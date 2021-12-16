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статистика (2134) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали

В Україні зафіксовано 9 590 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115).

142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 089 осіб, зафіксовано 355 летальних випадків, одужало – 25 499 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 588 147 осіб, одужало – 3 284 815 осіб, летальних випадків – 92 313, проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число випадків захворювання через штам "омікрон" подвоюється кожні два - три дні, - ВООЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 03

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 05
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Топ коментарі
+9
Да всем уже нас..ть на подобные "новости", и лента поутихла и боты пошли в отпуск, в конца января поновой раскручивать будут если получится. Уже даже слепой по лентам новостей и жизни видит что ВСЕ дело рукотворное - как нагнетение так и спад, как в реалиях так и в сети вчасности.
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16.12.2021 09:18
+7
CDC підтверджує, що 80% випадків COVID-19, спричинених Omicron Variant у США, є повністю вакцинованими особами, а 33% отримали повторні щеплення!

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cdc-confirms-80-covid-19-cases-caused-omicron-variant-us-fully-vaccinated-individuals-33-booster-shots/

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7050e1.htm?s_cid=mm7050e1_w
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16.12.2021 09:10
+6
Смешно и нелепо.

Компании, производящие вакцину, не доверяют своей продукции.

«Конференция JP Morgan Healthcare, крупнейшая ежегодная конференция в области биотехнологий, будет виртуальной, сообщил банк в среду, поддавшись давлению со стороны крупных фармацевтических компаний, которые отказались от личной встречи из-за роста числа случаев заболевания Covid-19.

«Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников имеют первостепенное значение, и, учитывая продолжающуюся пандемию Covid-19, мы приняли это решение», - сказал JP Morgan в электронном письме зарегистрированным участникам.

Решение банка последовало за новостями о том, что Moderna, Amgen и другие крупные биотехнологические компании откажутся от желанных мест на встрече во имя здоровья и безопасности, поскольку не хотят отправлять туда своих сотрудников из-за опасений заражения вирусом».
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16.12.2021 09:17
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І до того ж "Путін нападьот" в лютому місяці.
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16.12.2021 08:33 Відповісти
Зелені шмарклі таки чемпіони по смертності від коронавірусу: Британія 0,2%, Германія 0,9%, США 1,2% , Польща 2,75%, росія 4% Україна 4,4%!!!!!
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16.12.2021 10:22 Відповісти
Співідношення у %: померлі за добу до захворілих. Раніше в Україні показник був від 1% до 2 до 2,5%......
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16.12.2021 10:25 Відповісти
Від серцево судинних захворювань у мене статистики нема. З рівнем медицини в Україні думаю тут ми,на жаль, теж "не пасемо задніх"...
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16.12.2021 10:35 Відповісти
особливо тупим..

серцево-судинні хвороби НЕЗАРАЗНІ.
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16.12.2021 11:30 Відповісти
Для тупих: спасати треба всіх, але особливість короти в тому, що вона дає дуже багато хворих, що потребують обстеження та, можливо, госпиталізації. Саме цей ефект призводить до перевантаження лікарень та, в свою чергу, до проблем з лікуванням "звичайних" хвороб. Все це вже багато разів пояснювалось та, в принципі, є очевидним й без пояснен (якщо в голові є моск).
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16.12.2021 13:51 Відповісти
Все, злився? Чи таки включив свій мозок та порахував що до чого?

