для цього конфлікту", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підтвердила, що влітку цього року Єврокомісія отримала від Європейської ради завдання розробити різні варіанти дій у разі подальшої агресії Росії проти України, і виконала "домашнє завдання". Тож Євросоюз готовий відповісти на агресивні дії РФ, хоча сподівається, що такого не станеться.

"Однією з тем нашої зустрічі була спільна занепокоєність щодо російського нарощування сил уздовж східних кордонів України. Ми закликаємо Росію провести деескалацію та утримуватися від будь-яких агресивних дій. Ми продемонстрували Україні нашу тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Не має бути жодних сумнівів – Європейський Союз відповість твердо на будь-яку подальшу агресію проти України", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, 15 грудня в Брюсселі відбувся 6-й саміт Східного партнерства. Лідери ЄС та п’яти країн-партнерів – України, Грузії, Молдови, Вірменії та Азербайджану, - підбили підсумки за попередні роки та визначили перспективи.

Як відомо, Росія відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на сході України. Натомість вона намагається позиціонувати себе як посередника у Нормандському форматі переговорів.

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!спільна занепокоєність щодо російського нарощування сил уздовж східних кордонів України.
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16.12.2021 07:56 Відповісти
О, а заявления из ЕС все жестче и жестче. Раньше они так резко не высказывались. Видимо Белый дом все-таки создал коалицию для поддержки Украины.
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16.12.2021 09:19 Відповісти
нарасіє, мабуть, прозріли.
Вони ж весь час гадали, що захід вважає їх посередниками
А оно вон як вийшло!
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16.12.2021 09:20 Відповісти
Франция и Германия не есть сторона нейтраьная после поставок турбин и насосов Сименс в Крым и строительства СП2! Формат там: 1+2 и Украина.
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16.12.2021 11:02 Відповісти
Нам нужен формат подписантов Будепештского меморандума!
США и Англия - посредники, наРФия и Украина - стороны конфликта!
Германия с блокировкой поставок оружия НАТО и вообще осуществляет активную позицию на стороне агрессора! Франция тоже помахивает хвостиком в сторону фюрера.
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16.12.2021 11:05 Відповісти
 
 