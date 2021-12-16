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Новини Політика України
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Корнієнко розповів про можливі "експерименти" з машинним голосуванням на наступних виборах: Треба знайти близько мільярда гривень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко розповів про можливі

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко припустив можливі "експерименти" під час проведення наступних виборів у 2024 році. Мова йде про машинне голосування, однак для його впровадження хоча б у великих містах необхідно до мільярда гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Що ми можемо робити для збільшення мотивації людей брати участь у виборах - це, звичайно, так зване машинне голосування, воно в усьому світі вже імплементується. Це коли ти бюлетень вкладаєш не в урну, а в таку машину, і вона відразу твій голос зараховує. Це, звичайно, унеможливить фальсифікації на дільницях, це унеможливить різні маніпуляції з протоколами, які були навіть і на останніх місцевих виборах", - розповів Корнієнко.

Він поянив, що мова йде про дуже великі інвестиції, оскільки є 30 000 дільниць, а на кожну треба дві машини.

"Одна коштує від 400 до 700 євро в залежності від оснащеності, тобто 30 млн євро десь треба взяти. Це 7 млрд гривень просто на переоснащення, ще треба навчити членів комісій і так далі. Але це перспективний напрямок, весь світ до нього йде. До 2024-го, я думаю, можна говорити про експерименти з машинним голосуванням", - припускає Корнієнко.

За його словами, впровадження машинного голосування залежить від того, скільки держава зможе виділити на це коштів.

"Якщо ми зможемо знайти на це кількасот мільйонів гривень, хоча б до мільярда, ми зможемо у всіх великих містах це запустити, там великі дільниці і довгий підрахунок. Одна з причин, чому молодь не цікава до виборів, це те, що все відбувається довго, ми це теж все досліджували", - зазначив Корнієнко.

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Він додав, що з іншого боку на таких дільницях мають лишатися й урни для "традиційних" виборців, старшого покоління, для тих, хто давно цим займається.

Нагадаємо, що перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував можливість дистанційного голосування на загальнонаціональних виборах.
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Топ коментарі
+7
експерементуйте краще на корабельних соснах-оце ваше...
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16.12.2021 09:43
+7
та ну на,в 19-м уже наэксперементировали..
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16.12.2021 09:43
+7
А взагалі - це чисто мордвинська тема - фальсифікація за допомогою автоматичних систем.
Клоуни все відтворюють за своїми кураторами
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16.12.2021 10:14
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експерементуйте краще на корабельних соснах-оце ваше...
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16.12.2021 09:43 Відповісти
та ну на,в 19-м уже наэксперементировали..
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16.12.2021 09:43 Відповісти
Екскременти зевлади проти українського народу не пройдуть, до 24 року зелєпупи будуть в біробіджані.
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16.12.2021 09:55 Відповісти
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16.12.2021 09:44 Відповісти
Та ставте вже шредери, подрібнюйте бюлетні, менше часу на підрахунок потратите, всерівно сфальсифікуєте.
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16.12.2021 09:46 Відповісти
А ПО к этой "машине" будет Минцифра делать? Те же, кто и "Дию" сконструярил?
Тогда вангую: На выборах победит Зеленский. А какие претензии? Машина так решила ...
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16.12.2021 10:05 Відповісти
Якщо "коли ти бюлетень вкладаєш не в урну, а в таку машину, і вона відразу твій голос зараховує" - то це вже ніяке в біса не таємне голосування. Бо знаючи час зарахування голосу та відео з камер можна вирахувати хто за кого голосував.
А стосовно можливості фальсифікацій - так там просто море можливостей і невеличкий океан на додачу.
Єдине що можна вдосконалити - автоматичний підрахунок вже після закриття дільниці.
Ось там можливо це б знадобилось за умови, що всі бюлетні все одно опечатуються та зберігаються аж до остаточного затвердження результатів голосування.
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16.12.2021 10:09 Відповісти
А взагалі - це чисто мордвинська тема - фальсифікація за допомогою автоматичних систем.
Клоуни все відтворюють за своїми кураторами
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16.12.2021 10:14 Відповісти
Або тюрьма або фальsифікат і зноvy Зеолігарх Презик
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16.12.2021 10:54 Відповісти
**** пид...сты конченые! народ дохнет от голода, задолженность перед армией, а эти мрази экспериментируют! ОПуели гниды.
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16.12.2021 10:55 Відповісти
Идет интенсивный поиск для фальсификации выборов, да еще хотят заработать на поиске!
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16.12.2021 11:07 Відповісти
***** уже поэксперементировало на мацкве. поделилось опытом эксперементирования с вами?
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16.12.2021 11:08 Відповісти
А якщо бойкотувати вибори взагалі? Ну, от зробити так, щоб вибори були визнані такими, що не відбулись. Що тоді? Тому що без довіри до результатів виборів який у них сенс?
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16.12.2021 11:43 Відповісти
Слыш ты, небрито-пузатое Корниенко! Думай, куда сваливать будешь, а не вот это во всьо! Задолбали ублюдки квартальные! Хоть бы помылся, мля...
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16.12.2021 13:01 Відповісти
 
 