Потік хворих короною повністью блокує медсистему, що має дуже негативний ефект на медичне обслуговування в цілому. Це було відомо з самого початку пандемії. Дивно, що такі прості та очевидні речі треба роз'яснювати як першоклашкам.
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16.12.2021 15:04 Відповісти
Я збагоєн як удав. Тому що на моєму боці дуже прості, залізобетонні аргументи. Тобі лишається лише гигикати та сипати ************.
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16.12.2021 15:44 Відповісти
а смертей от них более 60% . ковид 1-2% . так что опаснее ?
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16.12.2021 19:19 Відповісти
Перекладайте, шановні, самі: "Health ministry warns of vaccine's side effects"
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211204_12/
Кожен має право приймати рішення, володіючити максимально можливою повнотою інформації.
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16.12.2021 08:44 Відповісти
Так, перекладайте. Повністю. Наприклад, ось це: "It says that as of November 14, out of every one million males who had the Moderna vaccine, such side effects were reported in 81.79 males aged 10 to 19 and 48.76 males in their 20s." Скіко-скіко, каже?... 130 людей з мільону? А скільки ковід забере з мільону самі порахуєте, якщо важко (та з наслідками) хворіє десь 10%, а помирає 2%? Кавкулятора вам падаріть?
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16.12.2021 13:56 Відповісти
кавкулятор собі на лобі намалюй. я так розумію, що ти навіть не зрозумів, що там написано. хоча б глянув на вікові групи і які наслідки для їх життя мають ці наслідки,

а ковід у них забере мало, бо в них медицина, а не та біда, котра у нас називається медициною - тому й така смертність.
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16.12.2021 18:52 Відповісти
Сообщается, что исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine. Ученые из Оксфордского университета исследовали данные по 38 миллионам вакцинированных людей. Они сравнили риск миокардитов, перикардитов и аритмии в том числе среди людей, которые сделали прививки от COVID-19 препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna. Ученые пришли к выводу, что гораздо больше риск сердечно-сосудистых заболеваний вследствие осложнений после перенесенной болезни COVID-19.
«Мы обнаружили от 1 до 10 случаев миокардитов у 1 миллиона вакцинированных первой или второй дозой вакцины. Но более 40 случаев было среди 1 миллиона людей, болевших COVID-19», - рассказала руководитель группы исследователей, профессор Оксфорда Джулия Гипсли-Кос. Также она добавила, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у вакцинированных касается только людей младше 40 лет. Источник: Новости Ю
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16.12.2021 19:10 Відповісти
дуже цікаво. можна посилання на саму статтю у вказаному журналі? (я поки що подібного там не знайшов)
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16.12.2021 19:28 Відповісти
а то сам сайт, на який ти посилаєшся - ну надзвичайно ж солідний, просто супер вагомий )
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16.12.2021 19:33 Відповісти
By the end of September 2021, more than 6.3 billion doses of COVID-19 vaccination had been administered worldwide1. Clinical trials of COVID-19 vaccines were underpowered to detect the rare adverse events that are important for risk-benefit evaluations and to inform clinical practice postvaccination. Therefore, identifying such rare adverse events is now a global scientific priority.

хороше, правильне зауваження.
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16.12.2021 19:50 Відповісти
The increased risk of myocarditis associated with either messenger RNA-based vaccine consistently occurs in the younger population (<40 years).

цікаве твердження
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16.12.2021 19:58 Відповісти
We estimated the number of exposures needed for one excess event and the excess number of events per 1 million exposed for each outcome (Fig. 2 and Supplementary Table 10). In the 1-28 days following the first dose of the ChAdOx1, BNT162b2 and mRNA-1273 vaccine, an extra two (95% CI 0, 3), one (95%CI 0, 2) and six (95% CI 2, 8) myocarditis events per 1 million exposed would be anticipated, respectively. In the 1-28 days following the second dose of mRNA-1273, an extra ten (95% CI 7, 11) myocarditis events per 1 million persons would be anticipated. This compares with an extra 40 (95% CI 38, 41) myocarditis events per 1 million in the 1-28 days following a SARS-CoV-2 positive test.

взагалі то немало, якщо все скласти до купи...і зважати, що більшості проколотих ця вакцина нах не була потрібна, а перехворіли б вони легко в гіршому випадку.
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16.12.2021 20:01 Відповісти
Це взагалі ніщо, порівняно з наслідками ковіду.

