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Новини Економіка
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ВР (11730) підприємці (372) Тимошенко (4639) позачергове засідання (214)

Деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Деякі

Сьогодні вночі деякі депутати від "Слуги народу" відкликали свої підписи за проведення позачергово засідання ВР щодо ФОПів.

Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказала голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вночі з вчорашнього дня на сьогоднішній під тиском декілька депутатів ВР від "Слуги народу" відкликали свої підписи під тим, щоб провести позачергове засідання. Уявіть, влада працювала вночі, щоб примусити відкликати підписи. І щоб сьогодні не вистачило підписів за проведення позачергового засідання, щоб врятувати малих підприємців. Зараз у ВР був великий скандал, тому що за регламентом не мали права дозволяти відкликати ці підписи, не мали права сьогодні знімати позачергове засідання, яке присвячено ФОПам", - зауважила вона.

За словами Тимошенко, опозиція на засіданні лідерів фракцій у спікера ВР Руслана Стефанчука примусила повернутися до цього питання, щоб зазначені підписи було враховано.

"Зараз у сесійній залі йде процес дозібрання 11 підписів депутатів, щоб саме сьогодні можна було провести позачергове засіданні і повернути ФОПам право працювати", - додала вона.

Читайте також: "Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг": підприємці пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Да какие там слуги народа! Биомусор, собранный по помойкам Кривого Рога , да еще и под кайфом.
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16.12.2021 12:22
+10
так саме злодії вночі й роблять свої злодійські справи...
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16.12.2021 12:21
+8
Ти тупий, ілі гдє? Яке відношення має прізвище до розуму?
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16.12.2021 12:58
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так саме злодії вночі й роблять свої злодійські справи...
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16.12.2021 12:21 Відповісти
Да какие там слуги народа! Биомусор, собранный по помойкам Кривого Рога , да еще и под кайфом.
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16.12.2021 12:22 Відповісти
Ну, это легко объяснить. Если котлета ночью притиснет слугу своим задом, тут откажешься и от родной мамы, не то что от подписи.
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16.12.2021 12:25 Відповісти
Юля-барабанщица.

