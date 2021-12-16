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Новини Політика України
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ВР (11730) позачергове засідання (214) телебачення (731) Железняк Ярослав (390) телеканал Рада (19)

Трансляцію каналу "Рада" повернуть до попереднього вигляду: програми, яких не має бути, не транслюватимуться, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Трансляцію каналу

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів, про що сьогодні домовилися на засіданні керівників фракцій у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами Железняка, на нараді піднімалися два питання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. ВIДЕО

"Перше, це ситуація із позачерговим засіданням щодо ФОПів. Так склалося, що були внесені 151 підпис народних депутатів, але 11 з них відкликали свої підписи. Відповідно, проходила дискусія чи можна додати підписи інших депутатів. Вирішили, що будуть дозбирати підписи. Коли буде позачергове засідання – поки не зрозуміло. Але виглядає так, що потенціалу там не багато", - зауважив нардеп.

Він повідомив, що другим питанням на нараді у Стефанчука обговорювали ситуацію із телеканалом "Рада".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

"Підняли питання про те, щоб прибрати цю ганебну студію (в кулуарах Верховної Ради. – Ред.). Її приберуть. … Також обговорювали висвітлення роботи Верховної Ради, як вони вчора перервали (трансляцію засідання ВР. – Ред.), порушуючи постанову Верховної Ради. Зараз повернуть трансляцію каналу "Рада" до того вигляду, якою вона має бути згідно постанови – повна трансляція засідання Верховної Ради та брифінгів. А ті програми, яких не має бути, не транслюватимуться", - додав політик.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".
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Не хватает Зеле зелеботов, вот и цепляется за ЗМИ. А тут в "Раде" он собрал всю королевскую конницу и всю королевскую рать, чтобы свой авторитет хоть немножко собрать.
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16.12.2021 12:16 Відповісти
Боротьба з кремлівськими реваншистами триває !!!)))
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16.12.2021 12:24 Відповісти
И это правильно!!! Нех за мнаши налогоплательщиков деньги рекламировать всякую ЗЕ-мразоту!!!
Пусть валят на свой канал со своей дебильной аудиторией - Квартал-TV!!!
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16.12.2021 12:48 Відповісти
Підняли питання про те, щоб прибрати цю ганебну студію ( Джерело: https://censor.net/ua/n3305567

зачем , когда надо просто поменять руководителей.
Я предлагаю на главреда Романа Цимбалюка, он показал свой профессионализм во время работы в раше и против него даже возбудили там дело . И убрать из студии журналистов с антимайдановским шлейфом
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16.12.2021 13:08 Відповісти
Она там действительно не нужна. Нет смысла превращать канал Рада в очередное шоу. Транслировали заседания Рады? Транслировали. Что еще нужно? Любой канал, созданный властью, при возможности будет пиарить эту самую власть - чудес не бывает.
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16.12.2021 13:43 Відповісти
 
 