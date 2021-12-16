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Новини Політика України
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Запуск "Північного потоку-2" стане інструментом тиску на ЄС з боку Росії. Не думаю, що це мудрий крок, - прем'єр Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запуск "Північного потоку-2" стане інструментом тиску на ЄС з боку Росії. Не думаю, що це мудрий крок, - прем'єр Естонії Каллас

Естонія виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2", в Таллінні впевнені, що він стане для Росії геополітичним інструментом проти Європейського союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про цезаявила в середу прем'єр Естонії Кая Каллас.

"Коли ми бачимо, що вразливі через те, що у нас немає достатньо енергії, і бачимо, хто ухвалює рішення щодо того, чи буде у нас достатньо енергії, і за якою ціною ми її отримуватимемо, а також, що ці питання – в руках нашого супротивника, я не думаю, що це (запуск газопроводу. – Ред.) – мудрий крок", - заявила Каллас в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Крім того, Каллас заявила, що ЄС слід направити чіткий сигнал про готовність стримувати Росію у разі її вторгнення в Україну, а не чекати, доки вона здійснить будь-яку дію у цьому напрямку.

"У будь-якому разі нам не варто чекати, поки вони зроблять хід, а слід дати чіткий сигнал про стримування, який би говорив: "Навіть не думайте про це, оскільки ми відреагуємо", - заявила Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - серйозний інструмент Берліна для розмови з Росією, - Зеленський на саміті "Східного партнерства"

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А хіба може бути щось спільного у дурного з мудрістю?...
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16.12.2021 07:40 Відповісти
Есть магистраль для доставки газа в Европу через Украину, но ***** решило на газовую иглу посадить.
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16.12.2021 08:01 Відповісти
А магістраль не була голкою?
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16.12.2021 08:42 Відповісти
То була голка з двома кінцями, треба було враховувати Україну, тепер Україна і ЕС, один на один з ******.
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16.12.2021 13:57 Відповісти
О какой мудрости речь? Просто огромная, невиданных масштабов, коррупция в высших эшелонах властей Германии, Франции, Италии, и ничего другого. Парашники скупили их всех.
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16.12.2021 09:10 Відповісти
А, с какой целью они их скупили? Какая у них корысть? А, что было бы, если бы они их не скупили?
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16.12.2021 09:32 Відповісти
А вам не понятны их цели? Корысть бввает какойто? Было бы верховенство права.
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16.12.2021 09:48 Відповісти
Сумления у меня. А, что, без коррупции, ихний газ никто бы не купил? Какой смысл в ненужных действиях? Какая же должна быть дополнительная маржа при таких расходах на скупку высших эшелонов власти? На пальцах покажите пожалуйста.
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16.12.2021 11:34 Відповісти
А вы у шрёдера спросите, какой смысл в его действиях. И её. Маржа? По более 1000 долларов США за 1000 кубов газа вам ни о чём не говорит? Всчитывайте сами, их маржу в их карманах. Шрёдеры помогут.
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16.12.2021 14:10 Відповісти
Шрёдер, для газпрома ценный кадр. Знает все Европейские нычки, у Немцев в авторитете. Какой криминал Вы ему приписываете? Германия с его помощью очень выгодные контракты подписала и по цене в 220$ и по CП2. Что же мне у него спросить надо?
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16.12.2021 18:32 Відповісти
 
 