На бульварі Шевченка в Києві частково обмежено рух транспорту через ризик повторного обвалу асфальтного покриття, - КМДА. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На бульварі Шевченка частково обмежено рух у напрямку Бессарабської площі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КК "Київавтодор".
"Через падіння тиску у водопроводі виник ризик повторного обвалу асфальтного покриття.
Аби унеможливити подальші аварії, фахівці ПрАТ "АК "Київводоканал" мінятимуть частину трубопроводу", - йдеться у повідомленні.
Також зазгачається, що нині рух на бульварі Шевченка обмежено частково, але залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.
Нагадаємо, 12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка у Києві утворився провал асфальтного покриття, у зв'язку з чим рух на всіх смугах бульвару у напрямку вулиці Хрещатик було перекрито.
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