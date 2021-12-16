За добу війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120- і 122-мм артилерію та міномети. Втрат немає, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
В районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
В бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
Біля Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.
Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Станом на 7 годину ранку, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі ОС.
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