Україна має право захищати себе. Підтримка з боку НАТО не є загрозою для Росії, - Столтенберг

НАТО підтримує Україну в прагненні захищати себе від російської агресії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО підтримує Україну. Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії Росією Криму. Україна має право захищати себе. НАТО буде надавати вам підтримку...Підтримка НАТО України не є загрозою для Росії. Україна має право вибирати свої заходи безпеки", - зазначив він.

Столтенберг вчергове додав, що рішення щодо того, чи Україна може приєднатися до НАТО, буде вирішуватися тільки Україною і членами Альянсу.

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