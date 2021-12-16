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Новини Політика України
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держбюджет (901) Порошенко (13232) фінансування (994) телебачення (731) телеканал Рада (19)

Порошенко: Витрачати півтора мільярда бюджетних коштів на боротьбу з опозицією, коли ворог стоїть на кордонах – це злочин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко: Витрачати півтора мільярда бюджетних коштів на боротьбу з опозицією, коли ворог стоїть на кордонах – це злочин

Влада витрачає півтора мільярда гривень на створення в обхід законів України власного пропагандистського медіа-холдингу у той час, коли критично недофінансована армія, а росіяни нарощують ескалацію на кордоні.

Про це заявив журналістам у Верховній Раді п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що в ефірі "переформатованого" для піару влади телеканалу "Рада" за кошти платників податків паплюжать парламентську опозицію та міжнародних партнерів України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. ВIДЕО

"Три роки не підвищується грошове забезпечення в армії, бо "немає грошей". Зірвані тендери на закупівлю пального, бронежилетів, медичного, харчового забезпечення. Кажуть – нема грошей", – нагадав Порошенко.

"А 320 мільйонів на це неподобство в них є для того, щоб за рахунок бюджетних коштів паплюжити опозицію, паплюжити лідерів опозиції, паплюжити наших міжнародних партнерів. Я впевнений у тому, що зараз коїться злочин", – зауважив Порошенко.

"Я впевнений, що подібні кошти мають проходити через сесійну залу на затвердження кошторису. Через бюджетний комітет, через підпис як зміни в законі", – переконаний п’ятий Президент.

"Витрачати більше мільярда на російськомовний телеканал ДОМ, який був передбачений для того, щоб мовити на окуповані території. Замість цього в порушення закону про мову, закону про телебачення російськомовний проросійський контент розповсюджувати на всю територію України – це божевілля", – вважає Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тут ефір, Петро Олексійович. Скандали в прямому ефірі - це ж не ваше", - Порошенко випадково потрапив в ефір оновленого телеканалу "Рада". ВIДЕО

Він наголосив, що влада намагається коштом платників податків врятувати власний рейтинг після численних скандалів.

"В цих умовах півтора мільярда витрачати без тендерів Прозорро, не покривши першочергові витрати, коли ворог стоїть біля наших кордонів, витрачати на те, щоб боротися з опозицією. І в такий спосіб намагатися хоч якось утримати свій рейтинг, зруйнований всялікими "Гогілашвілі", "друзями президента", чи через ці польоти, через офшори Pandora Papers, чи через "вагнергейт". І ми зараз знаємо вже механізм злиття інформації. Намагатися переключити увагу – це злочин", – наголошує Порошенко.

"І опозиція, і наші міжнародні партнери точно цього не допустять", – резюмує п’ятий Президент.
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Топ коментарі
+33
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16.12.2021 11:57
+25
Ага.

