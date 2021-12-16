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Новини Політика України
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Австрія (567) Східне партнерство (109) Зеленський (17439) Північний потік (1369)

Зеленський зустрівся із новим канцлером Австрії Негаммером, який закликав ЄС не пов'язувати запуск "Північного потоку-2" із агресією РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зустрівся із новим канцлером Австрії Негаммером, який закликав ЄС не пов'язувати запуск

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту Східного партнерства провів зустріч з Федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

"Глава держави привітав Карла Негаммера із призначенням на високу посаду та висловив переконання, що спільне історичне минуле та повага до базових цінностей допоможуть і надалі зміцнювати українсько-австрійське співробітництво", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що перспективність такої співпраці підтверджується відчутними результатами офіційного візиту президента України до Австрії у вересні 2020 року.

"Частина наших домовленостей уже реалізується, оскільки австрійський бізнес визнає позитивний ефект внутрішніх реформ в Україні та відкриває нові перспективи на нашому ринку", – заявив Зеленський.

За даними ОПУ, Австрія впевнено посідає шосте місце серед найбільших інвесторів в економіку нашої держави. Зростання двосторонньої торгівлі на 63% за останні дев'ять місяців свідчить про високий потенціал її подальшого розвитку.

Також читайте: Запуск "Північного потоку-2" не варто пов'язувати із російською поведінкою в Україні. Так ЄС тільки собі нашкодить, - новий канцлер Австрії Нехаммер

Володимир Зеленський погодився, що українсько-австрійська співпраця також сприятиме подальшому просуванню українського бізнесу на внутрішній ринок ЄС, зокрема в межах Східного партнерства, та висловив сподівання на фіксацію Австрією європейської перспективи України у спільній декларації.

Глава Української держави подякував Федеральному канцлеру Республіки Австрія за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінив участь австрійської сторони в установчому саміті "Кримської платформи".

Чи обговорювали вони під час зустрічі питання запуску "Північного потоку-2", ОПУ не повідомляє.

Автор: Ірина Дашківська
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Але воно пов'язано-бо є частиною гібридної війни лапатної балалайні проти України...
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16.12.2021 09:31 Відповісти
Лучшие друзья ЕС
Скоро будем резервацией в ЕС
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16.12.2021 09:47 Відповісти
Скоро паРаша буде резервацією чумачедших алкоголіків.
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16.12.2021 09:59 Відповісти
Один австриец канцлер сбежал от позора...пришел очередной мавзоленйных тюфак
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16.12.2021 09:50 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало.
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16.12.2021 09:52 Відповісти
Австрия делает все возможное и невозможное чтоб не сдать Дмитрия Фирташа американскому Правосудию...,тоже самое делает Голобородько с Игорем Коломойским...братаны по несчастью...
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16.12.2021 09:53 Відповісти
Две кремлевские куклы встретились для обсуждения более эффективного выполнения тупинских хотелок.
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16.12.2021 10:12 Відповісти
зеля сыграй ему на рояле
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16.12.2021 10:28 Відповісти
26 февраля 2021 года выдвинута в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого участника. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26 февраля 2021 года было опубликовано 3 марта 2021 года на официальном портале правовой информации.
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16.12.2021 10:40 Відповісти
Потрібно було цю зустріч провести в Щасті і лишити його там на ніч.
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23.02.2022 07:22 Відповісти
 
 