Американські винищувачі F-15 прибули до Румунії для посилення НАТО у Чорноморському регіоні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Винищувачі ВПС США F-15 прибули на румунську авіабазу в місті Кимпія-Турзій для посилення присутності НАТО у Чорноморському регіоні.
Про це повідомляється у пресрелізі Військово-повітряного командування Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, американські винищувачі F-15, італійські Eurofighter та румунські ВПС з 18 по 22 грудня будуть виконувати спільні польоти для захисту повітряного простору союзників по НАТО.
У заяві наголосили, що "це заплановане розгортання спрямоване на забезпечення повітряної присутності союзників у Чорноморському регіоні, зміцнення багатонаціональних відносин та покращення оперативної сумісності між союзниками".
Італійські Eurofighters забезпечують покращену систему повітряної поліції та будуть діяти з Румунії протягом наступних трьох місяців.
З 2014 року НАТО здійснює заходи щодо забезпечення гарантій безпеки союзників на східному фланзі. Одним з інструментів у цьому комплексі заходів є концепція посилення повітряної поліції, яка демонструє солідарність, колективну рішучість НАТО та його здатність адаптуватися та масштабувати свої оборонні місії та позицію стримування у відповідь на зміну ситуації безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
они туда и так долетят...и в любом из этих случаев туда не перелетят
Самолёты никогда не размещают вблизи границ.
ну, і навпаки - тоже стільки само
те, що крим - це україна не стане перепоною і не завадить відбомбити вхід на севастопольську морську базу разом з аеродромом бельбек задля захисту румунії
Теперь Дед мороз прилетает на F-15.
Путину понравится.
в Україні - Святий Миколай.