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НАТО (5131) Румунія (664) літак (1986) США (14469)

Американські винищувачі F-15 прибули до Румунії для посилення НАТО у Чорноморському регіоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Американські винищувачі F-15 прибули до Румунії для посилення НАТО у Чорноморському регіоні

Винищувачі ВПС США F-15 прибули на румунську авіабазу в місті Кимпія-Турзій для посилення присутності НАТО у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляється у пресрелізі Військово-повітряного командування Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, американські винищувачі F-15, італійські Eurofighter та румунські ВПС з 18 по 22 грудня будуть виконувати спільні польоти для захисту повітряного простору союзників по НАТО.

У заяві наголосили, що "це заплановане розгортання спрямоване на забезпечення повітряної присутності союзників у Чорноморському регіоні, зміцнення багатонаціональних відносин та покращення оперативної сумісності між союзниками".

Італійські Eurofighters забезпечують покращену систему повітряної поліції та будуть діяти з Румунії протягом наступних трьох місяців.

З 2014 року НАТО здійснює заходи щодо забезпечення гарантій безпеки союзників на східному фланзі. Одним з інструментів у цьому комплексі заходів є концепція посилення повітряної поліції, яка демонструє солідарність, колективну рішучість НАТО та його здатність адаптуватися та масштабувати свої оборонні місії та позицію стримування у відповідь на зміну ситуації безпеки.

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Топ коментарі
+7
Хорошо-бы их разместить на наших аэродромах в приграничных областях.
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16.12.2021 10:16
+6
Попытаюсь тебе объяснить. Присутствие даже одного самолета США вынудит репоедов обходить этот аэродром обходить десятой дорогой, потому что *****, в отличие скрепоносного быдла, прекрасно знает силу армии США и своей лапотной орды, и атака на американский самолет - это атака на штаты. Это будет как красный флажок для лапотного быдла.
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16.12.2021 10:36
+3
Всі за, але НАТО проти. Це ж треба буде комусь хабар заносити за розміщення літаків, відкат за закупки пального і харчування
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16.12.2021 10:19
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Хорошо-бы их разместить на наших аэродромах в приграничных областях.
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16.12.2021 10:16 Відповісти
Всі за, але НАТО проти. Це ж треба буде комусь хабар заносити за розміщення літаків, відкат за закупки пального і харчування
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16.12.2021 10:19 Відповісти
плохо и близко...
они туда и так долетят...и в любом из этих случаев туда не перелетят
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16.12.2021 10:19 Відповісти
вместо второго туда, читать - дальше
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16.12.2021 10:20 Відповісти
Чтобы ВПП этих аэродромов уничтожили первым ударом и они не смогли взлететь?
Самолёты никогда не размещают вблизи границ.
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16.12.2021 10:20 Відповісти
Попытаюсь тебе объяснить. Присутствие даже одного самолета США вынудит репоедов обходить этот аэродром обходить десятой дорогой, потому что *****, в отличие скрепоносного быдла, прекрасно знает силу армии США и своей лапотной орды, и атака на американский самолет - это атака на штаты. Это будет как красный флажок для лапотного быдла.
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16.12.2021 10:36 Відповісти
Ну и что сделают Штаты, если взлётка будет разрушена, а их самолёты не задеты? Выразят обеспокоенность?
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16.12.2021 10:41 Відповісти
жахнут в ответ по домопердово, что будет делать всратый кацап без отпуска в Турции?
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16.12.2021 11:31 Відповісти
Добре Румунії - вони в НАТО, і я їм по-доброму заздрю
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16.12.2021 10:17 Відповісти
від севастополя до румуніїї кілометрів 250-300...
ну, і навпаки - тоже стільки само
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16.12.2021 10:22 Відповісти
нажаль, F-15 не можуть нас захистити, бо ми нажаль не в НАТО, і навіть якщо хтось був би не проти, то якась Німеччина завжди не дозволить, бо ми не в НАТО
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16.12.2021 10:38 Відповісти
гадаю, ти написав це не в тему...
те, що крим - це україна не стане перепоною і не завадить відбомбити вхід на севастопольську морську базу разом з аеродромом бельбек задля захисту румунії
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16.12.2021 10:57 Відповісти
аа, ну Румунію захистять, так
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16.12.2021 10:59 Відповісти
криворізька зешобла вкрала 1млрд доларів на будівництві , зате в нас нема жодного новітнього винищувача стандартів НАТО.
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16.12.2021 10:20 Відповісти
Відкрию страшну таємницю. У нас наймолодший винищувач 1989 року випуску.
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16.12.2021 10:26 Відповісти
какаяразніца?
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16.12.2021 10:28 Відповісти
А никуда не деться, не выбрасывать же перед обновлением Рапторами.
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16.12.2021 10:33 Відповісти
Типо , стеснялся вам открыть более страшную таемницю.
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16.12.2021 10:35 Відповісти
А чего криворогим ворам бояться, если сейчас страной рулит самый криворогий вор.
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16.12.2021 10:38 Відповісти
На зло внутренним врагам и лично хуте, мордор потихоньку обкладывают со всех сторон. Если пыня не сильно уже и брыкаться то стал, значит и таукитайские братья подтянулись своими хайвэями, в 2 метра толщиной, к мордорбордеру(считайте , шо стратегические тяжелые ракетчонки - уже на юго-восточной сторонушке симбирских епеней.
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16.12.2021 10:32 Відповісти
Байден не боится посылать истребители в Украину. Байден боится большого внутреннего конфликта в НАТО после этого. Одна Германия чего стоит ...
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16.12.2021 10:36 Відповісти
До 2014 Дед Мороз прилетал на санях.
Теперь Дед мороз прилетает на F-15.
Путину понравится.
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16.12.2021 12:28 Відповісти
Дві третини українців зізналися, що вірять в Святого Миколая, а не вірить 35% опитаних.
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16.12.2021 21:50 Відповісти
Дед Мороз - на азиопскай паРаше.

в Україні - Святий Миколай.
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14.02.2022 00:34 Відповісти
 
 