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16.12.2021 12:10
+24
А бубе хочется чтобы его лелеяли и лизали. Натура тонкая и обидчивая у недоделанного недонаполеона. "Величайшим" нужно восхищаться.
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16.12.2021 12:07
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16.12.2021 11:57 Відповісти
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16.12.2021 12:00 Відповісти
Я взагалі не розумію, навіщо якісь бабки вкладати в розвиток каналу. Канал Рада створювався ВИКЛЮЧНО для трансляції засідань Ради. Ну ще брифінги депутатів у Раді показувати, засідання погоджувальної ради і комітетів. І все! Цього достатньо, нічого більше там НЕ ТРЕБА!
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16.12.2021 12:03 Відповісти
А бубе хочется чтобы его лелеяли и лизали. Натура тонкая и обидчивая у недоделанного недонаполеона. "Величайшим" нужно восхищаться.
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16.12.2021 12:07 Відповісти
А то как лижет Мосейчук Ваву уже не устраивает? Привык?
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16.12.2021 12:14 Відповісти
Про генератор дурацких идей и ожиданий- это к зебилам. Это они думали, что поставив во власть опудало, жизнь наладится. Неа, это не так. От слова "совсем". А про шедевры...Ну что ж, рад, что есть ценители прекрасного среди зебилья. Но как сказал почти классик современной словесности - до побачення. В смысле, исчезни глубоко в бане.
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16.12.2021 12:42 Відповісти
О, смотрю ссыкливая секта "святого Пэ" быстренько поудаляла мои комменты. Не вывозят. Уж больно заметно, что все они безмозглые и упоротые на всю голову.
Трусливость - характерная черта всех упоротых сектантов.
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16.12.2021 12:53 Відповісти
Отличительная черта зебобиков - упорное нежелание думать. Комментарии ведь не только твои, но и мои. Подумай над этим.
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16.12.2021 13:14 Відповісти
Это ты к чему? Типа, что комменты удалили НЕ порохоботы? Так не бывает. Зайди на ветку админа и увидишь, что 100% жалоб и запросов бана, исключительно и только от упоротых порохоботов. Нормальные люди не бегут жаловаться "мамочке" ...
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16.12.2021 13:30 Відповісти
Теперь, зебобик, вопрос: оно мне надо выяснять то, что мне не нужно? Удалили и удалили, такое бывает. Я с таким сталкивался неоднократно, не конец света. Ну а пока повторю почти классика - до побачення.
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16.12.2021 13:34 Відповісти
Попытка очернить всех вокруг, пытаясь тем самым поднять свою самооценку - это комплекс неполноценности.
Это я к вашей любимой порохоботской теме, называть "зебилами" всех, кто против вашего фюрера.
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16.12.2021 13:43 Відповісти
К тем, кто против Пороха обоснованно и сможет как-то это пояснить, вопросов нет. Тут же чистый люмпенизм: жлобство, зависть и ненависть по отношению к тем, кто умнее и сильнее их. Папудало - классический пример этому. Ненависть зашкаливает, аж из штанов выбрасывается, но понимает, что до Пороха ему как до неба рачки. Собственно, потому и безумствует, от ущербности. Толку ноль, а для страны - один сплошной вред, который надо будет исправлять многие годы. А зебилы.. Ну называй себя как хочешь, что это изменит? Ничего.
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16.12.2021 13:48 Відповісти
К Зеленскому я отношусь, как к некому недоразумению, которого к власти привел Коломойский и Порошенко.
Когда ты овчарке даешь команду "фас" на какого-то человека, то собака бросается на человека потому, что "испытывает к нему лютую ненависть" или потому, что ты команду дал?
Вот так же и Зеленский по отношению к Порошенко. Но за 2 года президентства этого недоразумения, реального конкурента, кроме Порошенко у Зеленского не появилось. И тогда ненависть стала уже личной, т.к. "президентство" очень даже понравилось клоуну и терять его он не собирается.
А по поводу "пояснить против Порошенко", вот тебе ссылочка и посмотри что человек сделал в нищей и сгнившей от коррупции Грузии, а потом сравни с тем, что делал Пэтя.
https://www.youtube.com/watch?v=UxoTQieQDs8
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16.12.2021 14:13 Відповісти
Пороху досталась страна без управления, власти, денег и с Россией, оторвавшей Крым и уже забравшейся на Донбасс. и что же Порох такого сделал страшного? Не позволил окончательно развалить Украину? Вот же гад. Не сделал все, что можно было сделать? А что можно было сделать в тех условиях? Никто не знает. Ни ты, ни я. А потому вот так судить и сравнивать нашу ситуацию с какой-то другой, нельзя. Это вроде как сравнивать килограмм и километр. Выходит полная бессмыслица в которой мы и болтаемся и никак из нее не желаем вылазить.
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16.12.2021 14:22 Відповісти
Порох сделал одно и самое страшное для Украины - он не боролся с коррупцией. Т.к. всю свою жизнь он был плоть от плоти ее. Достаточно погуглить его биографию и сопоставить с его активами.

И не надо дешевых и дебильных манипуляций. Когда я сравниваю страны, я сравниваю однотипные сущности, тогда как килограмм и километр - являются сущностями принципиально разными.
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16.12.2021 14:35 Відповісти
Сравнивать даже однотипные сущности надо осторожно. А то есть риск ошибиться. США и СССР тоже были вроде как однотипными сущностями. Но результат разный: одни живут, другие даже после смерти другим жить не дают. Он не боролся с коррупцией...А до него боролись? А сейчас борются? Нет. Хотят коррупцию монополизировать. И по факту сделать так, чтобы с ней уже невозможно было бороться и в будущем. Такой себе подарочек деткам и внукам. Выбрав зеленского убили все надежды на то, что страна станет вменяемой. Хоть когда-то.
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16.12.2021 14:41 Відповісти
Типа Турчинов совсем ничего не делал? Ну зачем же так нагло, как Бубочка, врать. Турчинов восстановил все министерства, выгнал адмирала Тенюха и назначил Министром обороны генерала Коваля, под руководством которого были возвращены огромные территории Донбасса и то, что Коваль отвоевал, Гелетей потом 2/3 отвоеванного просрал. При Турчинове Наливайченко стал очищать СБУ от кацапской агентуры, а сменивший его Грицак допустил взрыв четырех арсеналов...
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24.12.2021 19:40 Відповісти
В сознании порохобота отсутствует такая опция, как «обоснованно против пороха». Если против пороха, значит априори зебил.)) А до 2019 года, шатун- агент кремля.)) Ты знаешь это и просто кривляешься.

