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НАТО не повинно нічого робити для України, бо ми не є членами Альянсу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАТО не повинно нічого робити для України, бо ми не є членами Альянсу, - Зеленський

НАТО оберігає тільки країни-члени Альянсу, водночас Україна є форпостом.

Про це президент Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й іноді сусіди (РФ. - Ред.) залякують держави ЄС, намагаються залякати Україну. Це виглядає достатньо провокаційно та небезпечно. Тому ви кажете, що НАТО повинно нам? НАТО не повинно Україні нічого. Якщо не вистоїть наша армія, то НАТО повинна всім своїм країнам", - зазначив президент.

За його словами, НАТО оберігає саме країни-членів Альянсу.

"А сьогодні форпост такий - Україна, яка не є членом НАТО", - додав глава держави.

Читайте: Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
От пі#ар Зелений!!! Мав би казати що НАТО має вибивати ворога з теріторії України так як Україна відмовилась від ядерної зброї й обіцяли захист!!!
Але Лох-"янєлох" зрадник!
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16.12.2021 12:02
+10
ЗЕ-шоблу надо гнать из власти ссанными тряпками!!!
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16.12.2021 12:04
+9
нет гогилашвили - нет подвоза дури... нет подвоза дури - начинает колотить... начинает колотить - мозги отключаются... а безмозглый не может управлять...
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16.12.2021 12:10
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От пі#ар Зелений!!! Мав би казати що НАТО має вибивати ворога з теріторії України так як Україна відмовилась від ядерної зброї й обіцяли захист!!!
Але Лох-"янєлох" зрадник!
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16.12.2021 12:02 Відповісти
ага
мог бы напомнить что НАТО вместе с РФ разоружили Украину за обещания..
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16.12.2021 12:05 Відповісти
опять НАКУРИЛСЯ ?
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16.12.2021 12:37 Відповісти
меморандум - Гугл - читать(и больше не бздеть такой бред - никто не обещал, а бумажка эта как раз то шо озаботились и даже глубоко озадачились - они свою часть выполнили)
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16.12.2021 12:41 Відповісти
Кацап маэчню (бред) несеш ти й 90% кацапойдних нашваберників.
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16.12.2021 19:05 Відповісти
П. С.
путин-*****.
РФ - фашисская страна террорист.
Кацап - раб ***********.
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16.12.2021 19:06 Відповісти
нато уже не то
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16.12.2021 22:12 Відповісти
Ще зможуть вжарити московитам по повній. Не сцять.
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17.12.2021 21:03 Відповісти
ЗЕ-шоблу надо гнать из власти ссанными тряпками!!!
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16.12.2021 12:04 Відповісти
Папудало что-то перепутало. И это «что-то» - все. В итоге имеем, что папудало все перепутало.
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16.12.2021 12:07 Відповісти
#імпічмент зраднику, брехуну недолугому В. Зєлєнскому!!!
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16.12.2021 12:08 Відповісти
нет гогилашвили - нет подвоза дури... нет подвоза дури - начинает колотить... начинает колотить - мозги отключаются... а безмозглый не может управлять...
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16.12.2021 12:10 Відповісти
А под дурью мозги не отключаются? "начинает колотить - мозги отключаются" предпосылка не верная, а вот концовка привильная мозгов там и с дурью нет и без дури нет.
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16.12.2021 14:59 Відповісти
- " й іноді сусіди (РФ. - Ред.) залякують держави ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n3305564 Ти, НедопреЗЕдент,хоча б раз зможеш країну агресора назвати прямо- росія! То сусіди,то та сторона. Сцикло ти ЗЕлене!😡 Тролятвоюмать!🤬
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16.12.2021 12:12 Відповісти
Вазелин, я так понимаю ,что если бы украинские патриоты тебя не сдерживали, ты бы уже давно (ещё в 2019) сдал Украину рашке и с великим удовольствием вступил вместо НАТО - в ТС , ЕАЭС в ШОС и в другое разное рашистское гавно. А что удобно, и сватов снимать и бабло на корпоративах и на квнах рубать и никакой тебе войны и почёт и уважение от плешивого. Гнилые вы все апельсины слуги!
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16.12.2021 12:12 Відповісти
та в нього ніхто нікому нічого не винен...
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16.12.2021 12:13 Відповісти
а зрадники ,та прорашистскі "слуги" при владі в Україні мають зробити все,щоб Україна так і не була в НАТО
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16.12.2021 12:17 Відповісти
Зеля і так все зробив для цього.
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16.12.2021 12:20 Відповісти
Украина, это друг и добровольный партизан НАТО на границе России.
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16.12.2021 12:36 Відповісти
нелох это надолго.А мне одной только кажется что на всю жизнь
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16.12.2021 12:38 Відповісти
Да это звиздец какой то...представляете ,как это перевели...
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16.12.2021 12:39 Відповісти
он просто дурак,а это неисправимо
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16.12.2021 19:20 Відповісти
цитаты величайшего
https://www.facebook.com/100014210653255/videos/245826520840224
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16.12.2021 12:42 Відповісти
Генератор случайных слов
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16.12.2021 12:47 Відповісти
Що воно меле?
Должен-недолжен, нужно уметь договариваться.
Политика это не соревнование в словоблудии, а нахождение взаимовыгодных схем сотрудничества.
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16.12.2021 13:36 Відповісти
а як воно 20 років вирощувати лемінгів, якім похvй на державу, похvй на українську мову, похvй на державні інституцію, а тепер намагатися зберегти єдність та легітимність в очах народу?
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16.12.2021 14:01 Відповісти
І що це було? Журналісти, поскладайте слова цього анальфабета правильно і тоді лише друкуйте.
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16.12.2021 14:17 Відповісти
Президент Украины предатель?
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16.12.2021 15:47 Відповісти
 
 