Антівакси, коли ви рахуєте якісь там проценти ускладнень від вакцини та почитаєте охать-ахать, то спробуйте згадати, що побочку мають будь-які ліки (та й не тільки ліки). Є відсоток людей, які склеять ласти від природного алергену, як арахіс або бджиліна отрута. Будь-яке знеболююче у стоматолога (я вже не кажу про більш важкі хірургічні операції) може скінчитись у ящику. У багатьох людей алергія на пеніцилин, наприклад, тому його використання перший раз треба робити в лікарні, про всяк випадок. Навколо вас тони продуктів, які з шансом один на мільон дадуть проблеми зі здоров'ям. Але вам то все не хвилює, а ось вакцина то ужос і кашмаррррр.
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16.12.2021 20:25 Відповісти
Тут досить ясно написано
Whilst myocarditis can be life-threatening, most vaccine-associated myocarditis events have been mild and self-limiting22. The risk observed here is small and confined to the 7-day period following vaccination, whereas the lifetime risk of morbidity and mortality following SARS-CoV-2 infection is substantial. Indeed, myocardial injury is very common in persons admitted to hospital with SARS-CoV-2 infection26, when evaluated systematically using high-sensitivity cardiac troponin tests27.
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16.12.2021 22:40 Відповісти
Взагалі стаття хороша. А для вас що, велика новина, що на випробуваннях з участю 40 тис учасників ви можете пропустити побочку, що трапляється рідше за 1 випадок на 20 тис? Та і ту що 1-2 випадки на 20 тис не завжди зловиш.
Тоді Вам теба ще багато почитати з теорії ймовірностей.
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16.12.2021 19:59 Відповісти
я по базовій освіті кібернетик, тому мені про теорію ймовірностей і т.п. не потрібно розповідати ))) тут попали "в просак", так би мовити

стаття інформативна і вартує як раз задуматися, на біса все це затіяно?
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16.12.2021 20:03 Відповісти
Тобто ймовірність 0.1 полежати в лікарні з невідомим прогнозом, та 0.02 сдохнути не лякають, а ось ~0.00001 вірогідність отримати ускладнення від вакцини то "боземойнасусєехчіпіруют! нъа біса цевсе зотіяно??777".

Отакі в нас кібенетикі)
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16.12.2021 20:29 Відповісти
і це все, що ти змогло виплодити? яка ницість )
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16.12.2021 20:34 Відповісти
Я тобі там в іншому місці відповів та дав посилання на ревью в Nature Reviews Cardiology: https://www.nature.com/articles/s41569-021-00662-w.pdf

Там написано те саме, що тобі тут намагаються сказати: ризик від ковіду не менш ніж в 1000 разів вищій. Ти просто нічого не можешь заперечити та відповісти, тому починаєшь гигикати и робити тупі коменти. Йди гуляй, кібєнєтік.
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16.12.2021 20:44 Відповісти
послухай, рагуль, я розумію таку маніпуляцію. як приниження опонента, але ти не біса ж не петраєш в кібернетиці і теорії систем, тому і рагуль. щодо WoS, то засунь собі в одне місце цю базу даних і її параметри, разом з скопусом. Ось хлопці з Ліги Плюща вже реально послали ці бази ))).
Таким як ти не варто пояснювати, що є моменти в статистиці і її обробці. Між іншим у тому огляді, котрий я вивчав, якраз і вказано, що є проблеми з вказаними даними і вони неподоланні. Вони системні. Але тобі це все по цимбалам. тому, що завдання в тебе інше - не вийти на обґрунтований висновок, а провести пропаганду вколотися.
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16.12.2021 21:00 Відповісти
Ти шо, зовсім хворий?... WoS, як і Scopus, це всього-навсього спеціализовані пошукові системи по науковим виданням. Більшість тих самих статей можна знайти через Google (або його сервіс Scholar). Що, моє посилання тобі на канаєт, тому що я знайшов його через WoS? Й не знаю я хто там з Плюща його "послав". Ці пошукові машини не охоплюють лише препринти (в тому числі arxiv), а все інше йде через них.

Здається мені, в тебе так бомбануло тому що цього року міністерство науки стало вимагати в українських науковців щоб ті робили публікації в журналах, що індексуються скопусом та іншими загальними системами. Оскільки значна частина вчених в україні такими є тільки на папері та публікують лише кал в Вісниках Підзаборного НДІ, ця вимога спричинила просто шалену хвилю обурення - "як такккк??? чаму нас заставляйут учить англейскиййй изиг?? етагинацыдд!!!"

