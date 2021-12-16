СБУ знешкодила осередок "ІДІЛ" у Києві: серед учасників - 5 громадян РФ. ФОТОрепортаж
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У ході спецоперації у Києві припинено діяльність осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". У зловмисників вилучено зброю і боєприпаси.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ
"Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів "ІДІЛ", якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року. За попередніми даними, до складу осередку входило 12 осіб. П'ятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу. Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків "Ісламської держави" на території Близького Сходу. Співробітники СБУ задокументували факти їх листування із особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях", - повідомили у відомстві.
В СБУ зазначили, що для маскування незаконного перебування у столиці нашої держави вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста.
Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:
- зброю та набої до неї;
- підроблені документи;
- засоби зв’язку.
Вилучені предмети направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття та документування правопорушень проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
панфиловцевИГИЛовцев...
я и про других животных преступников опасных которых нужно молча ликвидировать что бы не каптили небо.
Виталя, ты ребенок еще, или хоть по паспорту уже может даже и дед, но такой себе инфантильный дяденька?
Давай пофантазируем.
Есть некий Виталий Павлов - чисто ангел, разве что только крылья не растут. И есть я - который злой как собака, завистливый и т.п., в общем чисто чёрт. При этом у меня есть хорошие связи с теми, кто "молча ликвидирует" и даже у некоторых среди них есть долги передо мной.
Ты уверен, что если мне душевно покалякать с моими знакомыми, то ты не станешь вдруг тихо обнуленным представителем ИГИЛа?
Нет такого закона, предусматривающего наличие в официальных силовых структурах таких "тихих ликвидаторов", поэтому, после первой же операции, над исполнителем повисает ст. 115 УКУ. К тому же, для того чтобы всё было действительно совсем тихо, должна существовать соответствующая инфраструктура для дальнейшей транспортировки трупов и, например, растворения их в кислоте. А это уже - "убийство, группой лиц, по предварительному сговору" - то есть и сроки поболее.
Креме этого у такой группы, например взвода, будет командир, который тоже не отсидится в кабинете, а примет статус заказчика убийства.
Ну еще вопрос - как быть со случайно образовавшимися свидетелями такой операции? Тоже в кислоту?
Что-то я не увидел "что сделали", "что готовили". Неужели это тот самый "государственный переворот" о котором упорно молчит наш, прости господи, "президент"?
а не постанова ли это по кальке кацапстана? там тоже постоянно то игил задерживают то украинских националистов
.... ... лишь субъект?
Субъе́кт - носитель деятельности, сознания и познания; индивид, познающий внешний мир и воздействующий на него в своей практической деятельности; человек или консолидированная группа лиц, общество, культура или даже человечество в целом, противопоставляемые познаваемым или преобразуемым объектам.
Вот так оскорбил и унизил. Маладэц!
і коксошвілі разом в одній хаті мешкали?!