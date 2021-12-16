За добу у Києві від COVID-19 померли 28 осіб, виявили 1 478 нових випадків, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1 478 хворих на коронавірус. 28 осіб померли.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 1478 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 317 496).

Серед тих, хто захворів: 836 жінок віком від 18 до 93 років, 547 чоловіків віком від 18 до 86 років, 44 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 3 місяців до 17 років

Також у столиці 28 осіб померли від коронавірусу (загалом 7953). Серед них: 18 жінок від 61 до 87 років, 10 чоловіків від 53 до 81 року.

Водночас минулої доби у Києві госпіталізували 88 хворих на коронавіус, а також 99 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

2753 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 293 596).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (431), Оболонському (265) та в Дарницькому (163).

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