> "Таким як ти не варто пояснювати, що є моменти в статистиці і її обробці. "

Ну то детально обгрунтуй та напиши комент у відповідний журнал, що ось такі й такі дані були сумнівнимі, а ось такі і такі оброблені некоректно. Уперед. Як зробиш - дай знати тут. А до тих пір я пропоную довіряти даним за посиланням, ти паче що вони повністю узгоджуються з тим, що ми бачимо навкруги.
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16.12.2021 21:16 Відповісти
Тоді Вам має бути соромно, що Ви не змогли зрозуміти, що на випробуваннях з участю 40 тис учасників ви можете пропустити побочку, що трапляється рідше за 1 випадок на 20 тис? Та і ту що 1-2 випадки на 20 тис не завжди зловиш.
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16.12.2021 21:55 Відповісти
It says that as of November 14, out of every one million males who had the Moderna vaccine, such side effects were reported in 81.79 males aged 10 to 19 and 48.76 males in their 20s.

The figures were 15.66 and 13.32 respectively for those who had the Pfizer vaccine.

Переважна більшість тих міокардитів та перикардитів лікується за тиждень таблетками парацетамолу. Врахуйте, що на цей час в Україні померлих від ковіду вже 2129 на мільон (але вже не на мільйон чоловіків, а на мільйон вього населення). Ви їх вилікуєте?
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16.12.2021 16:52 Відповісти
ну-ну. я хочу подивитися на вас, як ви це вилікуєте парацетамолом . "спЄцы".

а іншим я ще таке напишу - а які наслідки цих хвороб. це повністю змінена якість життя цих людей.
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16.12.2021 18:48 Відповісти
Ось тобі стаття

The very low risk of myocarditis and pericarditis after mRNA COVID-19 vaccination should not discourage vaccination
Ось цитата

"Chest pain can be treated with paracetamol, novaminsulfone, NSAIDs, or morphine as needed [4, 10, 16]."
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16.12.2021 19:03 Відповісти
Ось ще
Acute myocarditis following administration of BNT162b2 vaccine

"The patient was admitted to coronary intensive care unit and started initially on dual antiplatelets, therapeutic anticoagulation and metoprolol for the possibility of acute coronary syndrome. Anti-ischemic medications were held after ruling out coronary artery disease by CT coronary angiogram. At first, he received paracetamol IV for chest pain, then during hospitalization, he became completely asymptomatic, no arrythmias have been recorded, and troponin level was trending down (Fig. 3). "
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16.12.2021 19:07 Відповісти
ти тільки підтверджуєш мої слова, що є яскравим прикладом маніпулятора. Навіть у наведених тобою елементах тексту вказано, що там не тільки парацетамол, а навпаки цілий комплекс заходів, в т.ч. медикаментозних... )
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16.12.2021 19:30 Відповісти
The risk ratio of myocarditis was estimated to increase by factor 3.2 after mRNA vaccination, with 1 to 5 events per 100,000 persons [1]. However, after SARS-COV-2 infection, the risk of myocarditis was increased by a factor of 18.3. Apart from myocarditis, the risk of multiple other serious adverse events was substantially higher after infection than after vaccination.

Цікавий пасаж с цьому огляді.особливо останнє речення. ))) особливо, якщо взяти до уваги, що ця "вакцина" від зараження не боронить
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16.12.2021 19:42 Відповісти
а висновок цього огляду взагалі набір агіток, а не справжній науковий висновок.
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16.12.2021 19:44 Відповісти
в другому матеріалі взагалі описали один випадок (37-річний філіппінський чувак на бісопрололі ). класні матеріали підшукуєш... )))
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16.12.2021 19:47 Відповісти
Що тобі не подобається?
At first, he received paracetamol IV for chest pain, then during hospitalization, he became completely asymptomatic, no arrythmias have been recorded, and troponin level was trending down (Fig. 3). He was discharged home after 6 days of hospitalization. The patient was discharged home in an excellent clinical condition. Follow-up phone consultation was after one week of discharge. He was doing well and denied any active complaints.
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16.12.2021 19:55 Відповісти
Слухай, кібєтєтік, я ось беру Web of Science, вбиваємо як Topic "(mrna and covid and myocarditis)" та беремо стіки статей, скіки заманеться. Всі говорять більш-менш одне: ризик цих міокардитів від вакцини приблизно на три порядки менший за міокардит від ковіду, при тому що в останньому випадку шанс вижити набагато менший. Ось тобі найсвіжіший матеріал:

