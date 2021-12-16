Американські винищувачі F-15 прибули до Румунії для посилення НАТО у Чорноморському регіоні

Винищувачі ВПС США F-15 прибули на румунську авіабазу в місті Кимпія-Турзій для посилення присутності НАТО у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляється у пресрелізі Військово-повітряного командування Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, американські винищувачі F-15, італійські Eurofighter та румунські ВПС з 18 по 22 грудня будуть виконувати спільні польоти для захисту повітряного простору союзників по НАТО.

У заяві наголосили, що "це заплановане розгортання спрямоване на забезпечення повітряної присутності союзників у Чорноморському регіоні, зміцнення багатонаціональних відносин та покращення оперативної сумісності між союзниками".

Італійські Eurofighters забезпечують покращену систему повітряної поліції та будуть діяти з Румунії протягом наступних трьох місяців.

З 2014 року НАТО здійснює заходи щодо забезпечення гарантій безпеки союзників на східному фланзі. Одним з інструментів у цьому комплексі заходів є концепція посилення повітряної поліції, яка демонструє солідарність, колективну рішучість НАТО та його здатність адаптуватися та масштабувати свої оборонні місії та позицію стримування у відповідь на зміну ситуації безпеки.

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