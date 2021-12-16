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Україна закупить у Pfizer інноваційні ліки від COVID-19. Законтрактовано 300 тис. курсів препарату. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" (Paxlovid).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це міністр повідомив під час брифінгу.

"Як і анонсував раніше, Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків " Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою", - заявив Ляшко.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

"У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів COVID відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж п'яти днів", - повідомив міністр.

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Для випробування повинні дати безкоштошно, но ми все рівно беремо за гроші, ай да молодєць Вітя.
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16.12.2021 11:40 Відповісти
Цікаво: вони по рецепту будуть йти, чи так.
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16.12.2021 11:49 Відповісти
ні - ще 2-3 роки за бюджетні наші )))
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16.12.2021 11:53 Відповісти
ну как всегда файзер распробуют депутаты и ихние семьи, ну а потом если шо и останется то кушайте не обляпайтесь
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16.12.2021 12:18 Відповісти
это просто предлог вывести и разворовать миллионы из бюджета.. кому нужен этот шмурдяк, на который шлюшко и кодла - выделяет миллионы..
и в файзере довольны, шлюшко у них на подмахе - обеспечивает им бесплатные опыты над людьми..
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16.12.2021 12:29 Відповісти
тут слово "іноваційні" = дослідні ....- добродію васале , а дайте людям ознайомись із Угодою яку Уряд України підписав із цим Виробником ....- просто Угоду !!!!!
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16.12.2021 11:52 Відповісти
Бггг... законтрактованы 300 тыщ, из которых 200тыщ выкинут потому, что не соблюли условия храенния и потому шо "коронавирус - это выдумки" и "мы не пойдём чипироваться".
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16.12.2021 12:11 Відповісти
А для чого інноваційні (читай - не випробувані як слід) ліки від пфайзер, якщо вже є інноваційні вакцини від пфайзер після яких, якщо заразився - то не хворієш, якщо хворієш - то легко, якщо не легко - то важко але не дового, якщо довго - то безсмертно, а якщо смертно - то хіба ж не очевидно що без вакцини ти з ймовірністю 0,0049 (офіційні дані для мого віку) хворів би довго тяжко і з підземною перспективою??? ))
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16.12.2021 12:13 Відповісти
А чи вистачить у цього брехливого і шкодливого утирка грошей і майна, щоб повернути кошти, які були використані на придбання подібного лайна від Pfizer? А ще ж потрібно буде відсидіти... А в колонії співкамерники будуть "вакцинувати" Вітю кожного дня, - три рази зранку і з десяток ввечері.
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16.12.2021 12:16 Відповісти
снова миллионы из бюджета, денег налогоплательщиков выведут..
пусть шлюшко на свою зарплату и откаты их покупает..
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16.12.2021 12:17 Відповісти
так откаты то, тоже с наших денег...
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16.12.2021 13:13 Відповісти
Не хотят колоться. Надо что бы закидывались. Бездумно гасили имунку
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16.12.2021 12:36 Відповісти
Руководитель Файзера не привит: "Я здоров. Мне это не нужно."
А кто больной - пусть себе колется, кто ему доктор.
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16.12.2021 14:25 Відповісти
На манєже всьо тєже!

Антивакси лютують навіть проти пігулок.
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16.12.2021 15:00 Відповісти
В Австралии ужаленные идут в лагеря наравне с неужаленными.
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16.12.2021 15:23 Відповісти
хорошо.
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17.12.2021 00:58 Відповісти
Конечно не хотел вообще о чем либо писать , но есть потребность. Переболел чем-то похожим на ковид в конеце 2020 года со всеми негативными симптомами. И после этого уже ничем не болел.
Ввели в конце этого года 2021 жесткие ограничения вплоть до принудительной вакцинации для посещения непродовольственных магазинов и общественного транспорта , пришлось делать вакцину pfizer.
После вакцинации началось чхание которое уже около 20 дней. Не знаю откуда такая реакция, но это разве нормально непротестированные препараты выпускать и вакцинировать население? Тем более с такими побочками.
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20.12.2021 11:19 Відповісти
 
 