Вот смотри, железо-бетонное обоснование:
Порошенко хрестоматийный олигарх. Он 25 лет цинично совмещает крупный бизнес и государственную службу, что прямо запрещено законодательством Украины. И не только Украины, а и законодательством любого цивилизованного государства. Запрещено просто потому, что, независимо от характера личности, не возможно быть чиновником и не пользоваться этим статусом для лоббирования своих бизнес-интересов. Равно как имея в своей бизнес-империи медиа-активы, не возможно не использовать их для продвижения своих политических интересов.
В случае с Петром конфликт интересов на столько очевиден, что просто нелепо запрашивать ещё какие-то обоснования. Тему о его прямой коллаборации с режимом Януковича можно даже упустить.

Но у тебя ведь от этого всего нигде даже не ёкнет. Не так ли? Где-то на подкорке твоего сознания, шоколадной глазурью написано сокровенное- армовира, спас страну… почти поднял с колен.))
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16.12.2021 14:54 Відповісти
То есть решением проблемы с олигархами есть фактическое избрание президентом коломойского. Зебобики уверены, что от этого ситуация улучшится?
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16.12.2021 14:56 Відповісти
Мёртвая связка Порошенко- Зеленский тоже исключительно порохоботское изобретение. Только в вашем воображении недостатки одного, каким-то чудесным образом конвертируются в достоинства другого. И наоборот.
За зебобиков не скажу, но 85% граждан Украины на прошлых выборах были уверены, что Порошенко не заслуживает переизбрания и голосовали за других кандидатов. А когда выбор сузился до двух фамилий, итог был предрешён.
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16.12.2021 15:52 Відповісти
Теперь они будут оплачивать собственную глупость(уверенность в их понимании).
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16.12.2021 16:14 Відповісти
Любая серьёзная потеря (плата) всегда связана с физически осязаемым дискомфортом. Глупый может не оценить такие высокие материи, как армовира, но пустому холодильнику он очень быстро даст оценку и найдёт виноватого. А сегодня реалии таковы, что из всех 6-и украинских президентов, у Зеленского самый высокий рейтинг на 3-ем году правления. При том, что информационно его атакуют даже сильнее, чем атаковали Порошенко в его бытность президентом. Это говорит о том, что цена президенства Зеленского для простого украинца, как минимум, ничуть не выше той, что была при папередниках.
Перманентное «зубожiння» это наш украинский народный мем.)) А «зрадофилы» неотъемлемая часть социума. Сегодня просто пришла очередь порохоботов зрадофильствовать.
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16.12.2021 18:04 Відповісти
Если бы все сводилось к зраде на форумах...Цены, к примеру, уже ощущают все, обман со стороны властей ощущают уже многие. Другой вопрос, что часто ненависть к той или иной личности берет верх над здравым смыслом и чувством самосохранения. Такое случается очень часто. 20-й век изобиловала ситуациями, когда ненависть к одним и фанатичная преданность к другим лишала толпу разума и в конечном итоге приводила к катастрофам с миллионами жертв. Судя по тому, что я вижу, история не выучена. А это плохо для тех, кто не желает на ней учиться, потому как будет учиться на своем горбу.
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16.12.2021 18:24 Відповісти
Vladimir T fd7dc273

"Это я к вашей любимой порохоботской теме, называть "зебилами" всех, кто против вашего фюрера"

Т.е. называть всех порохоботами - это нормально, а зебилами низзя.
А как бы вам понравилось - зеботами?