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16.12.2021 12:28 Відповісти
Звісно. кацапу максимці більш до смаку поцани, які грають пісюнами на фоно.
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16.12.2021 14:37 Відповісти
Подібне лікують подібним,або клин клином вибивають...ФОПам потрібно скинутись і запропонувати більше,ніж,згідно градаціі матеріальних заохочень Богдана вони втратять через свій підпис..."Слуги" це просто політична проституція в чистому вигляді,готові продатися,як казав Зєля,з будь якої сторони...Як же інакше,його взяли буквально зі смітника,де він збирав фляшки і посадили в нардепівське крісло...Тому для нього це час заробітчанства,неповторимий і обмежений в часі,тому він продаватиме все і всіх,включаючи себе...
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16.12.2021 12:34 Відповісти
Мастер-клас від Юлі як швидко підвищити власний рейтинг за рахунок недолугої зе-команди
Браво!
UPD. ЗЕ-дебілам: продовжуйте і далі виконувати дурнуваті вказівки ГетьШмонцева...
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16.12.2021 12:37 Відповісти
Вона розумніша за всю їхню шоблу.
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16.12.2021 12:41 Відповісти
Та да... Особливо якщо згадати як швидко вона з Капительман перетворилася на Тимошенко - зачитаєся її біографією.
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16.12.2021 12:49 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Яке відношення має прізвище до розуму?
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16.12.2021 12:58 Відповісти
Шо ж ти за уйобок такий?
На, їж, не вдавися:
https://newsua.one/opinion/yulya_-chast-1.html
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16.12.2021 13:35 Відповісти
За уйобка потрапляєш ло чорного списку.
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16.12.2021 13:46 Відповісти
А тебе куди засунути? За "тупого", га, копійчаний?
Читай статтю-розслідування, а потім вже цвірінькай..
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16.12.2021 13:55 Відповісти
Ти сам розслідував чи з шоколадним?
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16.12.2021 15:13 Відповісти
люди упороті з каструлею на голові. Вони вірять в те, що їм показують по зомбоящику. Що таке розум - вони і думки не мають, бо і розуму не мали ніколи.
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19.12.2021 19:42 Відповісти
Ну у неї хоч біографія є, а не відео у тік-току як у слуг. Чи ганебні фото в соціальних мережах.
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16.12.2021 14:09 Відповісти
Для мене більш важлива її політична діяльність ніж прізвище. Непогано було б щоб на виборах усі керувались саме цим методом.
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16.12.2021 14:22 Відповісти
Читайте уважніше ТЕ, під чим ви постите свою думку, щоб не виглядати м'яко кажучи... смішним
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16.12.2021 14:34 Відповісти
От ти звиздун сраноротий! Ніколи ЮТ не носила прізвище Капітельман.
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16.12.2021 14:39 Відповісти
Думаю їй не потрібно підвищувати власний рейтинг. Він і так зростає з кожним днем. Вона ж в опозиції до зелені з першого дня.
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16.12.2021 14:05 Відповісти
Далеко не завжди вона в опозиції, погугліть стовідсоткові голосування Матьківщиною у тандемі з ЗЕ-зграєю.
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16.12.2021 14:31 Відповісти
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16.12.2021 14:45 Відповісти
Засунь свою "картінку" собі у дупу та почитай її іншу, завуальовану історію життя: https://newsua.one/opinion/yulya_-chast-1.html
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16.12.2021 14:54 Відповісти
Добре, що в тебе шоколадом залита та нічого не проходить.
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16.12.2021 15:15 Відповісти
Це краще ніж закупорена зеленою пліснявою, разом із мізками.
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16.12.2021 21:39 Відповісти
Я Вам більше скажу, вона їм навіть свій законопроект запропонувала для зниження ціни на газ, хоч зелень це і проігнорувала. Бути в опозиції, але десь коступатись своїм принципам щоб не нашкодити держави, це заслувовує на повагу.
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17.12.2021 12:02 Відповісти
Це набагато краще ніж майстер-клас від зелених як за короткий період знищити країну та значно знизити рівень життя пересічних українців.
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16.12.2021 14:19 Відповісти
доставка конвертов с баблом в Киеве работает круглосуточно)))) да депутаты))) ? развезли и порешали все вопросы
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16.12.2021 12:57 Відповісти
ku*wa, та дайте цим ФОП-ам проср@тися! Щоб запам'ятали їхні баранячі голови. Бо ж вони майже нам 100% голосували за блаЗЄнських, отже схвалюють будь-які ваші дії
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16.12.2021 12:58 Відповісти
їхні баранячі голови не запам'ятають, їм тільки через дупу може дійти
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16.12.2021 15:29 Відповісти
Мышиная возня...
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16.12.2021 12:58 Відповісти
регламент, для того и посадили своего чтобы ложить на регламент
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16.12.2021 13:04 Відповісти
А чем их ночью давили конкретно? Прессом, бульдозерами, фаллоимитаторами, или деньгами? ))
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16.12.2021 13:22 Відповісти
Может пришло время переименовать часть Депутатов в ПростиП***ров?
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16.12.2021 13:24 Відповісти
Постійний тиск та викручування з країни останніх соків в власних інтересах, це типова ситуація зеленої влади. Для них це нормально.
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16.12.2021 14:02 Відповісти
А не має так бути. Влаштували в країні справжній тарифний геноцид і жирують за наш кошт, поки ми ледь виживаємо, а бізнес гине.
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16.12.2021 14:17 Відповісти
Ну хоч хтось з опозиції не мовчить. А то звикли тільки робити вигляд апонентів, а потім відкати між собою ділити. Доречі, завдяки саме Юлі і кризова ситуація в енергетичній сфері стала відома.
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16.12.2021 14:14 Відповісти
Юлєфобське бидло це не "колише". 😎
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16.12.2021 14:48 Відповісти
Ви жополизЗЕ? ЧИ як вас там ще можна назвати, щоб ви заспокоїлись вже.
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19.12.2021 19:44 Відповісти
ничего дед мороз придёт и подарки принесёт
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16.12.2021 15:21 Відповісти
подарунків нема і не буде. Може тільки неприємні. З цією владою тільки неприємні подарунки можуть бути( нажаль.
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19.12.2021 19:45 Відповісти
Заявление депутата "слуг урода": "Находясь по давлением от завала корабельными соснами, отзываю свю подпись!"
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16.12.2021 15:35 Відповісти
 
 