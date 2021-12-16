Корнієнко розповів про можливі "експерименти" з машинним голосуванням на наступних виборах: Треба знайти близько мільярда гривень
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Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко припустив можливі "експерименти" під час проведення наступних виборів у 2024 році. Мова йде про машинне голосування, однак для його впровадження хоча б у великих містах необхідно до мільярда гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Що ми можемо робити для збільшення мотивації людей брати участь у виборах - це, звичайно, так зване машинне голосування, воно в усьому світі вже імплементується. Це коли ти бюлетень вкладаєш не в урну, а в таку машину, і вона відразу твій голос зараховує. Це, звичайно, унеможливить фальсифікації на дільницях, це унеможливить різні маніпуляції з протоколами, які були навіть і на останніх місцевих виборах", - розповів Корнієнко.
Він поянив, що мова йде про дуже великі інвестиції, оскільки є 30 000 дільниць, а на кожну треба дві машини.
"Одна коштує від 400 до 700 євро в залежності від оснащеності, тобто 30 млн євро десь треба взяти. Це 7 млрд гривень просто на переоснащення, ще треба навчити членів комісій і так далі. Але це перспективний напрямок, весь світ до нього йде. До 2024-го, я думаю, можна говорити про експерименти з машинним голосуванням", - припускає Корнієнко.
За його словами, впровадження машинного голосування залежить від того, скільки держава зможе виділити на це коштів.
"Якщо ми зможемо знайти на це кількасот мільйонів гривень, хоча б до мільярда, ми зможемо у всіх великих містах це запустити, там великі дільниці і довгий підрахунок. Одна з причин, чому молодь не цікава до виборів, це те, що все відбувається довго, ми це теж все досліджували", - зазначив Корнієнко.
Він додав, що з іншого боку на таких дільницях мають лишатися й урни для "традиційних" виборців, старшого покоління, для тих, хто давно цим займається.
Нагадаємо, що перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував можливість дистанційного голосування на загальнонаціональних виборах.
Будь ласка, зачекайте...
Тогда вангую: На выборах победит Зеленский. А какие претензии? Машина так решила ...
А стосовно можливості фальсифікацій - так там просто море можливостей і невеличкий океан на додачу.
Єдине що можна вдосконалити - автоматичний підрахунок вже після закриття дільниці.
Ось там можливо це б знадобилось за умови, що всі бюлетні все одно опечатуються та зберігаються аж до остаточного затвердження результатів голосування.
Клоуни все відтворюють за своїми кураторами