А вашего найвеличнішого можно тоже фюрером называть или как?
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16.12.2021 15:04 Відповісти
«Порохобот»-термин с абсолютно чётким содержанием, условно-уничижительно обозначающий активного, убеждённого сторонника Порошенко.
«Зебил»- термин, который мог бы быть точной калькой предыдущего термина, если бы использовался по целевому назначению. То есть, если бы зебилами называли исключительно активных, убеждённых сторонников Зеленского. Но вы используете его в дискуссии с любым оппонентом, поэтому он полностью утратил своё содержание. И выглядит примерно как «сам дурак». Ил так же нелепо, как «агент кремля».
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16.12.2021 15:27 Відповісти
Со мной ваши дишманские манипуляции не проходят.
"Порохоботами" я называю не ВСЕХ, а только тех, кто к месту и не к месту рекламирует Пэтю.
Могу привести массу ваших постов, где вы это делаете. А вы можете привести хоть один мой пост, где я восхваляю Зеленского? Какие у вас основания называть меня "зебилом"? Так, как вы, простите, засунете язык в жопу и ничего не ответите на этот вопрос, то я отвечу за вас: Зебилами вы называете всех тех, кто пишет о вашем фюрере нелицеприятную правду. А т.к. контраргументов у вас - ноль, то как все упоротые, вы сразу переходите на личности, пытаясь причислить собеседника к поклонникам клоуна.
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16.12.2021 16:07 Відповісти
Ага.

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16.12.2021 12:10 Відповісти
Задача была не нарыть компромат на Петю а развести 73% баранов и с этой задачей справились и ФСБ и зеленые педе...сты.
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16.12.2021 12:16 Відповісти
При чем справились на отлично, т.к. очень многие бараны до сих пор верят что у них Петя что то украл, но не могут сказать что именно. Скорее всего он у них мозги украл...
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16.12.2021 12:19 Відповісти
А были ли мозги, чтобы вместо Петра выбрать клована?
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16.12.2021 15:06 Відповісти
А почему ПЯТЬ?
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16.12.2021 12:49 Відповісти
Шансов стать президентом у Порошенко ноль, а вот возглавить парламент вполне реально.
Украина же парламентско-президентское государство
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16.12.2021 12:08 Відповісти
А в кого є шанс бути обраним Президентом?
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16.12.2021 12:45 Відповісти
Дивись соцопитування (всі, а не якесь одне).
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16.12.2021 13:08 Відповісти
Все супер сказано,но не Питруликсеичу говорить о вранье и растратах народных денег
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16.12.2021 12:46 Відповісти
за каво галасавал?
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16.12.2021 12:53 Відповісти
Кта тибя писять учел?
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16.12.2021 12:57 Відповісти
Вот не тебе теперь точно вообще что то говорить
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16.12.2021 12:56 Відповісти
А раньше было "не точно"?
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16.12.2021 12:58 Відповісти
Alexey Lexx

А можно поподробнее о растратах и вранье?
А то я скажу про вас, что мне известно, что вы вор и насильник .
Ну так как вы говорите, без всяких доказательств...
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16.12.2021 15:10 Відповісти
О вранье Порошенко?Очень смешно)))По пунктам?Ок,с самого начала.Цитата:"Я не объявлю одностороннего прекращения огня,пока граница с РФ не будет под нашим полным контролем".Напомнить,что было потом?Кстати,как вам "ОЖНОСТОРОННЕЕ прекращение огня"?Только честно:что бы вы сказали,если бы на его месте был Зеля?
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16.12.2021 15:26 Відповісти
1
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16.12.2021 12:49 Відповісти
Цензор переименуйте уже себяв рупор Пети.
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16.12.2021 12:55 Відповісти
Ага.Скоро будут писать когда Гэтьман проснулся,помылся,раненых перенес через дорогу...
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16.12.2021 13:00 Відповісти
Скоро или не скоро, будут или не будут... А твой зелёный кокаинист - шизофреник уже давно постит идиотизмы о прощании со вчерашним ужином. Слава богу, хоть не выложил фото того, с чем попрощался! Хотя, думаю, это в ближайшем будущем!😉

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16.12.2021 13:17 Відповісти
Та зашквары Зели по сравнению с зашкварами Питраликсеича-то детский лепет)
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16.12.2021 15:18 Відповісти
брешеш, і навіть не червонієш, зелений ти урод
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16.12.2021 18:24 Відповісти
Серьезно? Свадьбу Югыного сынка напомнить?Или подмену документов при голосовании ВАКСА?Может Йовбака?Или убийство Лесника?Или выдачу добровольцев в РФ?Или парад во время кацапского вторжения?Или сдачу блоков и Дебальцево?Или вранье о Новоазовске?Та Зеле лет 20 догонять пришлось бы
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16.12.2021 18:37 Відповісти
А что там свадьба сынка? Шо там такого такого случилось? На вертолетах МЧС слетались? А про выдачу беркутовцев в расею? А про выдачу Цемаха? А что там Чаус? А что там анализ ЗЄ? До сих пор не оглашен. А что Зюзик делал в Омане? А о том, что пол квартала уже на все посады посажены без соответствующих образований и с расейскими паспортами?
А что там с зюзиными оффшорами и аппартаментами в Крыму?
Перечислять можно долго и нудно.
А вишенка на торте - срыв операции по вагнеровцам?

