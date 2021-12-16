Лідери ЄС вкотре підтвердили визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови, – декларація

Лідери Європейського Союзу підтверджують визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови, як це раніше вже було зафіксовано у відповідних угодах про асоціацію.

Це випливає зі спільної декларації "Відновлення, стійкість і реформування", прийнятої за підсумками саміту Східного партнерства, який відбувся у середу в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, про свою прихильність інтеграції з Європейським Союзом заявили три країни-учасниці Східного партнерства – Україна, Грузія та Молдова.

Нагадавши про набуття раніше чинності відповідними угодами, лідери ЄС заявили: "У цьому контексті ми визнаємо європейські прагнення та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в угодах про асоціацію".

Лідери наголосили, що угоди передбачають "прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом". "Ми вітаємо досягнутий прогрес і закликаємо до повного втілення цих угод про асоціацію та їхніх поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі. Ми нагадуємо, що ефективне виконання угод про асоціацію та їхніх поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі, пов'язаних із ширшим процесом зближення нормативних вимог і відповідними необхідними реформами, сприяє створенню умов для покращення економічних і торговельних відносин із ЄС, що ведуть до подальшої поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію", - йдеться в декларації.

Водночас лідери ЄС запевнили у відданості підтримці зусиль асоційованих партнерів у цьому плані.

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Крім того, у декларації підтверджується суверенне право кожного партнера обирати рівень амбіцій та цілі, яких він прагне у своїх відносинах з Європейським Союзом. "Ми наголошуємо, що це - конструктивне партнерство, яке не спрямоване ні проти кого, а покликане сприяти миру та процвітанню для всіх сусідніх країн. Східне партнерство залишиться інклюзивним та гнучким, дозволяючи спільно вирішувати спільні регіональні та глобальні проблеми в широкому спектрі сфер, зокрема за допомогою глибшого галузевого співробітництва та обмінів. У зв'язку з цим ми наголошуємо на нашій особливій меті - розширювати та підтримувати регіональну співпрацю в регіоні Східного партнерства, включно зі зміцненням зв'язків і транспортних сполучень", - наголошується в документі.