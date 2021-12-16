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На бульварі Шевченка в Києві частково обмежено рух транспорту через ризик повторного обвалу асфальтного покриття, - КМДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На бульварі Шевченка частково обмежено рух у напрямку Бессарабської площі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Через падіння тиску у водопроводі виник ризик повторного обвалу асфальтного покриття.

Аби унеможливити подальші аварії, фахівці ПрАТ "АК "Київводоканал" мінятимуть частину трубопроводу", - йдеться у повідомленні.

Також зазгачається, що нині рух на бульварі Шевченка обмежено частково, але залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

На бульварі Шевченка в Києві частково обмежено рух транспорту через ризик повторного обвалу асфальтного покриття, - КМДА 01
Фото: КМДА

Нагадаємо, 12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка у Києві утворився провал асфальтного покриття, у зв'язку з чим рух на всіх смугах бульвару у напрямку вулиці Хрещатик було перекрито.

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16.12.2021 12:31 Відповісти
 
 