Все это фиксируется и как-только банда отойдет от власти накроет их снежным обвалом.
Вот поэтому и мечут икру в турборежиме
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17.12.2021 15:08 Відповісти
Хуже,чем на вертолетах-туда антидроновое оборудование отправили,вместо складов)А офшоры,кстати,у Пэти там же были))Про Чауса:Пэтя вывез в Молдову,а Зеля привез из Молдовы.Что делал Зеля в Омане?Жопу свою грел.Почему кварталовцев назначал?Потому,что знал,что мы быдло и будем молчать.По той же причине Пэтя назначал менеджеров "Богдана" в РНБО.Обое зашкварники и брехуны.Только Зелю ты видишь,а Питраликсеича-нет.Верней,не хочешь видеть.Это как к любимой футбольной команде:она летит в дупу,но для тебя она все равно самая любимая
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17.12.2021 15:35 Відповісти
такое... зебилы все 5 лет (2014-2019) говорили, что у них враг не в кремле.
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16.12.2021 12:56 Відповісти
Получается,что зебилы в 14-ом голосовали за Гэтьмана? Почему,интересно?
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16.12.2021 13:01 Відповісти
потому, что обосрались. Других вменяемых кандидатур не было: то "ни один танк не должен выехать из боксов", то за юбку жены кто-то спрячется, то кто-то сходу "ми програли війну"
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16.12.2021 13:20 Відповісти
Так зебилы голосовали за Питраликсеича потому,что думали ,что он выиграет войну? Ну,да-Питроликсеич обещал за часы справиться))Бедные Зебилы:их,оказывается,не только Зебил обманул,а еще и Гэтьман в свое время))...
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16.12.2021 15:17 Відповісти
зебилы голосовали за то, чтоб нихера не делать и за них кто-то сделал "всё красиво"
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16.12.2021 15:25 Відповісти
Ну,а зачем же он им такое обещал?
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16.12.2021 15:31 Відповісти
переоценил их IQ
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16.12.2021 15:44 Відповісти
То ты уже запутался)Они проголосовали за него потому,что он переоценил их IQ?
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16.12.2021 15:54 Відповісти
я тоже переоценил твой IQ
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17.12.2021 15:02 Відповісти
Нечем тебе оценивать)
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17.12.2021 15:36 Відповісти
А ты был на передовой
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17.12.2021 15:09 Відповісти
а почему товарищ майор интересуется? Обратитесь к своему агенту "козырь", он предоставит вам всю информацию доступную в реестрах о прохождении военной службы "на передовой".
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17.12.2021 15:21 Відповісти
І ні слова про те як він це заявив і де. А ще зеленого клоуном називают, мде.
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16.12.2021 13:07 Відповісти
А кто он? Подскажите.
Тот, который куем по роялю - это кто?
Как называется?
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16.12.2021 15:13 Відповісти
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16.12.2021 13:11 Відповісти
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16.12.2021 13:11 Відповісти
а під радою бастують шахтарі їм зарплату не дають.....
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16.12.2021 14:13 Відповісти
Для них будет ток-шоу на канале Рада
Они ж за это голосовали? Нет?
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16.12.2021 15:15 Відповісти
А хто заважав Петро Олексійович за 5 років своєї каденції навести лад в державі ? 5 років не вистачило хочете ще? Чим потужніша Держава тим меньше на неї вплив особистості , кожен наш гарант міняв закони як потрібно йому, а не Україні . Так що нетреба вимагати від аматорів того що не вимагали від "професіоналів".
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16.12.2021 15:23 Відповісти
І ти брехло, бо за 5 років "лад в державі" не наводиться, - поляки, он в приклад, там реформи досі не завершені. І жоден високопосадовець один не здатен цього зробити; для цього потрібно, щоб всі гілки влади працювали на результат. Але в 2014/19 судова гілка влади - не хотіла результату, та й четверта влада - також. Результат - в тебе Г+Г в черепку, і ти - типовий 73/43%зебіл
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16.12.2021 18:17 Відповісти
брешеш. В особисті фонди з держбюджету нічого не спрямовувалось. Це заборонено законом.. І, якби таке було (попри всі запобіжники) - то вже була би не тільки кримінальна справа на стадії слідства, а й в суді вже давним-давно.
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16.12.2021 18:08 Відповісти
 
 