Люди, які працюють з "Дією", не мають доступу до даних людей, - Федоров

Всі реєстри, які взаємодіють з "Дією", виконують правила захисту персональних даних.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно на зустрічі з однією з найбільших техкомпаній України її представники були здивовані, коли дізналися, що ми не можемо взагалі подивитися про вас будь-яку інформацію у Дії. Потрібно мати номер пристрою, щоб побачити історію логування, якоїсь активності, але це не персональні дані", - пояснив голова Мінцифри.

За його словами, люди, які працюють з Дією, не мають доступу до даних людей у Дії.

"З одного боку, така архітектура - це круто, бо так безпечніше. Але тоді виникають питання, чому зникають документи, коли щось нестабільно. Ми обираємо кібербезпеку і захист даних. Весь фокус нашої уваги на реєстрах, де зберігаються персональні дані. Всі реєстри, які взаємодіють з Дією, виконують правила захисту персональних даних. Є певна методологія оцінки безпеки реєстрів. Ми постійно проводимо аудити. У нас є стратегія оновлення цих реєстрів", - додав Федоров.

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