НАТО не повинно нічого робити для України, бо ми не є членами Альянсу, - Зеленський
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НАТО оберігає тільки країни-члени Альянсу, водночас Україна є форпостом.
Про це президент Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й іноді сусіди (РФ. - Ред.) залякують держави ЄС, намагаються залякати Україну. Це виглядає достатньо провокаційно та небезпечно. Тому ви кажете, що НАТО повинно нам? НАТО не повинно Україні нічого. Якщо не вистоїть наша армія, то НАТО повинна всім своїм країнам", - зазначив президент.
За його словами, НАТО оберігає саме країни-членів Альянсу.
"А сьогодні форпост такий - Україна, яка не є членом НАТО", - додав глава держави.
Топ коментарі
+11 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар16.12.2021 12:02
+10 игорь соляник
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+9 Joshua Merlin
показати весь коментар16.12.2021 12:10
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Але Лох-"янєлох" зрадник!
мог бы напомнить что НАТО вместе с РФ разоружили Украину за обещания..
путин-*****.
РФ - фашисская страна террорист.
Кацап - раб ***********.
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Должен-недолжен, нужно уметь договариваться.
Политика это не соревнование в словоблудии, а нахождение взаимовыгодных схем сотрудничества.