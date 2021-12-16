Порошенко: Витрачати півтора мільярда бюджетних коштів на боротьбу з опозицією, коли ворог стоїть на кордонах – це злочин
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Влада витрачає півтора мільярда гривень на створення в обхід законів України власного пропагандистського медіа-холдингу у той час, коли критично недофінансована армія, а росіяни нарощують ескалацію на кордоні.
Про це заявив журналістам у Верховній Раді п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив, що в ефірі "переформатованого" для піару влади телеканалу "Рада" за кошти платників податків паплюжать парламентську опозицію та міжнародних партнерів України.
"Три роки не підвищується грошове забезпечення в армії, бо "немає грошей". Зірвані тендери на закупівлю пального, бронежилетів, медичного, харчового забезпечення. Кажуть – нема грошей", – нагадав Порошенко.
"А 320 мільйонів на це неподобство в них є для того, щоб за рахунок бюджетних коштів паплюжити опозицію, паплюжити лідерів опозиції, паплюжити наших міжнародних партнерів. Я впевнений у тому, що зараз коїться злочин", – зауважив Порошенко.
"Я впевнений, що подібні кошти мають проходити через сесійну залу на затвердження кошторису. Через бюджетний комітет, через підпис як зміни в законі", – переконаний п’ятий Президент.
"Витрачати більше мільярда на російськомовний телеканал ДОМ, який був передбачений для того, щоб мовити на окуповані території. Замість цього в порушення закону про мову, закону про телебачення російськомовний проросійський контент розповсюджувати на всю територію України – це божевілля", – вважає Порошенко.
Він наголосив, що влада намагається коштом платників податків врятувати власний рейтинг після численних скандалів.
"В цих умовах півтора мільярда витрачати без тендерів Прозорро, не покривши першочергові витрати, коли ворог стоїть біля наших кордонів, витрачати на те, щоб боротися з опозицією. І в такий спосіб намагатися хоч якось утримати свій рейтинг, зруйнований всялікими "Гогілашвілі", "друзями президента", чи через ці польоти, через офшори Pandora Papers, чи через "вагнергейт". І ми зараз знаємо вже механізм злиття інформації. Намагатися переключити увагу – це злочин", – наголошує Порошенко.
"І опозиція, і наші міжнародні партнери точно цього не допустять", – резюмує п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Трусливость - характерная черта всех упоротых сектантов.
Это я к вашей любимой порохоботской теме, называть "зебилами" всех, кто против вашего фюрера.
Когда ты овчарке даешь команду "фас" на какого-то человека, то собака бросается на человека потому, что "испытывает к нему лютую ненависть" или потому, что ты команду дал?
Вот так же и Зеленский по отношению к Порошенко. Но за 2 года президентства этого недоразумения, реального конкурента, кроме Порошенко у Зеленского не появилось. И тогда ненависть стала уже личной, т.к. "президентство" очень даже понравилось клоуну и терять его он не собирается.
А по поводу "пояснить против Порошенко", вот тебе ссылочка и посмотри что человек сделал в нищей и сгнившей от коррупции Грузии, а потом сравни с тем, что делал Пэтя.
https://www.youtube.com/watch?v=UxoTQieQDs8
И не надо дешевых и дебильных манипуляций. Когда я сравниваю страны, я сравниваю однотипные сущности, тогда как килограмм и километр - являются сущностями принципиально разными.
Вот смотри, железо-бетонное обоснование:
Порошенко хрестоматийный олигарх. Он 25 лет цинично совмещает крупный бизнес и государственную службу, что прямо запрещено законодательством Украины. И не только Украины, а и законодательством любого цивилизованного государства. Запрещено просто потому, что, независимо от характера личности, не возможно быть чиновником и не пользоваться этим статусом для лоббирования своих бизнес-интересов. Равно как имея в своей бизнес-империи медиа-активы, не возможно не использовать их для продвижения своих политических интересов.
В случае с Петром конфликт интересов на столько очевиден, что просто нелепо запрашивать ещё какие-то обоснования. Тему о его прямой коллаборации с режимом Януковича можно даже упустить.
Но у тебя ведь от этого всего нигде даже не ёкнет. Не так ли? Где-то на подкорке твоего сознания, шоколадной глазурью написано сокровенное- армовира, спас страну… почти поднял с колен.))
За зебобиков не скажу, но 85% граждан Украины на прошлых выборах были уверены, что Порошенко не заслуживает переизбрания и голосовали за других кандидатов. А когда выбор сузился до двух фамилий, итог был предрешён.
Перманентное «зубожiння» это наш украинский народный мем.)) А «зрадофилы» неотъемлемая часть социума. Сегодня просто пришла очередь порохоботов зрадофильствовать.
"Это я к вашей любимой порохоботской теме, называть "зебилами" всех, кто против вашего фюрера"
Т.е. называть всех порохоботами - это нормально, а зебилами низзя.
А как бы вам понравилось - зеботами?
А вашего найвеличнішого можно тоже фюрером называть или как?
«Зебил»- термин, который мог бы быть точной калькой предыдущего термина, если бы использовался по целевому назначению. То есть, если бы зебилами называли исключительно активных, убеждённых сторонников Зеленского. Но вы используете его в дискуссии с любым оппонентом, поэтому он полностью утратил своё содержание. И выглядит примерно как «сам дурак». Ил так же нелепо, как «агент кремля».
"Порохоботами" я называю не ВСЕХ, а только тех, кто к месту и не к месту рекламирует Пэтю.
Могу привести массу ваших постов, где вы это делаете. А вы можете привести хоть один мой пост, где я восхваляю Зеленского? Какие у вас основания называть меня "зебилом"? Так, как вы, простите, засунете язык в жопу и ничего не ответите на этот вопрос, то я отвечу за вас: Зебилами вы называете всех тех, кто пишет о вашем фюрере нелицеприятную правду. А т.к. контраргументов у вас - ноль, то как все упоротые, вы сразу переходите на личности, пытаясь причислить собеседника к поклонникам клоуна.
Украина же парламентско-президентское государство
А можно поподробнее о растратах и вранье?
А то я скажу про вас, что мне известно, что вы вор и насильник .
Ну так как вы говорите, без всяких доказательств...
А что там с зюзиными оффшорами и аппартаментами в Крыму?
Перечислять можно долго и нудно.
А вишенка на торте - срыв операции по вагнеровцам?
Все это фиксируется и как-только банда отойдет от власти накроет их снежным обвалом.
Вот поэтому и мечут икру в турборежиме
Тот, который куем по роялю - это кто?
Как называется?
Они ж за это голосовали? Нет?