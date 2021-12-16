Деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів, - Тимошенко

Сьогодні вночі деякі депутати від "Слуги народу" відкликали свої підписи за проведення позачергово засідання ВР щодо ФОПів.

Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказала голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вночі з вчорашнього дня на сьогоднішній під тиском декілька депутатів ВР від "Слуги народу" відкликали свої підписи під тим, щоб провести позачергове засідання. Уявіть, влада працювала вночі, щоб примусити відкликати підписи. І щоб сьогодні не вистачило підписів за проведення позачергового засідання, щоб врятувати малих підприємців. Зараз у ВР був великий скандал, тому що за регламентом не мали права дозволяти відкликати ці підписи, не мали права сьогодні знімати позачергове засідання, яке присвячено ФОПам", - зауважила вона.

За словами Тимошенко, опозиція на засіданні лідерів фракцій у спікера ВР Руслана Стефанчука примусила повернутися до цього питання, щоб зазначені підписи було враховано.

"Зараз у сесійній залі йде процес дозібрання 11 підписів депутатів, щоб саме сьогодні можна було провести позачергове засіданні і повернути ФОПам право працювати", - додала вона.

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