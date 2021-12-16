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Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 грудня у світі зареєстрували 712 626 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 095 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 272,488,023 випадки інфікування, з них 712 626 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 345 733 особи, з них 8 095 за минулу добу.

Україна - на пятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 244,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на пятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 5-му у світі та 4-ту в Європі.

Україна - на пятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на пятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

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Топ коментарі
+3
Шота смотрю вакцинированная Польша жару даёт
Чехия тоже не сильно отстаёт, просто их там 10 миллионов и по абсолютным цыфрам типа не видно.
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16.12.2021 09:42
+1
Еще не чемпионы мира, но уже уверенные мастера спорта международного класса
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16.12.2021 07:57
+1
Сцарь Чемпіонович в курсі?
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16.12.2021 09:10
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Еще не чемпионы мира, но уже уверенные мастера спорта международного класса
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16.12.2021 07:57 Відповісти
Відстаємо, відстаємо.
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16.12.2021 08:38 Відповісти
Зелені шмарклі таки чемпіони по смертності від коронавірусу: Британія 0,2%, Германія 0,9%, США 1,2% , Польща 2,75%, росія 4% Україна 4,4%!!!!!
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16.12.2021 10:19 Відповісти
Неудобный вопросик: А почему же Италия не запретила въезд гражданам Германии и Польши, если там и заражается больше и смертность выше, чем в Украине?
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16.12.2021 09:03 Відповісти
Потомушта у них там типа ЕС и невдобно както получается
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16.12.2021 09:43 Відповісти
Нет. Это потому, что нашим дипломатам работать надо, а не греть свои жопы на итальянских курортах! Но Кулебе такими мелочами заниматься некогда. Он занят "чегоизволите" для Ермака и Зеленского.
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16.12.2021 09:57 Відповісти
Да там шо работай, шо не работай... Пока ковидобесие не сойдёт на нет будут всякого рода бесполезные запреты и ограничения. Возможно, на года. Деньжищщи то какие!
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16.12.2021 10:01 Відповісти
"шо работай, шо не работай ..." - это ярко! Прямо можно в слоган нынешнему правительству.
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16.12.2021 10:27 Відповісти
Сцарь Чемпіонович в курсі?
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16.12.2021 09:10 Відповісти
Скоро знову в Раді роздадуть нову книгу Велічайного " Як ми стали чемпіонами по боротьбі з ковідом".
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16.12.2021 09:11 Відповісти
Нарасіє як було кожен день 1150-1200 так і є. Кожен день +/-20 людей протягом майже пів-року.
Звісно не так палєвно як у тому році коли кожен день було по 999-998 людей але не набагато краще
Прямо конвєєр смерті.
При цьому їхні боти не втомлюються розповідати яка в них медицина гарна і яка в нас погана
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16.12.2021 09:14 Відповісти
Шота смотрю вакцинированная Польша жару даёт
Чехия тоже не сильно отстаёт, просто их там 10 миллионов и по абсолютным цыфрам типа не видно.
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16.12.2021 09:42 Відповісти
Таким чином команда зеленського повністю вирішить проблеми з фінансуванням пенсійного фонду до кінця його каденції ... немає пенсіонерів- немає проблем з виплатою пенсій ...
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16.12.2021 09:50 Відповісти
 
 