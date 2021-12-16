Люди, які працюють з "Дією", не мають доступу до даних людей, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Всі реєстри, які взаємодіють з "Дією", виконують правила захисту персональних даних.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно на зустрічі з однією з найбільших техкомпаній України її представники були здивовані, коли дізналися, що ми не можемо взагалі подивитися про вас будь-яку інформацію у Дії. Потрібно мати номер пристрою, щоб побачити історію логування, якоїсь активності, але це не персональні дані", - пояснив голова Мінцифри.
За його словами, люди, які працюють з Дією, не мають доступу до даних людей у Дії.
"З одного боку, така архітектура - це круто, бо так безпечніше. Але тоді виникають питання, чому зникають документи, коли щось нестабільно. Ми обираємо кібербезпеку і захист даних. Весь фокус нашої уваги на реєстрах, де зберігаються персональні дані. Всі реєстри, які взаємодіють з Дією, виконують правила захисту персональних даних. Є певна методологія оцінки безпеки реєстрів. Ми постійно проводимо аудити. У нас є стратегія оновлення цих реєстрів", - додав Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Наивный Вы человек....
Но для того чтобы вы не выглядели "наивным человеком", просто представьте себе письмо из п. А в п. Б. Видит ли почтальон содержимое письма? Грубо: п. А - это реестры, а п.Б - это ваш смартфон с "Дией"
а вдруг не только этот, но и другой? и остальные тоже. пока тормоза не сработают.....
а когда они сработают... - нэизвэстно... Собака след не берьот товарышч полковник!!!
всесп*здить у заинтересованных авторов- представителей мудрого народа на ровном месте не пересчитать- и они этим несомненно воспользуются(вались), металитет. возможно изначально это и планировалось.
Хотя он может и не работать с дией. Тогда типа всё правильно
Поэтому верить Федорову насчет разработки онлайн-софта - себя не уважать.
Ооочень удивитесь ...
Опять врете?
Тут нужно проще: в руки не брал, в глаза не видел.
А наши зебилы завсегда в дерьмо влезут...