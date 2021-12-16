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асоціація (325) Грузія (1419) євроінтеграція (427) Молдова (1294) Євросоюз (7020)

Лідери ЄС вкотре підтвердили визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови, – декларація

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідери ЄС вкотре підтвердили визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови, – декларація

Лідери Європейського Союзу підтверджують визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови, як це раніше вже було зафіксовано у відповідних угодах про асоціацію.

Це випливає зі спільної декларації "Відновлення, стійкість і реформування", прийнятої за підсумками саміту Східного партнерства, який відбувся у середу в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, про свою прихильність інтеграції з Європейським Союзом заявили три країни-учасниці Східного партнерства – Україна, Грузія та Молдова.

Нагадавши про набуття раніше чинності відповідними угодами, лідери ЄС заявили: "У цьому контексті ми визнаємо європейські прагнення та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в угодах про асоціацію".

Лідери наголосили, що угоди передбачають "прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом". "Ми вітаємо досягнутий прогрес і закликаємо до повного втілення цих угод про асоціацію та їхніх поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі. Ми нагадуємо, що ефективне виконання угод про асоціацію та їхніх поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі, пов'язаних із ширшим процесом зближення нормативних вимог і відповідними необхідними реформами, сприяє створенню умов для покращення економічних і торговельних відносин із ЄС, що ведуть до подальшої поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію", - йдеться в декларації.

Водночас лідери ЄС запевнили у відданості підтримці зусиль асоційованих партнерів у цьому плані.

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Крім того, у декларації підтверджується суверенне право кожного партнера обирати рівень амбіцій та цілі, яких він прагне у своїх відносинах з Європейським Союзом. "Ми наголошуємо, що це - конструктивне партнерство, яке не спрямоване ні проти кого, а покликане сприяти миру та процвітанню для всіх сусідніх країн. Східне партнерство залишиться інклюзивним та гнучким, дозволяючи спільно вирішувати спільні регіональні та глобальні проблеми в широкому спектрі сфер, зокрема за допомогою глибшого галузевого співробітництва та обмінів. У зв'язку з цим ми наголошуємо на нашій особливій меті - розширювати та підтримувати регіональну співпрацю в регіоні Східного партнерства, включно зі зміцненням зв'язків і транспортних сполучень", - наголошується в документі.

Автор: Ірина Дашківська
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Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграції !!!)))
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16.12.2021 09:15 Відповісти
А що саме було "набуте"?
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16.12.2021 09:42 Відповісти
Нищиться економіка України ,згортаються оборонні програми ,на держпосади повертаються вселяки кремлівськи гниди і т.д. і т.п. !!!))))
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16.12.2021 09:50 Відповісти
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16.12.2021 10:03 Відповісти
Подтвердили желание? Мы о желании и без их подтверждения знаем!
Подтвердите своё желание принять нас!
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16.12.2021 09:45 Відповісти
Равносильно
Я хочу миллион долларов --лучше миллиард
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16.12.2021 09:50 Відповісти
Все присутствующие поддерживают Твоё стремление .
% за поддержку потом, по достижении
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16.12.2021 10:02 Відповісти
В ЕС прагматики. Зачем ЕС Украина, Грузия и Молдова? Что, кроме проблем, эти страны дадут ЕС? ЕС и так имеет с нас по полной - заробитчан, которым можно платить в разы меньше, полностью открытый внутренний рынок, и это без каких либо обязательств. Нас никогда не возьмут в ЕС.
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16.12.2021 09:52 Відповісти
Gruzija oni reformi proveli.Mozet i korupcija ne takaja u nix,a Ukraine vizu 1 sag vperiod 3 nazad.Korupcija vezde na vsex urovniax.Zakoni kak bi kazetsia na bumage takyje kak Evrope,no poniatyja i interpretacija sovsem drugoje.Tomozne u vas sovetskogo myslenija liudi rabotajet,tut daze ne zakonax problema,a samix liudej kto tam rabotajet
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16.12.2021 10:11 Відповісти
Проблема в самих странах. Молдова, Украина и Грузия это беднейшие страны Европы. С полностью разрушенной экономикой. Они не могут себя содержать. Кроме проблем, они ЕС ничего не дадут.
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16.12.2021 10:25 Відповісти
Если такие как вы не мешали бы и не развязывали везде войны, не надо было бы и никуда вступать. Всем наср..ть на ваше мнение, удмурто-эвенков
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16.12.2021 12:10 Відповісти
Цю мантру про визнання потуг наші "партнери" будуть ще 100 років співати.
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16.12.2021 10:01 Відповісти
"Да, мы признаём, что вы стремитесь в ЕС"
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16.12.2021 13:29 Відповісти
 
 