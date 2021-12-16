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Агресором є Росія. НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях, - Столтенберг

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Агресором є Росія. НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях, - Столтенберг

НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях, а Росія є агресором і має змінити поведінку.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресором є Росія. Росія застосувала військову силу проти України, незаконно анексувавши частину України, Крим, у 2014 році, й продовжує дестабілізувати Східну Україну. Наразі ми бачимо значне, сильне нарощування військового потенціалу в і навколо України військами, озброєними підрозділами, бойовими танками, великою кількістю передового обладнання, що абсолютно невиправдано і підриває безпеку України та безпеку Європи. Тож це Росія має змінити поведінку, Росія має змінити курс", - сказав Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях.

"Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях, ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати та обороняти всіх союзників із НАТО та компроміс щодо того, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе для України як суверенної нації та НАТО як альянсу 30 демократій, який має право тісно співпрацювати з близьким партнером, як Україна. Наша співпраця з Україною оборонна", - зазначив генсек.

Також читайте: Україна має право захищати себе. Підтримка з боку НАТО не є загрозою для Росії, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Сколько миллионов украинцев погибли от рук НАТОвских "агрессоров"?
А от объятий "братского" русского народа?
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16.12.2021 12:38
+16
шас бояри жахне й поки на бутилці буде сидіти придумає...)))
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16.12.2021 12:46
+11
Не стесняйтесь. "Цифры в студию!"
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16.12.2021 12:41
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Сколько миллионов украинцев погибли от рук НАТОвских "агрессоров"?
А от объятий "братского" русского народа?
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16.12.2021 12:38 Відповісти
Не стесняйтесь. "Цифры в студию!"
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16.12.2021 12:41 Відповісти
шас бояри жахне й поки на бутилці буде сидіти придумає...)))
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16.12.2021 12:46 Відповісти
ТОГДА РАЗБЕРИТЕСЬ В СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2021 12:39 Відповісти
по поводу права Украины выбирать свой путь ...
А по пути: "НАТО имеет право отказать" тоже не пойдете?
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16.12.2021 13:31 Відповісти
А шо? Тебе ***** вонючее больше нравится?
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16.12.2021 15:10 Відповісти
Из чего это видно?
Не люблю "хитросделанных" друзей, ********* в давние времена был хитросделанным другом. И что получили теперь.
Нам не дают горантий вступления в ЕС и НАТО, но и не отказывают, иначе мы начнем искать союзы с другими странами.
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16.12.2021 15:43 Відповісти
С какими странами вы предлагаете искать союзы? Ну кроме ЕС и НАТО, свинособакия отпадает, значит зимбабве или Берег Слоновой Кости?
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16.12.2021 16:36 Відповісти
только без оскорблений животных, они ничего плохого людям не делают
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16.12.2021 18:07 Відповісти
С *********** всё понятно, поляки уже раз нас продали тому же **********.
Можно начать с Турции. Тем более, что они ищут с кем можно создать свою коалицию.
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17.12.2021 13:15 Відповісти
И когда же поляки нас продали? Просветите
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17.12.2021 17:30 Відповісти
В 1654г. Войско Запорожское подписало мир и дружбу.
А в 1686г. за 146 тысяч рублей, поляки продали Киев ...
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17.12.2021 17:39 Відповісти
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ВСЁ ЧТО ОНО ДАЁТ РОССИИ - ОНА ВСЁ ПОРТИТ !!!
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16.12.2021 13:56 Відповісти
Что вы зациклились НАТО НАТО -- ЕС ЕС
Нужно делать то что надо Украине
Если сделаем Украину самодостаточной
Сами придут ЕС И НАТО
Почему Великобритания вышла из ЕС ?
Не меняла свою валюту ?
Кроме ЕС есть ещё много стран Япония эмираты Китай и т.д.
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16.12.2021 13:58 Відповісти
Так то ж работать нужно!
Мы ждем, пока прилетят инопланетяне и за нас всё сделают.
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16.12.2021 15:44 Відповісти
ПУТИН НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ КРОМЕ СВОЕГО ЛИЧНОГО !!! ОН ОДИН НА ЛЬДИНЕ !!!
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16.12.2021 13:59 Відповісти
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із президентом України Єнсом Столтенбергом Джерело: https://censor.net/ua/n3305571
Ех, Богу би у вуха ваші слова, ЦН.
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16.12.2021 14:06 Відповісти
невже це правда? ми не проти!
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16.12.2021 18:09 Відповісти
Украіна має другий шанс ( у 1991 - недопрацювали ) за довги 350 роки позбавитись колоніального статусу і стати незалежною , рефія так озвірячилась на весь світ , що ТЕПЕР весь світ готовий ПІДТРИМАТИ Україну !!! Слава Україні , Слава ВСУ !!!
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16.12.2021 16:25 Відповісти
Столтенберг! Дайте в аренду Меркавы или Абрамсы которые раскатают и перемелят путинскую орду в пыль.
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16.12.2021 18:22 Відповісти
Абрамсы надо с нуля осваивать в войсках: пусть лучше дадут парочку миллиардов долларов на срочное производство 800 танков на заводе в Харькове и на закупку систем американских ПВО "Патриот".
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17.12.2021 06:06 Відповісти
У нас буде все від НАТО, все, тільки на це все кацапів не вистарчить. Ця орда думає що це на Грозний напасти. І на спаскій зірка впаде від потужного удару українців. ********* про це не думає?
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16.12.2021 20:22 Відповісти
ні, не треба забруднюватися на їх бутафорські скляні зірки, вони нам не потрібні, хай лізуть з нашої землі
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16.12.2021 20:34 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 20:53 Відповісти
Так эти вопросы так и ставятся, а толку ноль. Нас в нато и тем более в ес никто не ждёт, а этот вечный чёс нацелен не на наше членство, а просто чтоб путлера подраконить.
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17.12.2021 07:55 Відповісти
Такой сильной озабоченности мир ещё не видывал
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17.12.2021 08:23 Відповісти
 
 