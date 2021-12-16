Сенатори США запропонували надати Україні військову допомогу на $450 млн і оголосити Росію "спонсором тероризму"
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Сенатори США запропонували надати наступного року військову допомогу Україні в розмірі $450 млн і закріпити за Росією статус "держави-спонсора тероризму".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", відповідну інформацію опубліковано на сайті комітету сенату з міжнародних відносин.
"Оскільки Україна стикається з черговим нарощуванням російських військ біля своїх кордонів та загрозою вторгнення в середині січня, Сполучені Штати мають зробити все можливе прямо зараз, щоб стримати Росію та забезпечити Україну постачанням та підтримкою, яких вона потребує, щоб захистити себе", - йдеться у заяві слова сенатора Джима Ріша.
За словами сенаторів, адміністрації президента США для стримування Росії необхідно в найкоротший термін ввести санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік - 2", надати допомогу та зміцнити двосторонню оборонну співпрацю з Україною.
"Законопроєкт... затверджує $450 млн іноземного військового фінансування для України у 2022 році... визначає Росію як державу-спонсор тероризму", - йдеться у релізі.
Нагадаємо, раніше Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку про те, що Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.
У свою чергу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також фіксують збільшення їхньої чисельності.
У Держдепі США заявили, що позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко.
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Кто в оппозиции тот и "чмырит" - это называется политика. (
Убивайте мух, не дожидаясь пока из них начнут делать слонов!
а в цей час голова ГУР з гогi, аферистом з паРашi, анально дружать та мають один одного
пiд хвiст... можливо, в них i куратори на паРашi однi i тi ж...? а ще ж клубло в жОПi у Зе-чма.
а СБУ?
ЦРУ та НАТО тепер особливо готовi надавати українськiй сторонi розвiдувальну
iнформацію ?
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Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.