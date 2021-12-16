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Новини Політика України
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Зеленський про бажання Німеччини "відкрити вікно" до діалогу з Путіним: Там досить холодно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про бажання Німеччини

Перед діалогом з РФ потрібно з'ясувати настрої у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками пленарного засідання шостого саміту "Східного партнерства" та зустрічей із європейськими лідерами у Брюсселі.

Глава держави прокоментував заяву канцлера Німеччини Шольца, який заявив, що хоче відкрити вікно до діалогу" із президентом РФ Путіним.

"По-перше, мені здається, що досить холодно, щоб ось так відкривати вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами. Якщо канцлер запитав би мене, ми давно сусіди і добре знаємо один одного з колегами із РФ, ми б сказали, що там спочатку треба з'ясувати, що там? Сніг, дощ чи раді тобі", - сказав Зеленський.

Водночас Зеленський зазначив, що це суверенне право Німеччини вести свої діалоги, особливо щодо економічних питань.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
А Зеленський до цього часу ще не з'ясував що там за вікном...8-й рік війни...
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16.12.2021 09:41
+6
добре знаємо один одного з колегами із РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3305516

еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу(с)
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16.12.2021 09:34
+4
наслідки вживання кокаїну.
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16.12.2021 09:43
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добре знаємо один одного з колегами із РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3305516

еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу(с)
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16.12.2021 09:34 Відповісти
ми давно сусіди і добре знаємо один одного з колегами із РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3305516

чіво блдь?
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16.12.2021 09:35 Відповісти
Хоч стій чи падай! Як ляпне щось так ляпне "колега"!
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16.12.2021 09:41 Відповісти
наслідки вживання кокаїну.
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16.12.2021 09:43 Відповісти
когда за окном холодно его обычно закрывают!!!))))
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16.12.2021 11:56 Відповісти
і що зе сказав не так.
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16.12.2021 10:25 Відповісти
все так сказав про своїх друзів з росіїйки.
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16.12.2021 10:36 Відповісти
У тя в заднице жарко...
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16.12.2021 09:41 Відповісти
А Зеленський до цього часу ще не з'ясував що там за вікном...8-й рік війни...
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16.12.2021 09:41 Відповісти
Скажіть йому що це реальність а не вечір кварталу на сцені...жартівник! Та й жарти в нього такі собі....як у дурачка
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16.12.2021 09:51 Відповісти
А ти побачив в глазах ху#ла "мір і тєпло"?
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16.12.2021 09:52 Відповісти
Ціна на природний газ у Європі досягла позначки 1505 доларів за 1 тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE станом на ранок середи, 15 грудня.
Велика газова труба параши в дупі Європи, ми рельно дуже занепокоєні газовою війною московії проти ЄС.
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16.12.2021 09:52 Відповісти
Пропоную європейцям купляти імбабвійські доляри і палити ними замість газу, економія просто колосальна буде.
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16.12.2021 09:59 Відповісти
Гермашка переходит на зеленый социализм. Без Рашки ей не выжить. Ей нужны халявные ресурсы. Так что Гермашка будет Рашку отмазывать и дальше.
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16.12.2021 11:09 Відповісти
Димон Медведев неделю назад сказал...Голобородька не договороспособен,будет ждать следующего президента Украины...,а Димон седня начальник партии "ядиная РАБссия"...а это не хухры мухры...
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16.12.2021 10:08 Відповісти
ПреЗЕдент скромно умалчивает о своих жалобах Трампу на Меркель и Германию, о которых стало всем известно...ожидаемая реакция немцев на подобные заявления...к сожалению..
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16.12.2021 10:09 Відповісти
Спичрайтеры Голобородьки не следят что бакланы РАБссии бросают в эфир...
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16.12.2021 10:10 Відповісти
А нахрена в морг заглядывать?...
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16.12.2021 10:13 Відповісти
а за что конкретно, олег петрович?
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16.12.2021 10:20 Відповісти
За те, що в черговий раз обісрались.
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16.12.2021 10:26 Відповісти
команда - це гогілапьтошвілі?
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16.12.2021 20:44 Відповісти
Кажуть, горбатого могила виправе. Зеленого горбарого-ніщо!
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16.12.2021 10:18 Відповісти
В ванной теплее )
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16.12.2021 10:20 Відповісти
Все лезут в это окно отпихивая друг друга локтями(и коленками).
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16.12.2021 10:22 Відповісти
Впевнена, якщо відкрити те вікно, звідти одразу почне тікати притомне населення! Молодь не хоче жити в росії! А наші совкодрочери нехай туди лізуть, ми ще й підсадимо і хустинкою помахаємо вслід!
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16.12.2021 12:04 Відповісти
СДПГ є головним лобістом кацапів, а він змушений буде говорити і робити що скаже партія!!!
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16.12.2021 10:23 Відповісти
Чом блазень сам так принизливо намагається заглянути в очі путлеру ??
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16.12.2021 10:49 Відповісти
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16.12.2021 10:54 Відповісти
Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно Источник: https://censor.net/ru/n3305516

Из окна дула, Штирлиц закрыл окно и дуло упало.
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16.12.2021 11:36 Відповісти
 
 