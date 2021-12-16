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Україна має право захищати себе. Підтримка з боку НАТО не є загрозою для Росії, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО підтримує Україну в прагненні захищати себе від російської агресії.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"НАТО підтримує Україну. Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії Росією Криму. Україна має право захищати себе. НАТО буде надавати вам підтримку...Підтримка НАТО України не є загрозою для Росії. Україна має право вибирати свої заходи безпеки", - зазначив він.
Столтенберг вчергове додав, що рішення щодо того, чи Україна може приєднатися до НАТО, буде вирішуватися тільки Україною і членами Альянсу.
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Уверен, что после такого заявления путин точно отведет войска от границы.
Таким чином, Меркель блокувала не просто допомогу, а законним чином оформлену угоду, позбавляючи Київ зброї, за яку він уже сплатив. При цьому канцлер спромоглася переконати і Нідерланди підтримати її вето, щоб Німеччина не виглядала єдиним противником посилення України. https://www.dsnews.ua/ukr/world/nizvergnut-mutti-otkuda-rastut-nogi-u-istorii-oboronnymi-pakostyami-dlya-ukrainy-14122021-445785
PS. У травні Меркель заблокувала передачу Україні зброї, а 22 серпня Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи «За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».