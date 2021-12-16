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Варіант коронавірусу Omicron розмножується у бронхах приблизно у 70 разів швидше, ніж Delta, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Варіант коронавірусу Omicron розмножується у бронхах приблизно у 70 разів швидше, ніж Delta, - дослідження

COVID-варіант Omicron розмножується у бронхах приблизно в 70 разів швидше, ніж вихідна та Delta-версії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це йдеться у дослідженні, проведеному командою з Університету Гонконгу, пишуть The Guardian та Reuters

Вчені заявили, що така властивість "Омікрорну" може призвести до легшої передачі інфекції.

Водночас, у легенях новий варіант розмножується в 10 разів повільніше, що, за словами авторів дослідження, може бути індикатором менш тяжкого перебігу захворювання.

Зазначається, що початкові дані були отримані в результаті експериментів з використанням зразків легеневої тканини, взятих у пацієнтів під час операції. Офіційний звіт про результати перебуває на експертній оцінці для публікації та не був випущений дослідною групою.

Керівник дослідження доктор Майкл Чан Чивай сказав, що результат слід інтерпретувати з обережністю, адже тяжкість захворювання визначається не тільки реплікацією вірусу, а й імунною відповіддю кожної людини. За його словами, заражаючи набагато більше людей, дуже заразний вірус може спричинити більш серйозне захворювання та смерть, навіть якщо сам вірус може бути менш патогенним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число випадків захворювання через штам "омікрон" подвоюється кожні два - три дні, - ВООЗ

Нагадаємо, 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".

Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.

У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.
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Топ коментарі
+7
Небось проколотый три раза? За настоящего полковника голосовал? От молодец, будь здоров и не волнуйся
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16.12.2021 09:37
+4
Заіпали …
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16.12.2021 09:51
+3
Держи себя в руках. Могут же и сдачи вломить
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16.12.2021 09:54
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Ви ніколи не наблюдали картину, заходить в маркет чувак в грязній масці, але перед тим як її одягнути він витре сопливого носа рукою, і давай тоді тою рукою мацати всі поручні і товар на прилавку. 100 пудово це антиваксер, голосувавший за зезедента. Я цих з "убеждєнних" мудаків навчився відрізняти від людей з відстані 50 метрів.
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16.12.2021 09:30 Відповісти
Небось проколотый три раза? За настоящего полковника голосовал? От молодец, будь здоров и не волнуйся
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16.12.2021 09:37 Відповісти
Поки двічі. Але організм уже в сістемє і вимагає нову дозу. Після другої дози інколи хочеться повідбивати руки антиваксам, які розмазують свої соплі по прилавкам.
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16.12.2021 09:51 Відповісти
Держи себя в руках. Могут же и сдачи вломить
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16.12.2021 09:54 Відповісти
А мені за що?
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16.12.2021 09:56 Відповісти
Там и узнаешь
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16.12.2021 09:58 Відповісти
Не корми тролля.
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16.12.2021 10:46 Відповісти
Заіпали …
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16.12.2021 09:51 Відповісти
береги себя....
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16.12.2021 11:52 Відповісти
 
 