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Сенатори США запропонували надати Україні військову допомогу на $450 млн і оголосити Росію "спонсором тероризму"

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Сенатори США запропонували надати Україні військову допомогу на $450 млн і оголосити Росію

Сенатори США запропонували надати наступного року військову допомогу Україні в розмірі $450 млн і закріпити за Росією статус "держави-спонсора тероризму".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", відповідну інформацію опубліковано на сайті комітету сенату з міжнародних відносин.

"Оскільки Україна стикається з черговим нарощуванням російських військ біля своїх кордонів та загрозою вторгнення в середині січня, Сполучені Штати мають зробити все можливе прямо зараз, щоб стримати Росію та забезпечити Україну постачанням та підтримкою, яких вона потребує, щоб захистити себе", - йдеться у заяві слова сенатора Джима Ріша.

За словами сенаторів, адміністрації президента США для стримування Росії необхідно в найкоротший термін ввести санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік - 2", надати допомогу та зміцнити двосторонню оборонну співпрацю з Україною.

"Законопроєкт... затверджує $450 млн іноземного військового фінансування для України у 2022 році... визначає Росію як державу-спонсор тероризму", - йдеться у релізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про можливість введення американських військ до України: Це ніколи не розглядалося. РФ заплатить "жахливу ціну" у разі вторгнення

Нагадаємо, раніше Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку про те, що Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.

У свою чергу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також фіксують збільшення їхньої чисельності.

У Держдепі США заявили, що позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко.
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Топ коментарі
+27
РФ - спонсор терроризма и страна террорист.
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16.12.2021 11:50
+24
А никого не смущает, что "держави-спонсора тероризму" не просто в СБ ООН, а еще и с правом вето?
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16.12.2021 11:52
+21
Штати продовжують чмирити лаптєрейх.
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16.12.2021 11:46
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16.12.2021 11:44 Відповісти
**** байден знову вето накладе-
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16.12.2021 11:45 Відповісти
это точно...и не только в это,...
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16.12.2021 12:27 Відповісти
_А упоротый Антиколорадос продолжит "убедительно обосновывать" своим сектантам почему это правильно и бабайден - молодец и на нашей стороне, а не против нас заодно с путлером.
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16.12.2021 12:30 Відповісти
Байден накладе не тільки вето, він просто накладе. На ***** і його бензоколонку.
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17.12.2021 07:19 Відповісти
Штати продовжують чмирити лаптєрейх.
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16.12.2021 11:46 Відповісти
Конкретно - республіканці.
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16.12.2021 12:09 Відповісти
республиканцы были у власти 4 года - и где?