https://www.nature.com/articles/s41569-021-00662-w.pdf
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16.12.2021 20:41 Відповісти
ти тільки підтверджуєш мої слова, бо тут з медикаментозних тут лише парацетамол:
"At first, he received paracetamol IV for chest pain, then during hospitalization, he became completely asymptomatic, no arrythmias have been recorded, and troponin level was trending down"
а тут вказані кілька альтернативних, в т.ч. і парацетамол
"Chest pain can be treated with paracetamol, novaminsulfone, NSAIDs, or morphine as needed [4, 10, 16]."

Що повністю узгоджується з тим, що я писав раніше "Переважна більшість тих міокардитів та перикардитів лікується за тиждень таблетками парацетамолу. " 16.12.2021 16:52
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16.12.2021 19:49 Відповісти
CDC підтверджує, що 80% випадків COVID-19, спричинених Omicron Variant у США, є повністю вакцинованими особами, а 33% отримали повторні щеплення!

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cdc-confirms-80-covid-19-cases-caused-omicron-variant-us-fully-vaccinated-individuals-33-booster-shots/

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7050e1.htm?s_cid=mm7050e1_w
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16.12.2021 09:10 Відповісти
Антипе... твої коментарі будь ласка))
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16.12.2021 10:01 Відповісти
Так. Антипа не обижать. Он из проваксеров - один из немногих адекватных, и его доводы основаны не на эмоциях.
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16.12.2021 10:27 Відповісти
Якщо вакцінувати 100%, то в когось все одно інфекція проб'є бар'єр, та якщо одна людина з мільону помре, то це буде виглядати как "100% відсотків інфікованих людей помирє, хоча вакціновані всі!!11"" Ужоснах.
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16.12.2021 13:58 Відповісти
Ну так. Тільки у даному випадку інфекція пробила захворілих з яких аж 80% наглухо захищених вациною
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16.12.2021 14:59 Відповісти
Жодна вакцина не захищає "наглухо". Крім того, одна справа пробити захист, а зовсім інша пробити на призвести до важкого перебігу та/або смерті.
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16.12.2021 18:35 Відповісти
полио- вакцина , корь - вакцина . от КОВИДА нет вакцины .
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16.12.2021 19:23 Відповісти
Ваши досужие выдумки никому не интересны. Попросите главного по своей палате, пусть увеличат вам дозу седативных.
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16.12.2021 20:19 Відповісти
Такого роду коментар насправді ганьбить Вас, а не мене. Хоча, далеко не факт, що Ви це зрозумієте.
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16.12.2021 16:55 Відповісти
У Антипа вахта закончилать. Набирается сил.
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16.12.2021 14:24 Відповісти
Ще влітку Ізраїль давав інфу, що ефективність двох доз Пфайзера проти Дельти 64%. І це при тому, що від початку вакцинації в Ізраїлі тоді пройшло 5 місяців. Зараз в США від початку вакцинації пройшов майже рік, рівень захисту вакцин знизився, а проти омікрону він нижче, ніж від дельти. Так що Вас так дивує?
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16.12.2021 17:02 Відповісти
в США с начала осени трубят про бустер ибо все вакцины потеряли эффективность еще летом. и это еще до омикрона.
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16.12.2021 19:25 Відповісти
Те, що ти говориш, трохи не сходиться з такими поняттями, як "бустерна доза" і "ревакцинація" відносно США і "падіння титрів через 6 місяців" - відносно Ізраілю.
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17.12.2021 10:22 Відповісти
АНТИВАКСЕРНІ БОТИ НА СТАВЦІ.
пізнавані зразу.


