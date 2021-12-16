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Федоров Михайло (533) Дія (450)

Люди, які працюють з "Дією", не мають доступу до даних людей, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Люди, які працюють з

Всі реєстри, які взаємодіють з "Дією", виконують правила захисту персональних даних.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно на зустрічі з однією з найбільших техкомпаній України її представники були здивовані, коли дізналися, що ми не можемо взагалі подивитися про вас будь-яку інформацію у Дії. Потрібно мати номер пристрою, щоб побачити історію логування, якоїсь активності, але це не персональні дані", - пояснив голова Мінцифри.

За його словами, люди, які працюють з Дією, не мають доступу до даних людей у Дії.

"З одного боку, така архітектура - це круто, бо так безпечніше. Але тоді виникають питання, чому зникають документи, коли щось нестабільно. Ми обираємо кібербезпеку і захист даних. Весь фокус нашої уваги на реєстрах, де зберігаються персональні дані. Всі реєстри, які взаємодіють з Дією, виконують правила захисту персональних даних. Є певна методологія оцінки безпеки реєстрів. Ми постійно проводимо аудити. У нас є стратегія оновлення цих реєстрів", - додав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дія" не ламається, причиною всіх збоїв є застарілі реєстри, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
У разрабов нет доступов к базам данных? ну-ну
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16.12.2021 11:15
+6
Вобще-то Федоров в прошлом интернет-мошенник (как и все назначенцы ЗЕ).

Поэтому верить Федорову насчет разработки онлайн-софта - себя не уважать.
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16.12.2021 11:27
+4
Ого, дада, 100500 процентов админ никакого доступа не имеет. Конечно.
Хотя он может и не работать с дией. Тогда типа всё правильно
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16.12.2021 11:15
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У разрабов нет доступов к базам данных? ну-ну
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16.12.2021 11:15 Відповісти
Не ну-ну,а ха-ха...
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16.12.2021 11:31 Відповісти
Та да Особенно учитывая, что для организации доступа и хранения используются сервисы G-Cloud.
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16.12.2021 11:31 Відповісти
В Дии нет БД. Она подтягивает данные с реестров. У тебя, например есть доступ к реестрам ДАИ? С какого перепуга он, вдруг, должен быть у программистов Дии? Они не управляют чужими реестрами.
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16.12.2021 11:37 Відповісти
Управлять и видеть - енто разные вещи
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16.12.2021 11:47 Відповісти
Дия видит, а они не видят? Да что вы пишете!!!

Наивный Вы человек....
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16.12.2021 12:24 Відповісти
Простите, не буду вам IT ликбез проводить.
Но для того чтобы вы не выглядели "наивным человеком", просто представьте себе письмо из п. А в п. Б. Видит ли почтальон содержимое письма? Грубо: п. А - это реестры, а п.Б - это ваш смартфон с "Дией"
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16.12.2021 12:33 Відповісти
почтальон - это не разраб, это протокол обмена.
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16.12.2021 12:40 Відповісти
а с - это оператор, который проверяет и работоспособность дии. а чтобы проверить - надо подключиться. и естественно просмотреть всю информацию. а друг не правильно отображается?

а вдруг не только этот, но и другой? и остальные тоже. пока тормоза не сработают.....

