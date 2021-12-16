За добу війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120- і 122-мм артилерію та міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Біля Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.

Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі ОС.