Кто в оппозиции тот и "чмырит" - это называется политика. (
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16.12.2021 17:44 Відповісти
Бюджет 16 року адміністрації Обами був більший за обидва бюджети Байдена. А в 19, попри визиски Трампа, Україна отримала допомоги майже на 400 млн. Мабуть, ці суми залежать не лише від сприйняття загроз і потреб республіканцями чи демократами. А й від рівня відносин між адміністраціями країн. Не виключено, що розмір допомоги корелюється із витратами на оборону самої України. А в Україні крадівництво отримує більше за військо. І поза тим, збільшення військових видатків, зазвичай, ініціюють саме республіканці.
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16.12.2021 20:38 Відповісти
А ты так радуися типа в Штатах живёшь. Хотя кто знает. Никогда не понимал придурков прыгающих в экстазе от того как Рейхан развалил Совок, или как Штаты чмырят Рашку. От развала Совка Украина пострадала едва ли не больше всех остальных республик. Да и щас от чмырения лаптерейха Украине одни убытки. Если б эти Штаты открыли для Украины свой рынок и инвестировали в Украину как в какой нибудь Афганистан было б ещё понятно.
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17.12.2021 02:26 Відповісти
РФ - спонсор терроризма и страна террорист.
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16.12.2021 11:50 Відповісти
А никого не смущает, что "держави-спонсора тероризму" не просто в СБ ООН, а еще и с правом вето?
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16.12.2021 11:52 Відповісти
Гитлеровская Германия тоже в своё время не последней страной была, только потом фюреру немного поплохело
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16.12.2021 14:22 Відповісти
Даже не сомневаюсь, что если путин продолжит в том же духе, то его ждет судьба Гитлера (как, впрочем и всех диктаторов). Только не забывайте про цену, которую заплатил мир за "загнать Гитлера в стойло".
Убивайте мух, не дожидаясь пока из них начнут делать слонов!
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17.12.2021 08:44 Відповісти
Засмучує. Вже ведуться консультації з приводу забрати "право вето" у срашки.
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17.12.2021 01:53 Відповісти
Без рішення суду така заява буде ослаблена.Гаага по MH-17 надасть право так говорити.Скоріше б уже там розродились.А то Путін почне війну яка спише всі попередні злочини.
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16.12.2021 11:52 Відповісти
Для Гааги не вистачає Цемаха. Свідчення якого були б найбільш серйозним доказом.
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16.12.2021 20:45 Відповісти
сенаторы предложили... а зеленьський даже избегает слов "оккупация украинской территории российскими регулярными войсками"...
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16.12.2021 11:55 Відповісти
Ему еще в Ростове жить, как можно.
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16.12.2021 11:57 Відповісти
потому что он ссыкло галимое
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16.12.2021 11:59 Відповісти
Якісна руцофобія.
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16.12.2021 12:02 Відповісти
Сентаор республиканец. Кина не будет. Пиар которій они не потянут осуществить - бюджет подписан без санкций на севпоток2, их вичеркнули. Где били республиканци и что смогли сделать?
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16.12.2021 12:08 Відповісти
их меньшинство в обеих палатах . и идиот президент от демократов , что тут сделать ?
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16.12.2021 19:14 Відповісти
в самому низу - моя інфа
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19.12.2021 03:13 Відповісти
Сенаторам-респект...
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16.12.2021 12:19 Відповісти
_Да только работающий (на деле - на слова плевать) на кремль бабайден будет ожесточённо этому препятствовать.
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16.12.2021 12:23 Відповісти
450 это копейки, лучше отдайте ту технику что хотели подарить афганскому племени, если память не изменяет в племя американцы вложили один трильйон или два.
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16.12.2021 12:28 Відповісти
Гадаю, американці не будуть проти, якщо українці позабирають все те, що лишилось в талібам.
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16.12.2021 20:49 Відповісти
Львинную часть этой суммы местное племя получило в виде бомб и ракет на свою голову. Так что не стоит завидовать.
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17.12.2021 09:01 Відповісти
та да, а те кто выжили бежали за грузовым самолётом и кричали киньте ещё пару штук
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17.12.2021 09:32 Відповісти
Нет конечно, какая то часть и местному племени перепала. Но там далеко не триллионы.
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17.12.2021 10:50 Відповісти
Точно всё-это же РФ создали и возрастили ИГИЛ
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16.12.2021 12:38 Відповісти
Давно пора...
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16.12.2021 12:48 Відповісти
Це вже Байден злив Україну, чи ще тільки починає? А якби злив на млрд булоб ще краще,та все ще попереду.
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16.12.2021 12:54 Відповісти
Не пиши дурниць, Вітя-ідіот.,перед тим як какати га Цензорі викури папироску і вивчи трішки тему.
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16.12.2021 13:28 Відповісти
Вітя, ти вузкоглазий. чи вузколобий???
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16.12.2021 16:28 Відповісти
Дяди Васи Ученик Myroslav Hrabovsky Два дебіла- велика сила.
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16.12.2021 16:38 Відповісти
пусть делают, а не говорят.
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16.12.2021 13:11 Відповісти
А что твоё ***** считает русскоязычной частью? А может быть русскочелюстные, собрав чемоданы сами отправятся на любимую родину? Колыма, магадан ждут
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16.12.2021 15:05 Відповісти
Andrey Shimansky 7f4835fe ты брехливая свино-собака... Мэтт Гетц не говорил той хрени, которую ты тут постишь с пропагандонских москальских ресурсов. И он не удалял ничего ибо не было причины удалять - вся эта история бред москальских пропагандонов от начала и до конца...
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16.12.2021 16:09 Відповісти
так в чем же проблема??? дай сюда ссылку на американский, британский или европейский ресурс, который бы подтвердил твои слова только не перепутай с англоязычным москальским пропагандистским шлаком, который московская орда распространяет через англоязычную "рашатудей" и через многоязычный канал "спутник"...
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16.12.2021 20:47 Відповісти
А в Гагаге процесс идет помаленьку. Об массовом убийстве кацапами мирных граждан. Всякие процессы бывают.
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16.12.2021 18:21 Відповісти
Еще что вам написали в сегодняшней методичке? Жив там крысеныш подвальный, не в курсе?
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16.12.2021 18:23 Відповісти
для малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его хозяина это не приемлемо, бежать кроме как в Фекалистан не куда+ офшоры, киностудии, недвижимость и т.д
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16.12.2021 13:43 Відповісти
какой там спонсор? террорист!
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16.12.2021 13:46 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УЖЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ НАЧАЛИ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕХ РОССИЯН !!!
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16.12.2021 15:02 Відповісти
Чотириста п"ятдесят лимонів...Піде на доплати бідним нардепам в конвертах...
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16.12.2021 16:42 Відповісти
На оружие против козломордых свинособак в лаптях ...
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16.12.2021 17:07 Відповісти
Такое чувство, что у нас Сенат США более проукраинский чем Верховная Рада, ОП, Кабмин, МВД, ГУР и т.д. и тп. Блин... даже мудрый нарид рядом не стоит...
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16.12.2021 17:53 Відповісти
Это только республиканские сенаторы . Демократы откровенное лайно .
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16.12.2021 19:07 Відповісти
к сожалению байденята имеют в сенате большинство , а это значит большая вероятность блокирование этого проекта сенаторами от дем партии .
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16.12.2021 19:06 Відповісти
Московія не просто спонсор тероризму, вона є його організатором, керівником і учасником.
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16.12.2021 19:13 Відповісти
.

а в цей час голова ГУР з гогi, аферистом з паРашi, анально дружать та мають один одного

пiд хвiст... можливо, в них i куратори на паРашi однi i тi ж...? а ще ж клубло в жОПi у Зе-чма.

а СБУ?

ЦРУ та НАТО тепер особливо готовi надавати українськiй сторонi розвiдувальну

iнформацію ?

.
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16.12.2021 19:22 Відповісти
На жаль, в тексті і в заголовку статті міститься неправда. В дійсності після слів "визначає Росію як державу-спонсор тероризму " в оргиналі додано in the event its forces further invade Ukraine
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16.12.2021 21:22 Відповісти
Ну, деньги вам без надобности (треть всё равно разворуете, треть потеряете), а вот второе предложение - дельное. Но украинцы и тут "людям доброй воли" подсуропили: Цемаха-то выдали РФ, вместо того, чтобы суду предъявить (вот уж воистину: простота хуже воровства).
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16.12.2021 21:59 Відповісти
Американські сенатори досягли домовленості щодо розгляду запропонованого республіканцем Тедом Крузом законопроекту про санкції щодо газопроводу "Північний потік - 2"
Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
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19.12.2021 03:08 Відповісти
 
 