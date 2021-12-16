Пандемія COVID-19: відсьогодні у Польщі розпочалася вакцинація дітей віком від 5 до 11 років. Застосовують лише Pfizer

Сьогодні, 16 грудня, у Польщі розпочалася вакцинація від коронавірусу дітей від п'яти до одинадцяти років. Використовуватимуть лише вакцину Pfizer

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє RMF24 .

Уточнюється, що електронний напрямок сформується автоматично для дітей, яким виповнилося п'ять років. Вакцину проти коронавірусу вводитимуть незалежно від інших профілактичних щеплень.

Діти отримають дві дози вакцини, інтервал між ними – 21 день. Ті, хто з ослабленим імунітетом (наприклад, які проходять терапію від раку або ВІЛ-інфіковані) отримають додаткову бустерну дозу.

За даними МОЗ Польщі, в країні вакциновано понад 20 млн 730 000 осіб, понад 4,9 млн осіб отримали бустерну дозу вакцини.

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9 грудня 2021 року в Україні розширили список професій з обов'язковою вакцинацією. Без COVID-документів українцям недоступні низка послуг у жовтій та червоній зонах карантину.

РНБО прогнозує, що новий омікрон-штам може з'явитися в Україні вже цього тижня.

У Діє тепер доступний COVID-сертифікат для дітей від 12 років, які отримали одну або дві дози вакцини. Його можуть згенерувати у додатку батьки дитини.