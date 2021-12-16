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Новини Політика України
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ВР (11730) книги (358) Стефанчук Руслан (654) Тищенко Микола (291)

"Слуга народу" Тищенко про список книг від Стефанчука: Немає часу - я народний депутат України, заступник голови фракції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народному депутату "Слуги народу" Миколі Тищенку не потрібні рекомендації, які книжки йому читати.

Так в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді він прокоментував інформацію про те, що спікер Руслан Стефанчук підготував для народних депутатів список книг, які вони мають прочитати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені не потрібні рекомендації. Я народний депутат України, заступник голови фракції. А читаю я завжди, коли відпочиваю", - зауважив Тищенко і додав, що зараз у нього немає часу на книги, тому що потрібно працювати.

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Коли журналісти запитали нардепа, так зрештою, чи буде новорічний корпоратив у "слуг народу", Тищенко зауважив: "Я не розумію про що ви говорите".

Раніше, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук опублікував п'ять книг, які рекомендує депутатам почитати під час різдвяних канікул. До списку увійшли: Григорій Сковорода — "Краще", Норман Дейвіс — "Європа. Історія", Михайло Зигар — "Імперія повинна померти" ("Імперія повинна померти. Історія російських революцій в особах. 1900-1917 рр."), Борис Джонсон — "Фактор Черчілля. Як одна людина змінила історію", адмірал Вільям Г. Макрейвен — "Застилайте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ".
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Топ коментарі
+18
поржал коля-котлета и книги это нечто...
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16.12.2021 11:12
+17
Коля, не мешало бы докторскую по котлетам защитить, будет полный комплект.
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16.12.2021 11:12
+15
Читать это не по-пацански.... Это для лохов Страдивари скрипки делал, для ровных пацанов он делал барабаны!
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16.12.2021 11:22
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Коля, не мешало бы докторскую по котлетам защитить, будет полный комплект.
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16.12.2021 11:12 Відповісти
Та Коля знає,Коля бачить ,Колю нех..вчити !!! Та в нього дупаякукім !!!)))
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16.12.2021 11:27 Відповісти
коля рубит зЭлень ...- знает что скоро эта возможность может закончится , а зЭлень в любом виде будет нужна ...
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16.12.2021 11:31 Відповісти
Коля читает только "Книгу о вкусной и здоровой пище", точнее только одну ее страничку

"как купить на Бесарабке сало по писят..."
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16.12.2021 15:26 Відповісти
поржал коля-котлета и книги это нечто...
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16.12.2021 11:12 Відповісти
Умные не читают, читают идиоты. Умные считают. Зебобики, вы из каких будете?
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16.12.2021 11:12 Відповісти
Могу поспорить что последнюю книгу этот народный депутат прочитал еще в школе!
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16.12.2021 11:13 Відповісти
Максимум, намагався читати книгу, а не прочитав ...
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16.12.2021 11:20 Відповісти
Читать это не по-пацански.... Это для лохов Страдивари скрипки делал, для ровных пацанов он делал барабаны!
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16.12.2021 11:22 Відповісти
И то не факт.
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16.12.2021 14:05 Відповісти
Коля не читай, не надо, а то поумнееш, тогда беда
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16.12.2021 11:16 Відповісти
Во это, поумнеть, ему уж точно не грозит
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16.12.2021 12:59 Відповісти
У Колі-котлети головний орган не голова, а дупа.
Тому в паперовому вигляді Колю цікавить тільки туалетний папір.
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16.12.2021 11:19 Відповісти
на постсовковому просторі є 73% людей, у яких русский робить мозок узкім, і замість цього мозку розвивається активно нижня півкуля, нк та, на якій сидять
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16.12.2021 12:51 Відповісти
Клоун 50 раз на камеры кричит что он верховный этот депутат что за сброд...
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16.12.2021 11:19 Відповісти
Они друг друга понимают)
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16.12.2021 11:21 Відповісти
Він за все життя стільки книг не прочитав.
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16.12.2021 11:20 Відповісти
А кто может представить как Арахамия читает книгу Григория Сковороды??? Хотя это я уже далеко забежал... Кто может представить как Арахамия читает книгу???!
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16.12.2021 11:20 Відповісти
😆
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16.12.2021 14:10 Відповісти
А Каклєта вміє читати? Воно мабуть буквар зкурило ще в першому класі.
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16.12.2021 11:21 Відповісти
рекомендовати всім слугам подивитись фільм Чарлі Чапліна "Великий диктатор", а з літератури почитати Булгакова "Собаче серце" і дилогію про Остапа Бендера. У Стефанчука настільними книгами повинні бути трактати про здорову їжу і боротьбу з булемією.
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16.12.2021 11:21 Відповісти
то дюже сложно. Начинать надо с фильма "Бриллиантовая рука" и книжек Жюля Верна, а также про Тома Сойера
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16.12.2021 11:47 Відповісти
А читаю я завжди, коли відпочиваю", - Джерело: https://censor.net/ua/n3305545

ага...наприклад вчора дочитав "склад на освіжувачі повітря"....майже Енштейном став
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16.12.2021 11:25 Відповісти
Коля читатьне вміє,а стефанчук не передбачив для таких депутатів абетку у своєму списку.
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16.12.2021 11:25 Відповісти
Анекдот

Виходить Тищенко з бібліотекі Верховної Ради, а на зустріч Стфанчук.
- Ось був в бібліотеці, книжку взяв почитати.
- Яку?
- Буквар...
- Знаю, читав! В кінці його вбивають!
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16.12.2021 11:27 Відповісти
Да какой ты к чертям собачим депутат? Клоун ты , как и твой шеф.
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16.12.2021 11:31 Відповісти
Этот даун за всю свою убогую жизнь даже Букварь не читал Уверен на 100%
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16.12.2021 11:32 Відповісти
Этот дегенерат даже, я уверен, не осилил Барвинок с Мурзилкой а вы хотите что-бы это жопастое чмо читало что-то интеллектуальное !!!! Пусть лучше откармливает свою задницу - она ему на зоне скоро пригодится, будет работать за миску баланды!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2021 11:33 Відповісти
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16.12.2021 11:44 Відповісти
Колян Оболоньский: читаю я завжди, коли відпочиваю", - зауважив Тищенко і додав, що зараз у нього немає часу на книги, тому що потрібно працювати. "

ВОНО, щей працює? Колька і праця -ЦЕ НЕ ПРО НЬОГО! кАлян, хочу САЛО по 50 грн!
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16.12.2021 11:57 Відповісти
Коля -котлета сумісно,а Коля-книга-ні...
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16.12.2021 12:24 Відповісти
...воно мабуть свій буквар скурило...
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16.12.2021 12:26 Відповісти
Немає часу на "роботу", - крутити задом, хоч це і жіноча "робота".
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16.12.2021 12:46 Відповісти
Остання прочитана книга- буквар, що достатньо для викнання обов'язків зама глави фракції.
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16.12.2021 13:27 Відповісти
Та Конституцію нехай почитають!!!
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16.12.2021 13:40 Відповісти
Он избран в 219 округе г.Киева. Интересно, какие люди там живут.
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16.12.2021 14:24 Відповісти
Пять книг - это много.
Хватило бы три - "Букварь, вторую и синенькую"
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16.12.2021 17:45 Відповісти
 
 