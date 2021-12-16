В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 9 590 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Так, за добу зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115).
142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 089 осіб, зафіксовано 355 летальних випадків, одужало – 25 499 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 588 147 осіб, одужало – 3 284 815 осіб, летальних випадків – 92 313, проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
серцево-судинні хвороби НЕЗАРАЗНІ.
Потік хворих короною повністью блокує медсистему, що має дуже негативний ефект на медичне обслуговування в цілому. Це було відомо з самого початку пандемії. Дивно, що такі прості та очевидні речі треба роз'яснювати як першоклашкам.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211204_12/
Кожен має право приймати рішення, володіючити максимально можливою повнотою інформації.
а ковід у них забере мало, бо в них медицина, а не та біда, котра у нас називається медициною - тому й така смертність.
«Мы обнаружили от 1 до 10 случаев миокардитов у 1 миллиона вакцинированных первой или второй дозой вакцины. Но более 40 случаев было среди 1 миллиона людей, болевших COVID-19», - рассказала руководитель группы исследователей, профессор Оксфорда Джулия Гипсли-Кос. Также она добавила, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у вакцинированных касается только людей младше 40 лет. Источник: Новости Ю
хороше, правильне зауваження.
цікаве твердження
взагалі то немало, якщо все скласти до купи...і зважати, що більшості проколотих ця вакцина нах не була потрібна, а перехворіли б вони легко в гіршому випадку.
Антівакси, коли ви рахуєте якісь там проценти ускладнень від вакцини та почитаєте охать-ахать, то спробуйте згадати, що побочку мають будь-які ліки (та й не тільки ліки). Є відсоток людей, які склеять ласти від природного алергену, як арахіс або бджиліна отрута. Будь-яке знеболююче у стоматолога (я вже не кажу про більш важкі хірургічні операції) може скінчитись у ящику. У багатьох людей алергія на пеніцилин, наприклад, тому його використання перший раз треба робити в лікарні, про всяк випадок. Навколо вас тони продуктів, які з шансом один на мільон дадуть проблеми зі здоров'ям. Але вам то все не хвилює, а ось вакцина то ужос і кашмаррррр.
Whilst myocarditis can be life-threatening, most vaccine-associated myocarditis events have been mild and self-limiting22. The risk observed here is small and confined to the 7-day period following vaccination, whereas the lifetime risk of morbidity and mortality following SARS-CoV-2 infection is substantial. Indeed, myocardial injury is very common in persons admitted to hospital with SARS-CoV-2 infection26, when evaluated systematically using high-sensitivity cardiac troponin tests27.
Тоді Вам теба ще багато почитати з теорії ймовірностей.
стаття інформативна і вартує як раз задуматися, на біса все це затіяно?
Отакі в нас кібенетикі)
Там написано те саме, що тобі тут намагаються сказати: ризик від ковіду не менш ніж в 1000 разів вищій. Ти просто нічого не можешь заперечити та відповісти, тому починаєшь гигикати и робити тупі коменти. Йди гуляй, кібєнєтік.
Таким як ти не варто пояснювати, що є моменти в статистиці і її обробці. Між іншим у тому огляді, котрий я вивчав, якраз і вказано, що є проблеми з вказаними даними і вони неподоланні. Вони системні. Але тобі це все по цимбалам. тому, що завдання в тебе інше - не вийти на обґрунтований висновок, а провести пропаганду вколотися.
Здається мені, в тебе так бомбануло тому що цього року міністерство науки стало вимагати в українських науковців щоб ті робили публікації в журналах, що індексуються скопусом та іншими загальними системами. Оскільки значна частина вчених в україні такими є тільки на папері та публікують лише кал в Вісниках Підзаборного НДІ, ця вимога спричинила просто шалену хвилю обурення - "як такккк??? чаму нас заставляйут учить англейскиййй изиг?? етагинацыдд!!!"
> "Таким як ти не варто пояснювати, що є моменти в статистиці і її обробці. "
Ну то детально обгрунтуй та напиши комент у відповідний журнал, що ось такі й такі дані були сумнівнимі, а ось такі і такі оброблені некоректно. Уперед. Як зробиш - дай знати тут. А до тих пір я пропоную довіряти даним за посиланням, ти паче що вони повністю узгоджуються з тим, що ми бачимо навкруги.
The figures were 15.66 and 13.32 respectively for those who had the Pfizer vaccine.