Тринів..

Інглігш....

Простой Прагматік..
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16.12.2021 11:31 Відповісти
Треба моєму шефові ваш пост показати. Хай він мені зарплату підвищить, раз мене в топ-антиваксерів вивели.
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16.12.2021 11:56 Відповісти
Я вже писав,що ВОЗ займається ідіотизмом -боротьбою з несмертельним Штамом Омікрон.
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16.12.2021 11:35 Відповісти
ВООЗ займається маркетингом уколів.
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16.12.2021 11:54 Відповісти
Смешно и нелепо.

Компании, производящие вакцину, не доверяют своей продукции.

«Конференция JP Morgan Healthcare, крупнейшая ежегодная конференция в области биотехнологий, будет виртуальной, сообщил банк в среду, поддавшись давлению со стороны крупных фармацевтических компаний, которые отказались от личной встречи из-за роста числа случаев заболевания Covid-19.

«Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников имеют первостепенное значение, и, учитывая продолжающуюся пандемию Covid-19, мы приняли это решение», - сказал JP Morgan в электронном письме зарегистрированным участникам.

Решение банка последовало за новостями о том, что Moderna, Amgen и другие крупные биотехнологические компании откажутся от желанных мест на встрече во имя здоровья и безопасности, поскольку не хотят отправлять туда своих сотрудников из-за опасений заражения вирусом».
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16.12.2021 09:17 Відповісти
при этом JP Morgan ожидает что летом все ковидобесие закончится.
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16.12.2021 09:19 Відповісти
Да всем уже нас..ть на подобные "новости", и лента поутихла и боты пошли в отпуск, в конца января поновой раскручивать будут если получится. Уже даже слепой по лентам новостей и жизни видит что ВСЕ дело рукотворное - как нагнетение так и спад, как в реалиях так и в сети вчасности.
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16.12.2021 09:18 Відповісти
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб)

Автор законодавчої ініціативи: П. Порошенко, А. Герасимов, М. Бондар, І. Геращенко, О. Синютка, С. Федина, Р. Павленко, Н. Южаніна, Я. Зінкевич, В. В'ятрович, М. Величкович, М. Іонова, М. Саврасов

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70904
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16.12.2021 09:40 Відповісти
не фракція "ЄС" ВИРІШУЄ в парламенті.
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16.12.2021 11:33 Відповісти
Песики совсем с головой не дружат!
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16.12.2021 12:00 Відповісти
Проектом Закону пропонується доповнити чинний Кримінальний кодекс України новою статтею 3213 такого змісту:

"Стаття 3213. Порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб

1. Ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором, умисне порушення заборони використання (у тому числі збут, реалізація) вакцин, тестів, інших імунобіологічних препаратів, придбаних за бюджетні кошти, в комерційних цілях, а також умисне порушення встановленого порядку черговості щеплення для всіх груп громадян та професійних груп ризику -

карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.".

Поряд з цим, передбачається, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо особливостей організації державою щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))".
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16.12.2021 09:46 Відповісти
умисне порушення встановленого порядку черговості щеплення для всіх груп громадян та професійних груп ризику

ЗАПІЗНІЛА ІНІЦІАТИВА.

зараз немає жодного дефіциту вакцин...
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16.12.2021 11:34 Відповісти
Хм... а где панические вопли типа "Вакцинируйтесь, а то 99% больных невакцинированы"? Может потому, что процентики уже... немножко в другую сторону повернулись?
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16.12.2021 10:04 Відповісти
А тих, що померли з тих 99% це воскресить?
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16.12.2021 17:11 Відповісти
Антипе. Ті померлі вже давно переродились ... там де вони на те заслужили своїми вчинками.
Ти серйозно вважаєш смерть кінцем ... всього?

Доречі. Маю офіційну відповідь від МОЗ на запит про отримання публічної інформації. Запит стосовно епідемій в Україні з 2019р. по сьогодні. Ну ОК, там по жовтень місяць.
Вгадай-но з одного разу - скільки їх там вказано?
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17.12.2021 10:26 Відповісти
 
 