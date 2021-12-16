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Шольц підтримав висилку двох російських дипломатів з Німеччини через убивство Хангошвілі: Правильне рішення

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Шольц підтримав висилку двох російських дипломатів з Німеччини через убивство Хангошвілі: Правильне рішення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на висилку двох російських дипломатів із країни. Він назвав це рішення правильним.

Про це він повідомив після прибуття на саміт ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Вирок у справі про вбивство у (парку. - Ред.) Тіргартен, який ми спостерігали, є ясним свідченням того, що тут сталися погані речі, тому абсолютно правильно, що глава МЗС ( Німеччини Анналена Бербок. - Ред.) дала на це чітку відповідь", - сказав Шольц.

Нагадаємо, в середу Вищий земельний суд Берліна засудив до довічного ув'язнення обвинуваченого у справі про вбивство в Тіргартені 56-річного росіянина, особистість якого була встановлена ​​слідством як Вадим Красіков.

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Автор: Ірина Дашківська
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