Переважна більшість тих міокардитів та перикардитів лікується за тиждень таблетками парацетамолу. Врахуйте, що на цей час в Україні померлих від ковіду вже 2129 на мільон (але вже не на мільйон чоловіків, а на мільйон вього населення). Ви їх вилікуєте?
а іншим я ще таке напишу - а які наслідки цих хвороб. це повністю змінена якість життя цих людей.
The very low risk of myocarditis and pericarditis after mRNA COVID-19 vaccination should not discourage vaccination
Ось цитата
"Chest pain can be treated with paracetamol, novaminsulfone, NSAIDs, or morphine as needed [4, 10, 16]."
Acute myocarditis following administration of BNT162b2 vaccine
"The patient was admitted to coronary intensive care unit and started initially on dual antiplatelets, therapeutic anticoagulation and metoprolol for the possibility of acute coronary syndrome. Anti-ischemic medications were held after ruling out coronary artery disease by CT coronary angiogram. At first, he received paracetamol IV for chest pain, then during hospitalization, he became completely asymptomatic, no arrythmias have been recorded, and troponin level was trending down (Fig. 3). "
Цікавий пасаж с цьому огляді.особливо останнє речення. ))) особливо, якщо взяти до уваги, що ця "вакцина" від зараження не боронить
At first, he received paracetamol IV for chest pain, then during hospitalization, he became completely asymptomatic, no arrythmias have been recorded, and troponin level was trending down (Fig. 3). He was discharged home after 6 days of hospitalization. The patient was discharged home in an excellent clinical condition. Follow-up phone consultation was after one week of discharge. He was doing well and denied any active complaints.
https://www.nature.com/articles/s41569-021-00662-w.pdf
"At first, he received paracetamol IV for chest pain, then during hospitalization, he became completely asymptomatic, no arrythmias have been recorded, and troponin level was trending down"
а тут вказані кілька альтернативних, в т.ч. і парацетамол
"Chest pain can be treated with paracetamol, novaminsulfone, NSAIDs, or morphine as needed [4, 10, 16]."
Що повністю узгоджується з тим, що я писав раніше "Переважна більшість тих міокардитів та перикардитів лікується за тиждень таблетками парацетамолу. " 16.12.2021 16:52
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cdc-confirms-80-covid-19-cases-caused-omicron-variant-us-fully-vaccinated-individuals-33-booster-shots/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7050e1.htm?s_cid=mm7050e1_w
пізнавані зразу.
Тринів..
Інглігш....
Простой Прагматік..
Компании, производящие вакцину, не доверяют своей продукции.
«Конференция JP Morgan Healthcare, крупнейшая ежегодная конференция в области биотехнологий, будет виртуальной, сообщил банк в среду, поддавшись давлению со стороны крупных фармацевтических компаний, которые отказались от личной встречи из-за роста числа случаев заболевания Covid-19.
«Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников имеют первостепенное значение, и, учитывая продолжающуюся пандемию Covid-19, мы приняли это решение», - сказал JP Morgan в электронном письме зарегистрированным участникам.
Решение банка последовало за новостями о том, что Moderna, Amgen и другие крупные биотехнологические компании откажутся от желанных мест на встрече во имя здоровья и безопасности, поскольку не хотят отправлять туда своих сотрудников из-за опасений заражения вирусом».
Автор законодавчої ініціативи: П. Порошенко, А. Герасимов, М. Бондар, І. Геращенко, О. Синютка, С. Федина, Р. Павленко, Н. Южаніна, Я. Зінкевич, В. В'ятрович, М. Величкович, М. Іонова, М. Саврасов
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70904
"Стаття 3213. Порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб
1. Ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором, умисне порушення заборони використання (у тому числі збут, реалізація) вакцин, тестів, інших імунобіологічних препаратів, придбаних за бюджетні кошти, в комерційних цілях, а також умисне порушення встановленого порядку черговості щеплення для всіх груп громадян та професійних груп ризику -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.".
Поряд з цим, передбачається, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо особливостей організації державою щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))".
ЗАПІЗНІЛА ІНІЦІАТИВА.
зараз немає жодного дефіциту вакцин...
Ти серйозно вважаєш смерть кінцем ... всього?
Доречі. Маю офіційну відповідь від МОЗ на запит про отримання публічної інформації. Запит стосовно епідемій в Україні з 2019р. по сьогодні. Ну ОК, там по жовтень місяць.
Вгадай-но з одного разу - скільки їх там вказано?