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Україна має право захищати себе. Підтримка з боку НАТО не є загрозою для Росії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна має право захищати себе. Підтримка з боку НАТО не є загрозою для Росії, - Столтенберг

НАТО підтримує Україну в прагненні захищати себе від російської агресії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО підтримує Україну. Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії Росією Криму. Україна має право захищати себе. НАТО буде надавати вам підтримку...Підтримка НАТО України не є загрозою для Росії. Україна має право вибирати свої заходи безпеки", - зазначив він.

Столтенберг вчергове додав, що рішення щодо того, чи Україна може приєднатися до НАТО, буде вирішуватися тільки Україною і членами Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не повинно нічого робити для України, бо ми не є членами Альянсу, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Серьезное заявление. Мощное. Мог бы еще добавить что 2Х2=4.
Уверен, что после такого заявления путин точно отведет войска от границы.
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16.12.2021 12:05 Відповісти
Меркель у травні поточного року заблокувала передачу Україні зброї. І йдеться не про допомогу з Німеччини, яка, як відомо, уперто вважає ризикованим та недоцільним відправлення своєї зброї Києву. Йдеться про зброю зі США та Литви - 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 та комплекси протидії дронам EDM4S-UA, які були оплачені Україною ще на початку 2021 р. через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Таким чином, Меркель блокувала не просто допомогу, а законним чином оформлену угоду, позбавляючи Київ зброї, за яку він уже сплатив. При цьому канцлер спромоглася переконати і Нідерланди підтримати її вето, щоб Німеччина не виглядала єдиним противником посилення України. https://www.dsnews.ua/ukr/world/nizvergnut-mutti-otkuda-rastut-nogi-u-istorii-oboronnymi-pakostyami-dlya-ukrainy-14122021-445785

PS. У травні Меркель заблокувала передачу Україні зброї, а 22 серпня Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи «За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».
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16.12.2021 12:06 Відповісти
А що мала робити професійна російська шпигунка у цій справі. Невже озброювати ворога?
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16.12.2021 12:15 Відповісти
Для Зе це заслуговує нагороди.
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16.12.2021 12:15 Відповісти
NATO В КОЖНУ УКРАИНСЬКУ ХАТУ!!!
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16.12.2021 12:08 Відповісти
НАТО підтримує Україну. Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії Росією Криму. Україна має право захищати себе. НАТО буде надавати вам підтримку...Підтримка НАТО України не є загрозою для Росії. Україна має право вибирати свої заходи безпеки", - зазначив він. завербована рашистом Меркель ,котра заблокувала поставки Україні зброї і вступ до НАТО своїми діями доказала цілому світові,що В НАТО сидять конкретні брехуни
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16.12.2021 12:09 Відповісти
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16.12.2021 12:15 Відповісти
"Підтримка НАТО України не є загрозою для Росії"...припиніть вже вибачатися перед цими агресивними дегенератами!
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16.12.2021 12:20 Відповісти
А вдруг в Газпром позовут?)
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16.12.2021 12:55 Відповісти
Поддержка?Ребята пустозвоны,да вы даже поставку КУПЛЕННОГО нами оружия умудрились заблокировать.
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16.12.2021 12:54 Відповісти
 
 