а когда они сработают... - нэизвэстно... Собака след не берьот товарышч полковник!!!
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16.12.2021 21:37 Відповісти
там проблемы на этапе проектирования так что нихрена хорошего получиться не может. максимум что могло быть - действительно сервис доступа к реестрам, чисто посмотреть (причем вопрос о защите персональных данных там тоже не так прост). но приравнивание к официальным документам - за это надо судить и сажать всех причастных сразу за мошеничество. потому что конечные устройства несертифицированные, массово китайские, программное обеспечение на них тоже никто не проверял, "магазины" с по - тоже внезапно забугром, причем все, без доступа "министерства" и т.д. и т.п. а сколько возможностей все сп*здить у заинтересованных авторов- представителей мудрого народа на ровном месте не пересчитать- и они этим несомненно воспользуются(вались), металитет. возможно изначально это и планировалось.
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16.12.2021 13:21 Відповісти
Изначально идея была хорошая. Но потом, как обычно, на первое место вышла коррупция. Именно поэтому от туда побыстрому свалил Дубилет. А у него была самая профессиональная команда разработчиков, которая "Приват 24" делала. А это, на секундочку, было лучшее в мире приложение "клиент-банк" на 2015 г.
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16.12.2021 13:34 Відповісти
Не пытайтесь недалеким что-то объяснить))) у них сам Федоров с Зе сидят и трафик по реестрам смотрят
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16.12.2021 15:08 Відповісти
Ого, дада, 100500 процентов админ никакого доступа не имеет. Конечно.
Хотя он может и не работать с дией. Тогда типа всё правильно
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16.12.2021 11:15 Відповісти
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16.12.2021 11:21 Відповісти
Враховуючи кадрову політику зе-д"вбой"ба до Дії вже давно мають доступ навіть російські спецслужби
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16.12.2021 11:22 Відповісти
Одно время серверы "Дия Бизнес" располагались в московии и администрировались оттуда же.
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16.12.2021 11:33 Відповісти
Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат ? (с) Наскільки це небезпечно для громадян України, які і без того потерпають від it-шахраїв в банківській сфері? Тепер для it-шахраїв, всяким кол-центрах по тюрмах і на волі, - відкриється безмежний оперативний простір маніпуляцій даними "Дія" !? https://youtu.be/***********?t=1
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16.12.2021 11:22 Відповісти
Вобще-то Федоров в прошлом интернет-мошенник (как и все назначенцы ЗЕ).

Поэтому верить Федорову насчет разработки онлайн-софта - себя не уважать.
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16.12.2021 11:27 Відповісти
а люди які опрацьовують тих хто працює, мають
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16.12.2021 11:27 Відповісти
Люди які працюють з базою даних не мають доступу до бази даних! Це п'ять!
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16.12.2021 11:28 Відповісти
Ему надо меньше с мэром Киева общаться
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16.12.2021 11:48 Відповісти
Они не работют с базой данных - в ДИЯ нету никакой базы данных) сколько можно эту чепуху писать))
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16.12.2021 15:09 Відповісти
Намного интереснее вопрос: Сколько программистов в Дии? Какой у них ФОТ и сколько государство платит компании Kitsoft?
Ооочень удивитесь ...
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16.12.2021 11:39 Відповісти
Это как? А как же они тогда работают? Без доступа к базе приложение ни написать, ни проверить.

Опять врете?
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16.12.2021 12:22 Відповісти
голобородьке и его кодле никто в Украине не верит.. лучше, по возможности, держаться подальше от их "разработок" ..
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16.12.2021 12:23 Відповісти
Это из той серии, как тел. провайдеры не продают базы данных по сим картах. Любое личное разрешение, на использование гео локации, куков, и прочих аналитических данных, позволит приложению безпрепятственно передавать все. Все открещиваются, мол их софт ничего не передает, по факту. Хакнуть какой нибудь смарт на андроиде, раз плюнуть. С ios ами труднее.
Тут нужно проще: в руки не брал, в глаза не видел.
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16.12.2021 16:35 Відповісти
На каком языке програмируешь?
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16.12.2021 18:15 Відповісти
Пайтон
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16.12.2021 18:25 Відповісти
Искать я срупосиках ты мастак
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16.12.2021 18:28 Відповісти
Ты что, з мозгами поссорился?
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16.12.2021 19:13 Відповісти
Не суди людей по собі.
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16.12.2021 20:24 Відповісти
Если бы, я судил людей по себе, у меня бы вообще не было конфликтов. Вы ж бараны упертые, не умеете уступать, по сему будете свой идиотизм отстаивать до последнего и флаг тебе, что б штаны не спадали.
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17.12.2021 17:26 Відповісти
Ти свій дебілізм всіма способами захищаєш, це схоже на порохоботів, які готові на все, аби тільки їх хряк був у владі.
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17.12.2021 17:29 Відповісти
Молчи уже зеленый, ты не понимаешь о чем говоришь, но позволяешь себе философию. Мне лично внутри не противно, когда говорю о порохе, он не превращал страну в клоунаду. Ты не ищешь почему за, ты ищешь только почему против. Думай 73%нтный , если есть чем.
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17.12.2021 17:57 Відповісти
А хто ж тоді має? Фсб на расії?
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16.12.2021 17:05 Відповісти
В цивилизованных странах, где пытались ввести похожее на дию, от этой идеи давно отказались---народ не принял.
А наши зебилы завсегда в дерьмо влезут...
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16.12.2021 21:54 Відповісти
 
 