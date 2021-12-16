Агресором є Росія. НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях, - Столтенберг

НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях, а Росія є агресором і має змінити поведінку.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресором є Росія. Росія застосувала військову силу проти України, незаконно анексувавши частину України, Крим, у 2014 році, й продовжує дестабілізувати Східну Україну. Наразі ми бачимо значне, сильне нарощування військового потенціалу в і навколо України військами, озброєними підрозділами, бойовими танками, великою кількістю передового обладнання, що абсолютно невиправдано і підриває безпеку України та безпеку Європи. Тож це Росія має змінити поведінку, Росія має змінити курс", - сказав Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях.

"Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях, ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати та обороняти всіх союзників із НАТО та компроміс щодо того, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе для України як суверенної нації та НАТО як альянсу 30 демократій, який має право тісно співпрацювати з близьким партнером, як Україна. Наша співпраця з Україною оборонна", - зазначив генсек.

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